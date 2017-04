Membrii clanului Ţambric audiaţi în dosarul lui Elisei pentru bătaia din târgul de maşini de la Gilău

Audierile din dosarul în care Lăcătuş Elisei este acuzat de tentativă de omor continuă. Recent, în faţa instanţei de fond au fost audiaţi cei doi fraţi Damir Daniel Samuel, Prodan Emanuel şi băiatul lui Ţambric, Rostaş Alexandru junior. Potrivit rechizitoriului pentru care Elisei a fost trimis în judecată, partea vătămată este Daniel Damir, care în urma conflictului violent din piaţa de maşini de la Gilău, petrecut în urmă cu un an, a fost înjunghiat în abdomen având nevoie de îngrijiri medicale de urgenţă.

Fraţii şi-au corelat varianta de poveste

Damir şi Prodan, nepoţii lui Ţambric, respectiv verişorii părţii vătămate- Rostaş Alexandru Jr., au fost audiaţi în calitate de martori la procesul lui Lăcătuş Elisei. Cei doi au relatat cum au decurs evenimentele din primăvara anului trecut, în piaţa de maşini de la Gilău.

Varianta lui Damir: „ Mă aflam împreună cu fratele meu Prodan Elisei în piaţa de maşini din com. Gilău, jud. Cluj. În jurul orelor 9, la o distanţă de circa 100 metri de noi l-am auzit pe Ţambric strigând “săriţi, mă omoară, mă omoară,” sens în care împreună cu fratele meu am fugit înspre Ţambric să vedem ce se întâmplă. Am alergat circa 50-100 metri şi am ajuns în dreptul inculpatului şi a fratelui său Dafinel care erau poziţionaţi între două maşini. Ambii aveau cuţite în mână. Era lumea adunată în jur, dar era mai retrasă. Fratele meu se afla în dreapta mea. Noi neştiind despre ce este vorba, am alergat şi ne-am trezit în faţa celor doi, Dafinel înjunghiindu-l pe fratele meu cu cuţitul pe care îl ţinea în mână, iar inculpatul m-a înjunghiat în abdomen cu cuţitul pe care îl ţinea el în mână. Nu a avut loc nici un schimb de replici între noi. Nu a fost când. Noi când am ajuns acolo am şi fost înjunghiaţi de cei doi. Eu am simţit o căldură în corp, sângeram. M-am retras şi i-am spus fratelui meu că sunt tăiat la burtă. În acel moment nu i-am spus cine m-a tăiat. Fratele meu a avut noroc pentru că cuţitul cu care Dafinel l-a înjunghiat s-a oprit în telefonul pe care îl ţinea în buzunarul de la vestă” relatează acesta.

Prodan, aflat sub jurământ a precizat că nu ştie cu exactitate dacă Elisei ar fi fost cel care l-a înjunghiat pe fratele său, iar pe parcursul declaraţiei aminteşte că Dafinel Muncaciu este cunoscut pentru un comportament violent şi nu inculpatul din doasar.

„Împreună cu fratele meu Damir Daniel am mers fiecare cu câte o maşină de vânzare în piaţa auto Gilău. L-am auzit pe Ţambric, strigând la un moment dat “ criminalilor, criminalilor, mă omoară”, motiv pentru care împreună cu fratele meu am alergat înspre el să vedem ce se întâmplă. Noi ne aflam la o distanţă de circa 100-150 metri, mai exact era o diferenţă de 9 rânduri de maşini între noi. Eu am alergat în faţa fratelui meu, iar acesta venea în urma mea. Am ajuns în zona în care se afla Ţambric, dar pe care nu l-am văzut fiind întâmpinat de Dafinel care m-a împuns cu cuţitul în vesta pe care o purtam, cuţitul oprindu-se în celularul pe care îl ţineam în buzunar. Fratele meu m-a ajuns din urmă şi s-a poziţionat în stânga mea, acesta fiind întâmpinat de inculpat care l-a înjunghiat cu cuţitul. Totul s-a întâmplat în decurs de maxim 30 secunde. Nu am mai avut niciodată parte de aşa ceva şi sper nici să nu mai am. Fratele meu mi-a spus că a fost tăiat. I-am pus mâna pe abdomen, am văzut că îi curge sânge, nici nu mai ştiam ce să fac. Noi cum am ajuns acolo am fost întâmpinaţi de inculpat şi fratele său şi reţin că în jurul acestora era multă lume. În lumea acea adunată, erau bişniţari, din familia lui Ţambric, era Ivansuc, Giolgău. La nici un minut după ce ni s-a întâmplat nouă a apărut şi Giolgău care ne-a spus că a fost şi el tăiat. A venit şi Ivansuc, care a fost şi el tăiat la gât, eu ştiu că de Dafinel. Aşa a spus el. Recunosc că în toată această poveste nu am mai ştiut ce să fac, mi-am pierdut controlul. Nu mă mai confruntasem cu aşa ceva până la acel moment” arată Prodan.

