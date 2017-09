Judecătorii clujeni au amânat procesul bărbatului care a pus o bombă artizanală în toaleta tribunalului

Judecătorii clujeni au început procesul lui Vasile Coman, acuzat de terorism, cu o amânare. Coman este trimis în judecată pentru că în urmă cu an a montat o bombă artizanală în toaleta Tribunalului Maramureș.

Potrivit unui comunicat DIICOT, în noiembrie anul trecut inculpatul Coman Vasile a amplasat într-un grup sanitar din incinta clădirii în care-și desfășoară activitatea Tribunalul Maramureș, un pachet ce avea elementele unui dispozitiv explozibil improvizat compus din patru elemenți cilindrici, interconectați prin fire conductoare, un acumulator, un led/bec luminos, acesta fiind descoperit de o persoană care a anunțat lucrători din cadrul IJJ Maramureș ce asigură paza și controlul acces la nivelul instituției.

”Menționăm faptul că inculpatul a suferit anterior condamnări penale, cea din urmă fiind aplicată în dos. nr. 2955/100/2014 a Tribunalul Maramureș pentru infracțiunea prev. de art. 51 alin. 1 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.pen. (1969), iar în privința acestei pedepse s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării. Trimiterea sa în judecată pentru această infracțiune s-a făcut de către Biroul Teritorial Maramureș din cadrul DIICOT. În prezent, datorită nerespectării obligațiilor impuse pe perioada suspendării sub supraveghere, pe rolul Tribunalului Maramureș există înregistrat dosarul nr. 569/100/2016, având ca obiect sesizarea privind revocarea suspendării sub supraveghere a pedepsei al cărui termen de judecată a fost la data de 23.11.2016, ocazie cu care inculpatul a fost prezent, procedând în felul descris anterior”, mai arată comunicat DIICOT.