Noi dosare instrumentate de DNA. Achitările veneau pe bandă rulantă când era Kovesi la conducere

Noi dosare instrumentate de DNA au ieșit la suprafață. Totul s-a petrecut când Laura Codruța Kovesi era la conducere. Curtea Militară de Apel București a dispus achitarea definitivă a nouă jandarmi ce au fost acuzați de fals și abuz în serviciu.

„Continua sa curga achitarile dispuse de instante in dosarele instrumentate de DNA in perioada in care institutia a fost condusa de Laura Kovesi (foto). Curtea Militara de Apel Bucuresti a decis in 8 octombrie 2018 achitarea a noua jandarmi trimisi in judecata la sfarsitului anului 2013 pentru inchipuite fapte de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, fals material in inscrisuri oficiale si fals intelectual, toate in forma continuata.

In rechizitoriu s-a retinut faptul ca inculpatii, in calitatea lor de presedinti, respectiv de membri ai comisiilor de concurs, si-au indeplinit in mod defectuos atributiile de serviciu prin falsificarea documentelor de concurs, avand drept consecinta admiterea si implicit ocuparea pe nedrept a noua dintre posturile scoase la concurs in detrimentul altor candidati care, desi au avut rezultate mai bune la examen, au fost respinsi”, scrie Luju.

Judecătorii militari au dispus achitarea inculpaților în baza art. 16 alin. (1) lit. c) C.pr.pen care prevede că „nu exista probe ca o persoana a savarsit infractiunea”, și în baza art. 16 alin. (1) lit.b teza I C.pr.pen care prevede că „fapta nu este prevazuta de legea penala”

