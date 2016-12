MIHAI SEPLECAN trimis în JUDECATĂ / ACUZATIILE procurorilor…

Fostul președinte al Consiliului Județean Cluj, Mihai Seplecan a fosat trimis în judecată după scandalul apărut în presă, unde se preciza că acesta ar fi folosit o diplomă, de absolvire studii superioare, falsă.

Potrivit surselor, procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca au finalizat rechizitoriul și au dispus trimiterea în judecată a fostului liberal.

Acuzat de uz de fals

Fostul președinte al CJ Cluj, Mihai Seplecan este acuzat, concret, de falsificarea diplomei de licență ”eliberată” de Spiru Haret București, prin care el ar fi putut profesa ca jurist.

Prin rechizitoriul emis de procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, la data de 24.11.2016, s-a dispus:

Trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului SEPLECAN MIHAI (nume anterior SZEPLEKAN MIHAI), […], sub aspectul săvârşirii infracţiunii de uz de fals, în formă continuată.

Procurorii au decis, astfel, sesizarea instanţei de judecată în vederea desfiinţării înscrisului falsificat intitulat „Diplomă de licenţă”, având seria D nr. 0115367, aparent eliberată de către Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti, emisă pe numele Szeplekan Ş. Mihai.

De asemenea, s-a cerut și sesizarea instanţei de judecată în vederea restabilirii situaţiei anterioare în sensul anulării înscrisului intitulat „Diplomă de master” seria A nr. 0072582 emisă pe numele Szeplekan Ş. Mihai de către Universitatea Ecologică din Bucureşti ca urmare a folosirii unui înscris falsificat.

În cuprinsul rechizitoriul înaintat Judecătoriei Cluj-Napoca s-au reţinut, în sinteză, următoarele aspecte de fapt:

Fapta inculpatului SEPLECAN MIHAI care, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, a folosit, în anul 2010, diploma de licenţă falsificată având seria D, nr. 0115367, aparent eliberată de către Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti sub nr. 216/09.12.2006 pe numele Szeplekan Ş. Mihai, înscris oficial ce atestă contrar realităţii că inculpatul este licenţiat în ştiinţe juridice, în vederea susţinerii examenului de disertaţie în cadrul programul master de studii „Ştiinţe penale şi criminalistică” al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii Ecologice Bucureşti, respectiv a folosit în perioada 2008 – 2015, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale diploma falsă indicată mai sus, în vederea creării raporturilor de muncă cu instituţii publice şi cu societăţi comerciale, cu consecinţa încadrării sale în muncă.

Funcțiile de unde a încasat bani

Datorită uzului de respectiva diplomă, Mihai Seplecan a profesat la mai multe instituții, încasând lunar salarii în ultimii ani.

Gazeta de Cluj vă prezintă, punctual, șase poziții pe care Seplecan le-a ocupat datorită studiilor sale superioare atestate de diploma acum contestată de procurori.

– în funcţia de Director Dezvoltare în cadrul SC S.S.H. HIDROSERV S.A. – Sucursala Cluj în perioada 26.07.2012 – 01.04.2013, post printre ale cărui cerinţe de eligibilitate se numără studiile superioare tehnice/juridice, specialitatea jurist – consultant juridic, vechime 4 ani;

– în funcţia de referent de specialitate în cadrul SC ELECTRICA FURNIZARE S.A. – Sucursala de Furnizare a Energiei Electrice Transilvania Nord Cluj-Napoca în perioada 03.04.2013 – 10.10.2013, respectiv în funcţia de Director adjunct comercial perioada 11.10.2013 – 13.06.2014 în cadrul aceleiaşi societăţi cu capital de stat, posturi printre ale căror cerinţe de eligibilitate se numără studiile superioare;

– în funcţia de consilier personal al Primarului com. Sânmartin din jud. Cluj în perioada 01.08.2008 – 31.07.2014, respectiv în perioada 01.04.2015 – 01.06.2015, post care presupune activităţi specifice persoanelor calificate cu studii superioare juridice;

-în funcţia de consilier personal al Primarului com. Sînpaul din jud. Cluj, în perioada 08.06.2009 – 31.06.2012, post printre ale cărei cerinţe de eligibilitate se număra studiile superioare juridice sau administrative;

– în funcţia de consilier personal cu normă parţială al Primarului com. Ţaga din jud. Cluj, în perioada 01.01.2009 –01.08.2012, post care presupune activităţi specifice persoanelor calificate cu studii superioare juridice;

– în funcţia de consilier juridic al Primarului com. Beliş din jud. Cluj, în perioada 01.02.2009 – 31.05.2010, post care presupune activităţi specifice persoanelor calificate cu studii superioare juridice;

– în funcţia de jurisconsult în cadrul SC K&P CONSTRUCT SRL, în perioada 23.10.2008 – 08.06.2010.

Potrivit anchetatorior, cele 10 acte materiale din rechizitoriu fac refgerire la infracțiunea de uz de fals, în formă continuată, prev. de art. 323 teza I C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. (10 acte materiale).

Anchetă începută din 2016

In presa locala au aparut informatii potrivit carora Mihai Seplecan ar fi folosit o diploma de licenta falsa emisa de Universitatea „Spiru Haret” Bucuresti, rectorul acestei institutii, Aurelian Bondrea, sustinand ca documentul pe numele sefului Consiliului Judetean (CJ) Cluj „este contrafacut si prezinta date neconforme realitatii”.

Intr-o adresa a Universitatii „Spiru Haret” se arata ca diploma pe numele lui Mihai Seplecan „nu a fost eliberata de Serviciul acte de studii din cadrul universitatii”.

„Seria si numarul formularului de diploma nu au fost repartizate niciodata Universitatii Spiru Haret Bucuresti pentru absolventii promotiei 2006; pentru acesti absolventi formularele de diploma repartizate Universitatii Spiru Haret poarta seria Y; Facultatea de Drept si Administratie Publica Bucuresti avea, in anul 2006, o singura specializare, respectiv Drept, si nu Drept si administratie publica, asa cum este inscris pe diploma; Semnaturile aplicate pe diploma nu apartin persoanelor indrituite de Universitatea Spiru Haret pentru a semna acte de studii, respectiv rector, decan si secretar sef; Diplomele de licenta pentru promotia 2006 au fost scrise olograf si nu tiparit, asa cum este formularul inaintat in copie”, se arata in documentul citat.

Mihai Seplecan ar fi folosit diploma respectiva pentru a incheia un contract de asistenta juridica cu Primaria comunei Sanmartin, judetul Cluj, si ar fi obtinut si o diploma de master in Stiinte Penale si Criminalistica din partea Universitatii Ecologice Bucuresti.

De asemenea, in CV-ul depus la sediul PNL Cluj, Mihai Seplecan a scris ca a absolvit Universitatea „Banatului” din Timisoara, nefacand nicio referire la Universitatea „Spiru Haret”.