Liviu Alexa: Radu Meza, un retardat profesional cu aere ridicole la facultatea de Jurnalism

Text scris de Liviu Alexa, jurnalist și director al Ziar de Cluj și NCN:

Bai, frate, eu fac presa adevarata de circa 21 de ani. Si sunt investitor in presa de peste 10. Am ziaristi bine platiti, pe carte de munca, la alb, cu taxe la zi, traim din meseria asta. Ma lovesc zi de zi de aceeasi problema: nu am ce angaja.

Din facultatea de jurna de la Cluj, plina de profesori autisti profesional, nu iese mai nimic, studentii ce termina sunt analfabeti/analfabeti functionali si ies de acolo cu o suma de cunostinte inutile. Asta pentru ca, in afara de unul care a lucrat pe vremuri la ziar, toti profesorii de la Facultatea de Jurnalism nu au nicio treaba cu industria asta.

Ne chinuim ca disperatii toti cei ce investim in presa sa agatam tineri si sa ii formam. Si vine un dobitoc precum cel din fotografie, Radu Meza, profesor de media digitala manca-ti-as, care patruns de basinile din titulatura de conf, se apuca si tine la inceputul acestui an un discurs pompos plozilor de anul 2, cum ca sa aiba grija, ca anul acesta, la media digitala, va fi un an sfant, un an care va intra in istoria presei mondiale, caci domnul Meza, cu stralucitoarea sa experienta in tinutul penisului cu penseta digitala, are de gand sa rastoarne setul de valori din media, drept pentru care sa nu indrazneasca niciun student sa lipseasca.

Ba, va dati seama? Adica noi ne dam de ceasul mortii si nu avem ce angaja si retardatii astia profesionali (pe bune, au un retard profesional cat China, ei habar nu au ce inseamna mass media in realitate) ii sperie pe cei ce au avut curajul sa isi asume un job in presa reala la 19 ani! Muriti, ba, muriti, in frunte cu papagalul anacronic de Rad, muriti, ba, cu toate numele voastre anonime, incompetenti si frecatori de bugete la UBB! Mi se rupe ca veti vorbi de rau NCN sau Ziar de Cluj, sentimentul e reciproc, sunteti niste balabuste universitare.

Responsabilitatea voastra e, ba, Abrudanco, ca pruncii astia sa isi gaseasca un job in presa, tampitilor! Cum e posibil, ba, ca din zecile de prunci pregatiti de voi sa nu putem alege nimic? Impotenti universitari ce sunteti!

Meza, cat despre tine, io iti transmit ca esti un cabanos din ala din vitrinele carmangeriilor Pietei Marasti: ce predai tu e o labuta trista, asa ca, daca tot esti cabanos, autointrodu-te in propriul cur in cel mai digital mod posibil! Astazi, ti-ai batut joc de un destin! Un copil exceptional care castiga bine si avea un viitor real la noi in televiziune si-a dat demisia, speriat de basinile ragaite de tine la inceputul anului universitar. Mi-e mila de el, e un copil bun, o sa lancezeasca intelectual in cacatul ala de facultate inca doi ani si apoi va ingrosa randurile somerilor FSPAC – Facultatea de Someri Puturosi si Analfabeti Cronici!

