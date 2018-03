Magistrații și politicienii care dezinformează vor avea de suferit

Deputatul Răzvan Rotaru s-a săturat ca poporul român să fie calomniat și insultat de reprezentanții aflați în funcție, astfel acesta a pornit un demers prin care propune sancționarea acestora.

Deputatul PSD, Răzvan Rotaru dorește să depună la Parlament un proiect de lege prin care propune sancționarea tuturor demnitarilor, reprezentanților autorităților publice, ba chiar și a magistraților, europarlamentarilor sau parlamentarilor, care s-ar face vinovați de denigrarea sau dezinformarea, atât în țară, cât și în străinătate, prin declarații sau documente, cu privirea la deciziile sau legile adoptate de statul român, conform profit.ro.

„În perioada următoare voi prezenta in Parlament un demers legislativ pentru sancționarea demnitarilor si reprezentanților autorităților deliberative, executive, judecătorești si legislative din Parlamentul României si Parlamentul European, care în activitățile si acțiunile oficiale care le desfășoară la nivel intern sau internațional prin declarații si documente oficiale denigrează, dezinformează cu privire la situația anumitor masuri, legi, hotărâri adoptate si promovate de statul roman.

Nu voi accepta ca poporul roman sau oricare dintre romani sa fie insultat, calomniat și să sufere prejudicii de imagine față de cetățenii altor state pentru că așa doresc la un moment dat, anumiți reprezentanți aleși sau numiți pe o funcție în structura administrației publice locale, centrale, executive, legislative sau judecătorești. În urma aspectelor prezentate mai sus, va rog să îmi transmiteți poziția instituției pe care o reprezentați față de oportunitatea elaborării si adoptării unui astfel de demers legislativ”, a declarat deputatul în scrisoarea transmisă instituțiilor publice.

Ce l-a făcut pe Deputatul Răzvan Rotaru să propună acest proiect de lege

Demersul lui vine după ce, la jumătatea lunii februarie, premierul Viorica Dăncilă i-a catalogat drept „autiști” pe cei care dezinformează UE, în ciuda faptului că știu adevărul. Aceasta a susţinut la Antena 3, că vrea să aibă o abordare transparentă cu liderii europeni şi că Monica Macovei a făcut mult rău României prin atitudinea ei şi prin faptul că „şi-a pârât propria ţară” în Parlamentul European. „Vreau să am o altă abordare cu liderii europeni, o abordare corectă şi transparentă, în care informaţia să fie luată de la Guvern şi să evităm dezinformările care au creat atâtea nemulţumiri, spun eu, din partea românilor, să nu mai ajungă România şi probleme existente în România să fie discutate în plenul PE, bazate pe dezinformările pe care, din păcate, românii le fac pentru România. Eu ştiu românii de la Bruxelles. Nu exclud să fie români şi din ţară”, a declarat premierul Viorica Dăncilă.

Ea a spus că Monica Macovei a făcut mult rău României în Parlamentul European, deoarece „şi-a pârât” propria ţară, care a fost judecată de alte 27, iar acest lucru „a creat o stare de tristeţe”. „Ştiu cât rău ne-a făcut doamna Monica Macovei nouă ani în PE. Am văzut atitudinea ei şi acest lucru ne-a creat o stare de tristeţe, pentru că probleme sunt în multe ţări, fiecare ţară îşi are problemele ei, dar şi le rezolvă pe plan intern. Nu vii să îţi pârăşti propria ţară şi să ceri să o judece alte 27 de ţări în plenul PE”, a mai susţinut prim-ministrul.

