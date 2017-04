La Sala Polivalentă din Cluj, apa plată se vinde cu 5,5 euro și fără bon fiscal. De ce? – „Pentru că ne permitem!”

Spectatorii de la Campionatului European de Karate de la Sala Polivalentă din Cluj au avut surpriza să constate că o apă plată costă 5,5 euro și nu se eliberează nici bonuri fiscale.

”Sâmbătă, în data de 08.04.2017, in incinta Sali Polivalente Cluj-Napoca, in cadrul Campionatului European de Karate (1900 de sportivi), chioscul din incinta Salii Polivalente vinde apa plata la pahar de 400ml cu 5 lei/paharul.A mers copilul sa cumpere o sticla de apa plata si a primit raspuns ca nu poate sa vanda la sticla doar la pahar, copilul a acceptat la pahar, a platit si vanzatoarea a zis ca nu poate sa elibereze bon fiscal pentru ca este descarcata casa de marcat. Am mers sa cer explicati de ce nu a primit copilul bon fiscal si de ce a primit apa dint-un recipient desfacut, si dece costa 25 de lei 2 litri de apa. Raspunsul primit a fost „ne permitem”.

,,Nu este deloc corect si ne facem de rusine fata de sute de sportivi veniti din toata Europa cu apa de 5,5 euro/2litri pentru care nu primesti nici bon fiscal doar daca faci scandal”, ne-a relatat cel implicat în incident.

Dacă firma cumpără un pet de 2 litri cu doi lei și îl vinde cu 25 de lei celor din Sala Polivalentă, rezultă că prețul a fost crescut de 12,5 ori. Dacă apa s-ar vinde la pet -uri de 0,5 și am funcționa pe aceeași logică ”comercială”, atunci prețul ar fi de 14 – 15 lei. Adică exorbitant pentru un eveniment sportiv sau un concert la care participă familii cu copii și unde fiecare cumpără cel puțin o apă. Aceste familii plătesc prețul biletelor pentru a asista la spectacole, dar de multe ori apa și un produs cumpărat copiilor costă mai mult.

Soluția pare a fi vânzarea de apă la pahar relatează Știri de Cluj.