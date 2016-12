Născut în Cluj este omul de încredere al lui Donald Trump: “Lucrez pentru Donald de foarte mult timp, astfel încât cred că știu ce vrea!”

Unul dintre oamenii de încredere a președintelui ales, Donald Trump, este Andrew Weiss, un român care a emigrat în America.

Donald Trump a detinut, pana sa fie ales presedinte al SUA, un important grup de companii in conducerea caruia se afla si Andrew Weiss, un expert in domeniul constructiilor care este originar din Romania. Weiss lucreaza pentru Trump de 35 de ani si este vicepresedintele executiv pentru dezvoltare si constructii in grupul de companii detinut de magnat, scrie stirilekanald.ro

Nascut in 1952, la Cluj-Napoca, dintr-un tata tamplar si o mama croitoreasa, Andrew Weiss a emigrat cu familia in America, la o varsta frageda.

In 1974 a devenit licentiat in inginerie civila la Universitatea Columbia, iar in 1980 a obtinut un masterat la Universitatea New York.

“Lucrez pentru Donald de foarte mult timp, astfel încât cred că știu ce vrea. Evident, îi place ce fac pentru că m-a păstrat în preajmă. Nu sunt ca Donald. Eu sunt un tip orientat pe detalii. Cred că de asta merge. Eu fac treaba și îl las pe el să se bucure de leadership și luminile reflectoarelor”, a povestit Weiss, pentru “Chicago Business”.