Viorica Dăncilă a mai spus că i-a felicitat pe europarlamentarii români care au susţinut România la dezbaterea din Parlamentul European pe tema Justiţiei. „Cred că acest lucru, dacă eşti bun român nu îl faci şi am văzut români, colegii mei europarlamentari, care au apărat România la Bruxelles şi care au arătat minciunile şi dezinformările care s-au practicat la nivelul Parlamentului, la nivelul Comisiei. I-am felicitat din tot sufletul şi pe Dan Nica, pe Puiu Paşcu, Norica Nicolai, Victor Boştinaru, Maria Grapini . Vreau să avem o altă abordare, astfel încât liderii europeni să fie informaţi corect şi să nu se mai repete ceea ce s-a întâmplat până acum”, a afirmat Dăncilă. Întrebată care este poziţia sa în legătură cu relaţiile pe care România ar trebui să le dezvolte cu Bruxelles-ul şi cu Statele Unite, Dăncilă a spus că Guvernul său are primul vicepremier care se ocupă de parteneriate strategice. „Cum poate un europarlamentar să îndepărteze România de Europa? Un om care nouă ani a stat la Bruxelles cunoaşte instituţiile, cunoaşte regulile europene şi ştie cât de importantă este participarea noastră ca stat membru în această construcţie europeană. Legat de parteneriatul strategic – este primul Guvern care are un vicepremier care se ocupă de parteneriate strategice, în special pe parteneriatul strategic cu SUA. Deci cred că doar aceste două lucruri arată, să mă exprim elegant, că dezinformează şi că ştiu realitatea, dar nu vor să o accepte şi să o vadă. Aceşti oameni cred că sunt autişti şi nu văd şi nu aud ceea ce este vizibil pentru toţi cei de bună credinţă”, a conchis ea. Declarațiile Vioricăi au stârnit proteste din partea organizațiilor care se ocupă de copiii cu această afecțiune. Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării a decis, însă, că declarația premierului Viorica Dăncilă nu a discriminat și că declarația „se încadrează în limitele libertății de exprimare și nu constituie discriminare”.

Laura Codruța Kovesi, șefa manipulărilor

Tudorel Toader, ministrul Justiţiei, susţine că procurorul-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi, a contestat autoritatea Parlamentului şi a afectat imaginea României prin interviurile date în presa din ţară sau străinătate, în care critica modificările aduse legilor Justiţiei şi îi ataca „furibund” pe politicieni.

În raportul publicat vineri de MJ cu privire la activitatea managerială de la DNA se arată că Laura Codruţa Kovesi a contestat autoritatea şi actele Parlamentului, aducându-se ca argumente interviurile critice date de aceasta în presă cu privire la modificări legislative în domeniul Justiţiei. Astfel, spune raportul, la începutul anului 2017, Kovesi a declarat într-un interviu pentru BBC „că se teme de desfiinţarea DNA”, avertizând asupra unui „risc uriaş la adresa sistemului judiciar”, evocând faptul că se teme de modificări legislative care pot afecta lupta împotriva corupţiei.

„De-a lungul anului, discursul său intern şi extern a evoluat către un atac furibund la adresa instituţiilor, politicienilor, oamenilor de afaceri. Într-un interviu acordat Euronews, procurorul-şef DNA s-a lansat într-o critică dură la adresa unor proiecte de legi aflate în dezbatere parlamentară, acuzând deopotrivă politicienii şi oamenii de afaceri că lovesc împotriva efortului de curăţare a uneia dintre cele mai corupte ţări din Uniunea Europeană. Sunt afirmaţii foarte grave, nesusţinute măcar cu vreun exemplu concret din proiectele de legi, afirmaţii de natură a afecta nu doar imaginea justiţiei din România, ci şi a ţării. Articolul citează, de asemenea, o altă afirmaţie extrem de gravă a procurorului-şef DNA, potrivit căreia votul legilor justiţiei va avea un serios impact asupra independenţei justiţiei şi va avea ca rezultat controlul politic al activităţii procurorilor şi obstrucţionarea luptei împotriva corupţiei. În acelaşi articol, s-a acreditat o mobilizare a sistemului format din politicieni şi oameni de afaceri care s-ar simţi ameninţaţi şi din acest motiv ar avea interesul menţinerii controlului asupra resurselor publice”, se arată în raportul publicat de MJ.