In temeiul art. 421 pct. 1 lit. b din C.pr.pen., respinge apelul declarat de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul pentru investigarea infractiunilor de coruptie savarsite de militari – impotriva Sentintei penale nr. 49 pronuntata de Tribunalul Militar Bucuresti in dosarul nr.201/92/2013*, la data de 22 septembrie 2015. In temeiul art. 421 pct. 1 lit. b din C.pr.pen., respinge apelurile declarate de partile civile Sandu Marian si Stegaroiu Ilie Dorel si de partea responsabila civilmente Inspectoratul de Jandarmi al Judetului Valcea impotriva Sentintei penale nr. 49 pronuntata de Tribunalul Militar Bucuresti in dosarul nr.201/92/2013*, la data de 22 septembrie 2015. In temeiul art. 421 pct. 2 lit. a din C.pr.pen., admite apelul declarat de inculpatii colonel (r) Iacovete Vasile, locotenent colonel (r) Gheorghe Aurel, locotenent colonel (r) Negrila Jean Claudiu, capitan Mitrut Victor Ion, colonel (r) Rotaru Liviu, locotenent colonel (r) Nanora Niculae, locotenent colonel (r) Banuta Ion, locotenent colonel Dima Gheorghe si locotenent colonel Olaru Vasile Valentin impotriva Sentintei penale nr. 49 pronuntata de Tribunalul Militar Bucuresti in dosarul nr.201/92/2013*,sentinta pe care o desfiinteaza in totalitate, si rejudecand: 1. – In temeiul art. 16 alin. (1) lit. b teza – I – a din C.pr.pen., achita pe inculpatul colonel IACOVETE VASILE pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, fapta prevazuta si pedepsita de art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 246 Codul penal din anul 1969 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal din anul 1969 ?i a art. 5 din C.pen.; – in temeiul art. 16 alin. (1) lit. c din C.pr.pen.,achita pe acelasi inculpat colonel IACOVETE VASILE pentru savarsirea infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale, fapta prevazuta si pedepsita de art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu referire la art.288 alin.(2) din Codul penal din anul 1969 raportat la art. 18 alin.(1) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.41 alin.(2) din Codul penal din anul 1969 ?i a art. 5 din C.pen.; – in temeiul art. 16 alin. (1) lit. c din C.pr.pen.,achita pe acelasi inculpat colonel IACOVETE VASILE pentru savarsirea infractiunii de fals intelectual, fapta prevazuta si pedepsita de art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 289 din Codul penal din anul 1969 raportat la art. 18 alin.(1) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.41 alin.(2) din Codul penal din anul 1969 si a art. 5 din C.pen.; 2. – In temeiul art. 16 alin. (1) lit. b teza – I – a din C.pr.pen., achita pe inculpatul locotenent colonel GHEORGHE AUREL – pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, fapta prevazuta si pedepsita de art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 246 Codul penal din anul 1969 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal din anul 1969 si a art. 5 din C.pen.; – in temeiul art. 16 alin. (1) lit. c din C.pr.pen.,achita pe acelasi inculpat locotenent colonel GHEORGHE AUREL pentru savarsirea infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale, fapta prevazuta si pedepsita de art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu referire la art.288 alin.(2) din Codul penal din anul 1969 raportat la art. 18 alin.(1) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.41 alin.(2) din Codul penal din anul 1969 si a art. 5 din C.pen.; – in temeiul art. 16 alin. (1) lit. c din C.pr.pen.,achita pe acelasi inculpat locotenent colonel GHEORGHE AUREL pentru savarsirea infractiunii de fals intelectual, fapta prevazuta si pedepsita de art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 289 din Codul penal din anul 1969 raportat la art. 18 alin.(1) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.41 alin.(2) din Codul penal din anul 1969 ?i a art. 5 din C.pen.; 3. – In temeiul art. 16 alin. (1) lit. b teza – I – a din C.pr.pen., achita pe inculpatul locotenent colonel NEGRILA JEAN-CLAUDIU pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, fapta prevazuta si pedepsita de art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 246 Codul penal din anul 1969 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal din anul 1969 ?i a art. 5 din C.pen.; – in temeiul art. 16 alin. (1) lit. c din C.pr.pen., achita pe acelasi inculpat locotenent colonel NEGRILA JEAN-CLAUDIU – pentru savarsirea infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale, fapta prevazuta si pedepsita de art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu referire la art.288 alin.(2) din Codul penal din anul 1969 raportat la art. 18 alin.(1) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.41 alin.(2) din Codul penal din anul 1969 si a art. 5 din C.pen.; – in temeiul art. 16 alin. (1) lit. c din C.pr.pen.,achita pe acelasi inculpat locotenent colonel NEGRILA JEAN-CLAUDIU – pentru savarsirea infractiunii de fals intelectual, fapta prevazuta si pedepsita de art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 289 din Codul penal din anul 1969 raportat la art. 18 alin.(1) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.41 alin.(2) din Codul penal din anul 1969 si a art. 5 din C.pen.; 4. – In temeiul art. 16 alin. (1) lit. b teza – I – a din C.pr.pen., achita pe inculpatul capitan MITRUT VICTOR-ION pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, fapta prevazuta si pedepsita de art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 246 Codul penal din anul 1969 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal din anul 1969 si a art. 5 din C.pen.; – in temeiul art. 16 alin. (1) lit. c din C.pr.pen.,achita pe acelasi inculpat capitan MITRUT VICTOR-ION pentru savarsirea infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale, fapta prevazuta si pedepsita de art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu referire la art.288 alin.(2) din Codul penal din anul 1969 raportat la art. 18 alin.(1) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.41 alin.(2) din Codul penal din anul 1969 si a art. 5 din C.pen.; – in temeiul art. 16 alin. (1) lit. c din C.pr.pen.,achita pe acelasi inculpat capitan MITRUT VICTOR-ION pentru savarsirea infractiunii de fals intelectual, fapta prevazuta si pedepsita de art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 289 din Codul penal din anul 1969 raportat la art. 18 alin.(1) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.41 alin.(2) din Codul penal din anul 1969 si a art. 5 din C.pen.; 5. – In temeiul art. 16 alin. (1) lit. b teza – I – a din C.pr.pen., achita pe inculpatul colonel ROTARU LIVIU-pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, fapta prevazuta si pedepsita de art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 246 Codul penal din anul 1969 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal din anul 1969 si a art. 5 din C.pen.; – in temeiul art. 16 alin. (1) lit. c din C.pr.pen.,achita pe acelasi inculpat colonel ROTARU LIVIU- pentru savarsirea infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale, fapta prevazuta si pedepsita de art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu referire la art.288 alin.