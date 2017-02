Magistratul clujean, Adina Daria Lupea condamnă modul neinspirat al CSM

Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Adina Daria Lupea considera ca, din punctul ei de vedere, este total neinspirat ca CSM sa se implice in jocuri ce apar cel putin la nivel de perceptie publica ca fiind unele politice, mai ales ca nu este prima data cand Codul penal si Codul de procedura penala sunt modificate prin Ordonanta de Urgenta. Lupea remarca insa ca in cazul modificarilor anterioare contextul socio-politic era cu totul altul, lipsind protestele de strada si pancartele din Parlament. In plus, judecatoarea de la Curtea de Apel Cluj atrage atentia asupra unui lucru extrem de important. Si anume, respectarea principiului separatiei puterilor in stat.

Iata comentariul judecatoarei Adina Daria Lupea de la Curtea de Apel Cluj:

„Mda, la ce ma gandesc ma intreaba facebook…

Pai ma gandesc ca deja ma sperie aceasta unanimitate – publica – a CSM, pentru ca nu era nici locul, nici momentul sa lamurim ce inseamna conflictul de constitutionalitate, mai ales intr-un cadru in care nu exista teoretic niciun conflict.

Citez: ‘Acum, este un moment istoric in care Curtea Constitutionala ar putea sa interpreteze ce inseamnă un conflict constitutional si care sunt atributiile ei concrete atunci cand solutioneaza un astfel de conflict. Daca s-ar limita doar sa constate existenta conflictului, aceasta atributie nu ar mai avea niciun sens, ar fi lipsita de efecte juridice’ (n.r. – citat din judecatoarea Andrea Chis, membru CSM).

Este periculos sa te folosesti de un astfel de moment tensionat in societate pentru a lamuri in concret care sunt efectele adoptarii de catre CCR a unei decizii prin care se constata existenta conflictului de constitutionalitate intre puterile statului. Si, mai ales mi se pare total neinspirat ca CSM sa intre in astfel de jocuri, de departe si eminamente politice, cel putin la nivel de perceptie publica. Reamintesc ca nu este prima OUG care modifica cele doua coduri in ultimul deceniu, insa contextul socio – politic este acum total, dar total diferit, cu manifestari de strada si cu o opozitie care protesteaza cu pancarte in Parlament.

Daca insa este conflict constitutional imprejurarea ca OUG privind modificari ale Codului penal si de procedura penala a fost adoptata seara tarziu de catre Guvern, apoi mi se cam pare ca nu prea se intelege notiunea de separatie a puterilor in stat.

Fac trimitere la postarea domnului Adrian Toni Neacsu care explica foarte limpede cand si in ce imprejurari este necesar avizul CSM in adoptarea unor legi care privesc organizarea si functionarea sistemului judiciar. Nu este necesar pentru adoptarea unei OUG care modifica norme de drept substantial si procedural, acesta fiind atributul exclusiv al Parlamentului ca organ legislativ si al Guvernului, cand legifereaza, cum este in cazul ordonantelor de urgenta”.