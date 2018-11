Mesaj impresionant transmis de un tânăr pe Facebook despre Catedrala Mântuirii Neamului

Duminică, 25 septembrie, în prezența a mii de persoane a avut loc la București , construcție ce a condus la fel și fel de discuții în spațiul public. Pe de o parte sunt cei care sunt de acord cu o astfel de construcție, pe de altă parte, contestatarii susțin că banii folosiți la ridicarea Catedralei puteau fi folosiți la ridicarea de spitale, școli etc.

O postare pe Facebook surprinde într-o manieră realistă tot acest fenomen și îi taxează pe cei care comentează situația fără a cunoaște adevărul.

Iată ce scrie Mihai Alexandru pe contul său de Facebook:

”Le pictam masinile SPP in auriu. Ii numim pe SPP-isti „gorilele patriarhului”. Distribuim poze cu Biblioteca nu stiu carui stat, cand noul sediu al Bibliotecii Nationale Romane va asteapta din 2012 cu 14 sali de lectura si peste 12 milioane de carti si a costat tot cat catedrala, desi probabil nu i-ati calcat pragul.

Ne scandalizeaza 120 de milioane de euro (circa 75% din ei din bugetul statului), dar omitem ca ei s-au alocat in 10 ani. Omitem ca tot in 10 ani statul care promitea cu americanii de la Bechtel sa faca autostrada a spart 1.5 miliarde de euro pe 50 de km si, in final, pe un esec ce trebuia finalizat in 2013 cu peste 400 de km. Echivalentul a 10 catedrale = 50km.

Ne deranjeaza pesemne ca undeva, cineva, a tras intr-un fel sau altul sa ridice ceva cu banii pe care i-a primit. Si a si reusit.

Si totodata probabil ca nu am gasit intamplator cifra de 125 de milioane de euro… in ultimii 6 ani… cheltuiti de BOR cu activitatile social-filantropice. Bani care merg exact acolo: la o parte din copiii desculti, flamanzi, orfani, la batranii din azile si la familiile defavorizate.

Cat despre spitale… cu siguranta stiti si istorie, cat si realitatile cotidiene. Stiti ca sub patronajul Patriarhiei functioneaza 45 de institutii medicale si farmaceutice. Stiti ca primele spitale si bolnite din tarile romane au fost infiintate de mitropoliile istorice, printre care Coltea si Sf. Pantelimon. Si de asemenea stiti ca una din cele 4 anexe ale Catedralei va fi un centru medical de diagnostic si tratament.

Si probabil stiti ca ieri nu s-a inaugurat doar o catedrala imensa, ci s-a implinit visul lui Mihai Eminescu si dorinta regelui Carol I.

Dar ce stiu eu. „Nationala de aur a Romaniei” si „Sfanta Treime a masinilor” SPPului. Stai… cred ca asta e o alta problema care deranjeaza. Ca aurul romanilor e pe cupola vreunei catedrale din inima Bucurestiului cand, in general, eram obisnuiti sa fie incarcat in niste vagoane si scos afara din tara.”