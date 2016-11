Metoda „Macingo” şi la Suatu! Trei tineri i-au zdrobit faţa unui consătean care mergea pe lângă o bicicletă

Metoda „Macingo – loveşte şi fugi” căştigă prozeliţi şi în mediul rural. În seara zilei de luni, 21 noiembrie, un bărbat în vârstă de 61 de ani s-a trezit ciomăgit „á la carte”, în comuna clujeană Suatu, de către trei tineri ieşiţi din Căminul Cultural, se pare, să se “răcorească”, unde avuseseră „oră de lectură”, la discotecă. Loviturile încasate de bietul om au fost atât de puternice, încât acestuia i s-au frânt mai multe oase ale feţei, bărbatul de 61 de ani având nevoie, doar pentru început, de intervenţie chirurgicală şi de o lună de îngrijiri medicale!

Simion Cătineanu este un sătean în vârstă de 61 de ani din comuna clujeană Suatu. Povesteşte miercuri dimineaţă, când s-a prezentat – cu faţa distrusă – la I.M.L. Cluj că în urmă cu două seri a trăit coşmarul vieţii sale. Relatează acesta întreaga tărăşenie, articulând cuvintele cu mare greutate: “Luni fusesem la o bere cu un văr de-al meu, Petre, la un bar din sat şi-mi parcasem bicicleta lângă Căminul Cultural, unde era discotecă, ceva. După ce-am ieşit am căscat gura puţin prin discotecă şi apoi am pornit să-mi iau bicicleta. Am luat-o, însă n-am apucat nici să întorc şi să urc pe ea ca să pedalez spre casă, când au apărut în fugă doi tineri din discotecă, îmbrăcaţi în alb. În fugă, venind spre mine unul mi-a lovit cu piciorul bicicleta, iar altul, aflat în spatele meu m-a lovit cu un lemn, ceva. Am simţit greutatea şi duritatea loviturii de parcă mi-ar fi căzut un stâlp în cap”. Cătineanu arată că după aceea s-a prăbuşit, inconştient, la pământ, în timp ce tinerii îi trăgeau, în continuare, şuturi peste tot. “Noroc cu vărul meu Petre că m-a salvat, fiindcă tinerii au luat-o la fugă, care-ncotro, imediat ce l-au văzut – ca să nu fie recunoscuţ – altminteri poate că mă omorau. Şi tot cu el am avut noroc fiindcă l-a recunoscut pe unul dintre bătăuşi şi a dat numele acestuia la poliţie”, adaugă bărbatul. Fiindu-i teamă de medici, bărbatul a suferit ce-a suferit, în tăcere, până când n-a mai putut suporta durerile. Apoi s-a prezentat la secţia de poliţie din comună şi, ceva mai târziu, la Cluj-Napoca, la U.P.U.. Medicii, îngrijoraţi de multiplele fracuri ale oaselor feţei acestuia l-au trimis pe Cătineanu la Clinica de Oftalmologie, pentru consultaţii specializate. Ajuns acolo, oftalmologii au vrut să-l urce imediat pe Cătineanu pe masa de operaţie, însă Cătineanu a refuzat, spunând că-i e teribil de teamă de “cuţit”. Curând bărbatul este poftit în cabinetul de consultaţii al I.M.L. Cluj şi se întoarce cu un certificat medical în care i-au fost recomandate, pentru început, 30 de zile de îngrijiri medicale. Desigur, acestea urmând să-i fie suplimentare după operaţiile pe care victima ar trebui, spre binele său, să accepte să le facă. „De aici mă prezint la postul de poliţie Suatu, ca să depun plângere împotriva celor trei indivizi, pe care nici nu ştiu cum să-i numesc: fiare, care m-au bătut, cred, doar să se distreze”, explică el.

“La data de 22 noiembrie a.c., la unitatea de poliţie din Suatu a fost depusă o plângere de către un bărbat care reclamă faptul că a fost victima unei agresiuni. În cauză a fost înregistrat un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violente, faptă prevazută de Codul penal. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a stării de fapt şi pentru luarea măsurilor legale, sub coordonarea unităţii de parchet”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J. Cluj.