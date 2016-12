Minoră din Baciu, bătută şi terorizată de două fete mai mari. Acestea o pândesc şi o „rup” acolo unde o prind!

Violeta – o femeie în vârstă de 35 de ani din localitatea Suceagu, comuna Baciu – aşteaptă, împreună cu Antonia, fata ei, minoră, în faţa cabinetului de consultaţii al I.M.L. Cluj. Disperată, aceasta îi mărturiseşte reporterului Gazeta de Cluj că Antonia, 16 ani şi sora ei, în vârstă de 13 sunt bătute sistematic de două fete mai mari decât ele, din cartier. Ba, mai mult, susţine că de frica celor două tinere, majore, Antonia n-a avut curaj să frecventeze şcoala anul trecut şi – deşi îi place să înveţe – a rămas repetentă.

Povesteşte, cu năduf mama Antoniei: „Fata mea a încasat bătaia chiar vineri, imediat după ce s-a luat vacanţa de Crăciun. O trimisesem după pâine şi sărăcuţa le-a văzut pe duşmancele ei, Andra şi Mihaela, două fete din sat, în vârstă de 18 şi 19 ani. Astea două o terorizează de doi ani – pentru că am făcut până acum împotriva lor vreo 5-6 plângeri, la Secţia de Poliţie din Suceag. Din păcate, pentru noi fără succes – şi de aceea unde o văd o prind şi o bat. M-a sunat imediat fetiţa, însă – până să vin – cele două au prins-o şi după ce i-au cărat nişte pumni, au trântit-o într-un canal de scurgere şi i-au aruncat telefonul în pârâu. Nu l-am găsit decât după minute de căutări cu lanterna, dar era ud şi nefolosibil”. Adugă tânăra, dornică să-şi elibereze, la rândul său, sufletul: „După ce m-au bătut a venit tatăl uneia dintre ele şi ne-a ameninţat din nou cu bătaia dacă facem plângere la poliţie şi vor fi amendaţi. Din cauza lor am pierdut un an – de frică să merg la şcoală, fiindcă aceasta se află aproape de casa lor şi trebuie să trec pe acolo. I-am zis şi la dl. director ce se întâmplă, dar dânsul mi-a spus că nu poate să mă mute de la Şcoala Generală din Suceag fiindcă şi aşa e-n pericol să i se desfiinţeze şcoala, din lipsă de elevi. Dar după ce am luat anii trecuţi nişte bătăi de la ele, chiar în şcoală, acesta luat măsuri ca măcar acolo să n-o mai încasez. Dar problema mea rămâne următoarea: ce fac în afara ei, fiindcă individele astea mă urmăresc peste tot? Chiar şi pe soră-mea, Violeta, mai mică decât mine, au umplut-o de sânge, după ce au prins-o, în urmă cu ceva timp”. Legat de recentul incident, mama fetei revine la subiect şi arată că poliţia a sosit la locul faptei abia după două ore de la apel, iar ambulanţa – după trei.

Între timp fetiţa e invitată în cabinetul de consultaţii al I.M.L., de unde se întoarce cu un certificat în care medicii i-au recomandat patru zile de îngrijiri. Explică tânăra, cu ochii scăldaţi în lacrimi: „De aici mergem direct la Inspectoratul Şcolar Judeţean ca să-i rugăm pe domnii inspectori să mă mute la şcoala din Baciu. Aş face orice, numai să nu mai am de-a face cu cele două fete şi să pot şi eu să-mi continui liniştită şcoala. Nu de alta, dar ele – deşi nu mai sunt eleve – intră în şcoală nestingherite, unde care înjură şi scuipă pe toată lumea”.

Marţi 27 decembrie, seara-târziu, vorbim cu mama Antoniei, care ne mărturiseşte că a reuşit să depună o nouă plângere penală – pe baza certificatului medico-legal – la Poliţia Baciu şi, imediat după ce au ieşit de la I.M.L. s-au prezentat şi la Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj. „Am luat legătura cu inspectorul care răspunde de şcolile gimnaziale din judeţ. Se afla într-o şedinţă dar ne-a promis că ne va primi zilele viitoare într-o audienţă şi va vedea ce se poate face ca să ne transferăm de la şcoala din Suceag”, încheie femeia, de data aceasta cu o notă de optimism în glas.

La rândul său, referitor la acest caz Gligor Hagău – directorul celor două şcoli, cea din Suceag şi Baciu – ne-a declarat următoarele: ”Am tot avut probleme cu această elevă şi cu cele două fete din vecini. Eu i-am propus să vină la şcoală cu microbuzul nostru şi să coboare din el, direct în faţa şcolii, fără să mai treacă prin cartier. Însă, referitor la incidentul pe care mi-l relataţi, eu nu ştiu nimic despre el, s-a petrecut în afara şcolii, când deja ne aflam în vacanţă. Însă, imediat după ce voi afla mai multe lucururi, am să mă pronunţ”.