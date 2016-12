Mihai Seplecan angajat la şase instituţii din Cluj datorită diplomei false

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca au finalizat cercetările la dosarul în care fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, Mihai Seplecan este acuzat de uz de fals. Mai exact, în toamna anului trecut au ieşit la iveală dezvăluiri cu privire la faptul că acesta ar fi obţinut ilegal o diplomă de absolvirea a unor studii juridice de la Spiru Haret. Cu ajutorul acesteia, Seplecan s-ar fi angajat ca şi consultant juridic la mai multe primării din judeţi, şi de asemenea a fost numit pe funcţii de conducere la câteva instituţii de stat.

La un an după ce autorităţile au fost sesizate cu privire la ilegalităţile comise de Mihai Seplecan, procurorii au construit un rechizitoriu împotriva acestuia, urmând să îl prezinte magistraţilor de la Judecătoria Cluj-Napoca pentru ca inculpatul în cauză, să fie judecat.

Potrivit procedurii, cei de la parchet înaintează rechizitoriul instanţei de judecată unde se decide în cameră preliminară respingerea acestuia sau începerea procesului.

Şase instituţii la care Seplecan a fost angajat cu studii superioare

Diploma contestată de anchetatori atestă că Mihai Splecan are studii superioare, lucru ce la încadrările salariale sau pentru unele poziţii este indispensabil. Datorită uzului de respectiva diplomă, Mihai Seplecan a profesat la mai multe instituţii, încasând lunar salarii în ultimii ani.Gazeta de Cluj vă prezintă, punctual, şase poziţii pe care Seplecan le-a ocupat datorită studiilor sale superioare atestate de diploma acum contestată de procurori.

Prima funcţie ocupată de acesta a fost cea de Director Dezvoltare în cadrul SC S.S.H. HIDROSERV S.A. – Sucursala Cluj în perioada 2012 –2013, post printre ale cărui cerinţe de eligibilitate se numără studiile superioare tehnice/juridice, specialitatea jurist – consultant juridic, vechime 4 ani.Ulterior, Seplecan a devenit referent de specialitate în cadrul SC ELECTRICA FURNIZARE S.A. – Sucursala de Furnizare a Energiei Electrice Transilvania Nord Cluj-Napoca în perioada 03.04.2013 – 10.10.2013, mai târziu ocupând funcţia de Director adjunct comercial perioada 11.10.2013 – 13.06.2014 în cadrul aceleiaşi societăţi cu capital de stat, posturi printre ale căror cerinţe de eligibilitate se numără studiile superioare.

La nivel de primării din judeţul Cluj, fostul preşedinte al CJ a colaborat şi încasat bani de la patru unităţi teritoriale administrative. El a fost în funcţia de consilier personal al primarului comunei Sânmartin din jud. Cluj în perioada 01.08.2008 – 31.07.2014, respectiv în perioada 01.04.2015 – 01.06.2015, post care presupune activităţi specifice persoanelor calificate cu studii superioare juridice. În acelaşi timp era angajat şi pe funcţia de consilier personal al primarului comunei Sînpaul din jud. Cluj, în perioada 08.06.2009 – 31.06.2012, post care cere de asemenea studii superioare juridice sau administrative.

Pe aceeaşi reţetă, Seplecan a fost angajat cu normă parţială şi la Primăria Ţaga, dar şi la cea din Beliş. Tot jurist de profesie, conform diplomei respective, Mihai a reuşit să se angajeze şi la SC K&P CONSTRUCT SRL, în perioada 23.10.2008 – 08.06.2010. Despre toate aceste aspecte prezentate de procurori, Seplecan susţine că nici el, nici avocatul său nu au fost înştiinţaţi oficial. Potrivit anchetatorilor, cele 10 acte materiale din rechizitoriu fac referire la infracţiunea de uz de fals, în formă continuată, prev. de art. 323 teza I C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. (10 acte materiale).

Seplecan se justifică:„Dosarul acesta are legătură cu plângerile mele la DNA”

Fostul preşedinte al CJ Cluj, susţine că acest dosar este o consecinţă a faptului că, atât timp cât a condus judeţul Cluj, nu a favorizat anumite persoane..

Încă nu s-a ajuns la camera preliminara. Nu sunt trimis în judecată. Poate rechizitoriul nu s-a întocmit corect. „Până la judecată exista camera preliminară, doar după ce se trece de acest aspect sunt trimis în judecată. Poate va fi trimis dosarul, poate nu. Când am fost preşedinte al CJ Cluj, si a ieşit acel scandal, am ţinut morţiş să nu spun toate lucrurile pe care le ştiam despre anumiţi corupţi. Dacă ajungem la proces, voi chema martori şi vor ieşi la iveală alte lucruri. Aceasta problemă cu diploma falsă nu a apărut după 2-3 ani de când a fost eliberată, în 2006, ci după 11 ani. Nici când eram consilier judeţean sau director la vreo regie, când m-am folosit de diplomă, ci după ce am ajuns preşedinte de CJ.