(2) din Codul penal din anul 1969 raportat la art. 18 alin.(1) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.41 alin.(2) din Codul penal din anul 1969 si a art. 5 din C.pen.; – in temeiul art. 16 alin. (1) lit. c din C.pr.pen.,achita pe acelasi inculpat colonel ROTARU LIVIU- pentru savarsirea infractiunii de fals intelectual, fapta prevazuta si pedepsita de art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 289 din Codul penal din anul 1969 raportat la art. 18 alin.(1) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.41 alin.(2) din Codul penal din anul 1969 si a art. 5 din C.pen.; 6. – In temeiul art. 16 alin. (1) lit. b teza – I – a din C.pr.pen., achita pe inculpatul locotenent colonel(r) NANORA NICULAE pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, fapta prevazuta si pedepsita de art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 246 Codul penal din anul 1969 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal din anul 1969 si a art. 5 din C.pen.; – in temeiul art. 16 alin. (1) lit. c din C.pr.pen.,achita pe acelasi inculpat locotenent colonel(r) NANORA NICULAE – pentru savarsirea infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale, fapta prevazuta si pedepsita de art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu referire la art.288 alin.(2) din Codul penal din anul 1969 raportat la art. 18 alin.(1) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.41 alin.(2) din Codul penal din anul 1969 si a art. 5 din C.pen.; – in temeiul art. 16 alin. (1) lit. c din C.pr.pen.,achita pe acelasi inculpat locotenent colonel(r) NANORA NICULAE pentru savarsirea infractiunii de fals intelectual, fapta prevazuta si pedepsita de art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 289 din Codul penal din anul 1969 raportat la art. 18 alin.(1) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.41 alin.(2) din Codul penal din anul 1969 si a art. 5 din C.pen.; 7. – In temeiul art. 16 alin. (1) lit. b teza – I – a din C.pr.pen., achita pe inculpatul locotenent colonel BANUTA ION – pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, fapta prevazuta si pedepsita de art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 246 Codul penal din anul 1969 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal din anul 1969 si a art. 5 din C.pen.; – in temeiul art. 16 alin. (1) lit. c din C.pr.pen.,achita pe acelasi inculpat locotenent colonel BANUTA ION -pentru savarsirea infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale, fapta prevazuta si pedepsita de art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu referire la art.288 alin.(2) din Codul penal din anul 1969 raportat la art. 18 alin.(1) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.41 alin.(2) din Codul penal din anul 1969 si a art. 5 din C.pen.; – in temeiul art. 16 alin. (1) lit. c din C.pr.pen.,achita pe acelasi inculpat locotenent colonel BANUTA ION pentru savarsirea infractiunii de fals intelectual, fapta prevazuta si pedepsita de art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 289 din Codul penal din anul 1969 raportat la art. 18 alin.(1) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.41 alin.(2) din Codul penal din anul 1969 si a art. 5 din C.pen.; 8. – In temeiul art. 16 alin. (1) lit. b teza – I – a din C.pr.pen., achita pe inculpatul locotenent colonel DIMA GHEORGHE – pentru complicitate la savarsirea infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, fapta prevazuta si pedepsita de 26 din Codul penal din anul 1969 raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 246 Codul penal din anul 1969 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal din anul 1969 si a art. 5 din C.pen.; – in temeiul art. 16 alin. (1) lit. c din C.pr.pen.,achita pe acelasi inculpat locotenent colonel DIMA GHEORGHE pentru savarsirea infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale, fapta prevazuta si pedepsita de art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu referire la art.288 alin.(2) din Codul penal din anul 1969 raportat la art. 18 alin.(1)din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.41 alin.(2) din Codul penal din anul 1969 si a art. 5 din C.pen.; – in temeiul art. 16 alin. (1) lit. c din C.pr.pen., achita pe acelasi inculpat locotenent colonel DIMA GHEORGHE pentru savarsirea infractiunii de fals intelectual, fapta prevazuta si pedepsita de art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 289 din Codul penal din anul 1969 raportat la art. 18 alin.(1) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.41 alin.(2) din Codul penal din anul 1969 si a art. 5 din C.pen.; 9. – In temeiul art. 16 alin. (1) lit. b teza – I – a din C.pr.pen., achita pe inculpatul locotenent colonel OLARU VASILE-VALENTIN-pentru complicitate la savarsirea infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, fapta prevazuta si pedepsita de 26 din Codul penal din anul 1969 raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 246 Codul penal din anul 1969 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal din anul 1969 si a art. 5 din C.pen.; – in temeiul art. 16 alin. (1) lit. c din C.pr.pen.,achita pe acelasi inculpat locotenent colonel OLARU VASILE-VALENTIN – pentru complicitate la savarsirea infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale, fapta prevazuta si pedepsita de art. 26 din Codul penal din anul 1969 raportat la art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu referire la art.288 alin.(2) din Codul penal din anul 1969 raportat la art. 18 alin.(1) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.41 alin.(2) din Codul penal din anul 1969 si a art. 5 din C.pen.; – in temeiul art. 16 alin. (1) lit. c din C.pr.pen.,achita pe acelasi inculpat locotenent colonel OLARU VASILE-VALENTIN – pentru savarsirea infractiunii de fals intelectual, fapta prevazuta si pedepsita de art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 289 din Codul penal din anul 1969 raportat la art. 18 alin.(1) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.41 alin.(2) din Codul penal din anul 1969 si a art. 5 din C.pen. -in temeiul art. 25 alin. (5) teza – I – a din C pr.pen., lasa nesolutionate actiunile civile formulate de partile civile Sandu Marian, Stegaroiu Ilie Dorel si Vilnei Gheorghe. In temeiul art. 275 alin. 2 din C.pr.p., obliga pe partile civile Sandu Marian si Stegaroiu Ilie Dorel si pe partea responsabila civilmente Inspectoratul de Jandarmi al Judetului Valcea sa plateasca statului cate 50 lei fiecare cu titlul de cheltuieli judiciare ocazionate de judecarea apelurilor declarate de acestea. In temeiul art. 275 alin. 3 din C.pr.p., raman in sarcina statului cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea apelului declarat de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul pentru investigarea infractiunilor de coruptie savarsite de militari. Onorariul cuvenit aparatorilor desemnati din oficiu pentru inculpati ramane in sarcina statului. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, astazi 08 octombrie 2018”