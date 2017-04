Judecătorul clujean Adina Lupea candidează la CSM

Adina Lupea, judecător în cadrul Curții de Apel Cluj, candidează pentru un loc în cadrul CSM. Magistratul clujean a prezidat în procese importante, printre care pot fi menționate cele referitoare la clanul Corduneanu, şi Jaf la BT. De asemenea, Adina Lupea a atras atenția în mod pertinent asupra derapajelor care au avut loc în cadrul CSM sau asupra implicării Serviciului Român de Informații în mersul justiției.

Unul dintre cei mai vocali magistrați din cadrul Curții de Apel Cluj, Adina Lupea, va candida la un post în cadrul CSM. Înainte de a își exprima dorința de a candida, Lupea a atras atenția asupra derapajelor care au loc în cadrul consiliului dar și referitor la asociațiile de magistrați din care făcea parte la un moment dat.

Spre exemplu, în urmă cu doi ani, Lupea a demisionat din cadrul Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Cu câteva luni înainte de a demisiona, Lupea a publicat o petiţie în care îi invita pe procurorii DNA să facă o vizită în birourile de CSM. Petiţia respectivă a strâns câteva mii de semnături.

Concret, Lupea le cerea procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie să verifice modul în care doi judecători din Consiliul Superior al Magistraturii, Alina Ghica şi Cristi Danileţ, au primit salarii, diurnă şi decontarea cheltuielilor de deplasare pentru perioada în care, aproximativ în urmă cu un an, au fost suspendaţi din cadrul consiliului. O lungă perioadă de timp cei doi nu au mai avut calitatea de angajaţi ai CSM, nu au participat la niciun fel de activitate a acestei autorităţi publice, la şedinţele de plen sau de secţie, astfel cum rezultă chiar din evidenţele publice, şi nu au mai în general nimic de a face cu CSM-ul. Cu toate acestea, pe întreaga perioadă cei doi au primit toate drepturile cuvenite doar membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, prin decizia ordonatorului de credite, Oana Schmidt Hăineală.

“Plata unor drepturi salariale importante din bani publici unor persoane care nu aveau nici un fel calitate nu se putea face decât prin săvârşirea unor infracţiuni de fals, abuz în serviciu şi de corupţie. Parchetul nu poate sta nepăsător în faţa evidenţelor şi trebuie să se sesizeze din oficiu pentru a verifica legalitatea, să dispună verificări pentru a stabili dacă a fost comisă vreo ilegalitate, atât din partea preşedintei CSM de la acea dată, Oana Haineală, care a semnat pentru acordarea salariului acestora în calitate inexistentă de membri CSM, cât şi din partea judecătorilor Ghica şi Danileţ, care deşi erau revocaţi din funcţie şi absenţi de la serviciu, i-au acceptat, întocmind eventual şi acte şi evidenţe false pentru aceasta”, arăta magistratul clujean Adina Lupea.

Activitatea CSM foarte slabă

Anul trecut, într-un interviu acordat luju.ro, Adina Lupea spunea că activitatea CSM este foarte slabă și preconiza că se va înscrie pentru un loc în cadrul Consiliului. ”Rar am întâlnit în acești cinci ani, de când sunt în funcțiile respective colegii aleși de noi, vreunul care să îmi spună că este mulțumit. Nemulțumirile s-au ținut lanț. Și cred că sunt atât de multe încât voi scăpa multe din enumerare. Acestea au debutat undeva prin anul 2012 când s-a simțit dinspre forul nostru decizional o slăbiciune nepermisă în raport nu numai cu alte instituții ale statului, ci și în raport cu soartă magistraților în general. Am spus și o repet. Am fost sistematic ignorați. Judecătorii au fost defavorizați în rapoartele de țara față de procurori, fără că vreunul dintre domniile lor să spună că justiția se înfăptuiește prin instanțe, și nu prin parchete. Nu am simțit în afară de vorbe niciun fel de suport din partea domniilor lor în implementarea noilor coduri. Am improvizat fiecare în instanțele noastre, fără a se asigură o suplimentare a schemelor de către cei care aveau această obligație. O candidatură pentru Consiliul Superior al Magistraturii este o chestiune extrem de serioasă, fiindcă vorbim practic de apogeul unei cariere de magistrat. Un apogeu care îți impune nu numai o responsabilitate imensă, ci și o experiență atât de viață, cât și profesională pe măsură. Nu va ascund că mi s-a propus să fac acest lucru și în 2010, însă la acel moment am considerat că nu am vârstă necesară. Aveam doar 35 de ani. Nu trebuie să uităm că unii care și-au forțat norocul în acest sens au avut o prestație mai mult decât dezamăgitoare în actualul CSM”, declara judecătorul clujean.

Magistratul Lupea așteaptă deconspirarea magistraților SRI

De asemenea, judecătoarea Adina Daria Lupea-Aghiniță a reacționat și la implicarea SRI în Justiție. Chiar dacă CSAT a făcut verificări vizavi de această problemă, situația magistraților acoperiți nu rezolvă situația. „În urma verificărilor efectuate de către instituţiile abilitate, s-a constatat că judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi, personalul de specialitate juridică asimilat acestora şi personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor nu sunt lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informaţii”, se arată în comunicatul Administraţiei Prezidenţiale.

„Ne-a verificat CSAT pe toţi… Suntem curaţi ca lacrima! Nu contează ca nimeni nu a lămurit ce este cu „câmpul tactic”, nu contează nici de ce au fost solicitaţi magistraţii să semneze angajamente, peste jurământul depus la intrarea în profesie. Nu mai contează că nimeni nu lămureşte problema de ce vicepreşedintele ICCJ îşi semnează adresele cu denumirea „Şeful serviciului de securitate” în loc să semneze firesc „Judecător, vicepreşedinte al ICCJ”. Este un răspuns oficial… şi asta este”, arată magistratul clujean pe pagina de Facebook.

Magistratul Lupea ar fi vrut explicații de la SRI

”Dacă aș fi fost membru CSM, nu m-aș fi ascuns în spatele unor deficiente de comunicare, așa cum s-a întâmplat și cu declarațiile domnului general Dumbrava. Iar serviciilor secrete le-aș fi cerut o explicație oficială, și asta de față cu reprezentanții asociațiilor profesionale ale magistraților, care și-au manifestat întreagă disponibilitate în acest sens. Dacă nu aș fi fost în stare să fac aceste minime eforturi pentru apărarea independenței judecătorilor din această țara, aș fi mulțumit frumos colegilor din CSM și mi-aș fi dat pe loc demisia”, susținea Lupea în cadrul interviului menționat anterior.

Sebastian Albescu