Nicoară a făcut o adresă ca senator, în numele Senatului de la Comisia de Abuzuri, din care face parte. Motivul a fost simplu: că eu nu am vrut să astup anumite mizerii ce acum se regăsesc în dosare la DNA, şi mai ales, i-a deranjat că mi-au cerut să îmi dau demisia, iar eu nu am vrut mi-o dau. Nu e relevant dacă e sau nu falsă diploma, ci au această anchetă are legătura cu un dosar de la DNA, unde se arată că am fost şantajat. Marius Nicoară a făcut acea adresă la Spiru Haret. Facultatea i-a răspuns că nu a eliberat acea diploma şi scria în josul paginii de răspuns că e rugat să anunţe poliţia. Acest dosar e legat la DNA de un alt dosar, unde am fost chemat de martor şi în care am făcut un denunţ de şantaj la adresa unor jurnalişti, oameni de afaceri şi directorii de regii ce mi-au cerut să fac anumite plăţi, să închid ochii asupra unor aspecte sau să iau anumite decizii.” explică Mihai Seplecan.

Verificat de SRI

Seplecan susţine că nu ştia că acea diplomă este falsă şi că el a fost verificat până şi de cei de la SRI atunci când a încercat să obţină atestatul ORNIS de la serviciile secrete.

„Legat de diplomă, ideea e următoarea: toată lumea mă cunoaşte în acest judeţ, de la interlopi, preoţi, afacerişti, pensionari şi politicieni. În 17 ani de politică am bătut judeţul în lung şi în lat. Orice se poate spune de Seplecan, dar că e prost sau fraier nu se poate spune. Eu când am ajuns preşedinte de Cj Cluj nu eram obligat să am ORNIS-ul, acel act de la SRI prin care trebuia să primesc informaţii strict secrete despre judeţ şi probleme sale. Primarul nu îl are ci doar prefectul şi preşedintele CJ Cluj. Dar, am cerut acel certificat. Am avut o întâlnire cu şeful SRI şi adjunctul său, cu Ştefan Iliescu, în care mi-am arătat disponibilitatea pentru a obţine acel certificat. Mi s-a spus că trebuie să completez un chestionar, în care apare unde m-am născut şi ce şcoli am obţinut, liceu, facultate, master etc. Iar SRI urma să ia acel chestionar pentru a-l verifica. M-au întrebat dacă am prieteni din alte naţii şi aveam, până şi-a văzut interesul, pe Bashar Molhem, actual consilier local în Cluj-Napoca.

Nu puteam să dau SRI-ului informaţii false mai ales despre diplomă fără să mă gândesc că ei nu ar putea verifica. Sunt multe aspecte, care prin martori le vom expune şi demonta în instanţă. Repet eu nu am ştiut că acea diplomă e falsă. Eu am ridicat-o de la instituţia oficială a Spiru Haret, de la angajaţi ai acesteia. Poate se depistează şi alţi falsificatori şi desigur şi alţi beneficiari. Dacă Seplecan a obţinut o asemenea diplomă înseamnă că şi alţii au primit-o” mai adaugă acesta.

De ce Spiru Haret Bucureşti

Conform celor spuse de fostul lider al judeţului, studiile la Spiru Haret reprezintă o variantă uşoară de a obţine o diplomă de facultate.

„Eu am o diplomă de master ce s-a verificat prin expertiză şi s-a atestat că e bună. Păi ce, eu dacă mi-am făcut o diplomă falsă de facultate, mă mai duceam să mai fac doi ani de master? Nu puteam să o obţin la fel de uşor şi cea de master ca cea de licenţă?Eu am şi o postliceală de turism, şi studii de 6 ani în agronomie. Eu am şase diplome dintre care cinci sunt bune iar una ei zic că nu e. Voi chema oameni din toate locurile unde am lucrat eu.

M-am dus la Spiru Haret Bucureşti că acolo se dădea mai uşor licenţa, nu că a se obţine ilegal. Am obţinut diploma legal. Nu ştiam că e falsă. Eu am fost de mic învăţat să fentez dar nu ilegal ci să aleg opţiunile mai uşoare. Ei cred că o să tac şi o să pic de fraier. Dacă Nicoară a răscolit această poveste se atestă că ştia dinainte cel puţin el sau oameni din anturajul lui. Eu am fost o ţintă într-un scandal naţional. Probabil m-a vândut pe 5000 de euro, zic eu. Mi se poate dovedi 100% nevinovăţia mea!

Eu o să dovedesc acest lucru, cred în justiţie. Departe de acest caz sunt şi foşti poliţişti implicaţi. Rectorul Spiru Haret este fostul şef al Crimei Organizate Craiova prieten foarte bun cu un fost şef de Crimă Organizată Cluj, care e foarte bun prieten cu Marius Nicoară. Ce s-a întâmplat acolo nu e vina mea. Eu repet, tot ce am crezut era că pot face lucruri simple, nu ilegale” încheie Seplecan. Dacă va fi găsit vinovat de faptele prezentate de procurori, fostul preşedinte al Consiliul Judeţean Cluj, Mihai Seplecan riscă pedeapsa de închisoare până la trei ani, dat fiind vorba că înscrisul este oficial.