Telenovelă cu răpiri şi căsătorii pe ascuns

Tot Prodan este cel care arată că între Clanul Ţambric şi fraţii Dafinel şi Elisei exista un conflict mai vechi din cauza unor femei.

„În urmă cu câţiva ani Dafinel mi-a sechestrat soţia în maşină şi a dat o cu spray paralizant, soţia mea fiind nepoata lui Ţambric(Rostaş Alexandru senior). O fată a lui Ţambric s-a căsătorit cu fratele lui Dafinel, pe nume Strugurel. Această căsătorie este cauza duşmăniei dintre cele două familii. Această stare conflictuală veche probabil că le-a creat inculpatului şi lui Dafinel impresia că atunci când eu şi Daniel ne-am îndreptat înspre ei să se simtă că sunt atacaţi. Este foarte posibil. Nici eu şi nici fratele meu nu aveam nimic în mână când ne-am îndreptat înspre cei doi. Nu aveam asupra noastră nici bâte, nici cuţite, absolut nimic.” arată Prodan.

La finalul audierii, Prodan susţine că atât el cât şi fratele său Damin(-parte vătămată în proces) doresc să se împace cu Elisei, deoarece singurele conflicte serioase pe care le-au avut aceştia îl priveau doar pe Dafinel Muncaciu.

Soţia lui Rostaş Jr. dă declaraţii la comandă

În afară de cei menţionaţi mai sus, pe lista cu martori propuşi spre audiere s-a aflat şi soţia lui Rostaş jr., Berki Veronica. Însă toată declaraţia depusă de aceasta sub jurământ este pusă la îndoială după ce avocatul inculpatului Elisei a surprins-o pe aceasta înainte de începerea audierii cum se consulta cu soţul ei, cu privire la ce aspecte să relateze.

„Sunt soţia lui Rostaş Alexandru jr. şi nora lui Ţambric, respectiv Rostaş Alexandru senior. Mă aflam în piaţa auto din Gilău la o distanţă de circa 10 metri de socrul meu şi discutam cu fratele meu şi cumnata mea, numiţii Berki Enedi Ramona şi Berki Attila. Socrul meu se afla în maşină, respectiv o maşină cu care a venit la vânzare. Am observat doi bărbaţi care au mers şi s-au apropiat de socrul meu, au deschis portiera, au discutat ceva cu socrul meu dar nu am auzit ce anume, după care l-au apucat cu mâinile şi l-au scos afară din maşină. Cei doi au reuşit să îmi scoată socrul afară din maşină, timp în care socrul meu striga ceva, de genul ajutor, dar nu mai reţin exact. I-am văzut pe cei doi bărbaţi lovindu-l pe socrul meu, plus că i-au adresat cuvinte în limba ţigănească, dar nu ştiu ce anume pentru că nu cunosc limba. Când am văzut ce se întâmplă am fugit să îmi caut soţul care era cu o altă maşină la vânzare, dar se afla în altă parte. Nu l-am găsit la locul unde ştiam că e şi pe când m-am întors înapoi am văzut că soţul meu ajunsese la locul altercaţiei dintre socrul meu şi cei doi bărbaţi. Ajunsă lângă soţul meu, acesta era deja înjunghiat, îi curgea sânge din picior. Lângă soţul meu mai era un bărbat care fusese înjunghiat. Când mi-am văzut soţul în ce hal era, m-am speriat foarte tare. L-am ajutat să se ridice şi l-am pus în maşina socrului meu, plecând toţi trei la spital. Socrul meu a condus maşina, dar pe drum ne-am intersectat cu salvarea, care a oprit lângă noi, l-a luat pe soţul meu şi l-a transportat la UPU CLUJ” a declarat în instanţă nora lui Ţambric.

Avocatul Alexandru Rîşniţă îl reprezintă în instanţă pe Lăcătuş Elisei. Acesta a surprins înainte de începerea şedinţei de judecată o conversaţie între Veronica Berki şi soţul ei Rostaş Alexandru junior pe care ulterior a invocat-o în instanţă, reuşind să demonstreze că declaraţia femeii era ”la comandă”.

Redăm astfel dialogul de la audierea cu pricina:

Întrebare av. Alexandru Rîşniţă : dacă e adevărat că azi înainte de proces, în curte la o ţigară, în prezenţa mea şi-a întrebat soţul astăzi “ce să declar pentru că data trecută am declarat ce mi-a spus Rita şi Luminiţa”?

Răspuns Veronica Berki: tot ce am declarat azi este adevărat, în sensul că eu am înţeles greşit numele agresorului soţului meu, respectiv Dafinel pentru motivele arătate mai sus.

Lăcătuş Elisei este trimis în judecată pentru tentativă de omor asupra lui Damir Samuel, însă după ultimele audieri în instanţă se pare că lucrurile merg spre o pedeapsă uşoară pentru acesta, dacă nu chiar achitare. Aparent partea vătămată, Damir doreşte să cadă la înţelegere cu acesta.