Moș Nicolae ajunge în Satul lui Moș Crăciun din Florești

Spre bucuria copiiilor, Moș Nicolae îi așteaptă pe cei mici în Satul lui Moș Crăciun din Florești ce va fi deschis până la începutul lunii ianuarie.

”Astazi, in Satul lui Mos Craciun de pe str. Tautiului, sunt asteptati toti copiii. Tocmai ce am aflat ca Mos Nicolae va poposi prin Floresti cu sacul plin de dulciuri si s-a pregatit pentru cei mici cu multe activitati care sa ii binedispuna. Acestea vor avea loc in casa lui Mos Craciun. Nici vorbă că Satul Lui Moș Crăciun din Florești s-a închis, atâta tot că am intrat în “etapa a doua” a sa, si are loc o repoziționare a căsuțelor”, a precizat primarul comunei, Horia Șulea.