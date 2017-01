Noi sisteme de incalzire mai ieftine decat gazul !

Cu siguranta majoritatea romanilor isi incalzesc locuinta cu ajutorul centralelor termice pe gaz, sau termoficare, solutii care in ultimii ani s-au dovedit a fi cam scumpa pentru buzunarele noastre. Aspectul financiar este important pentru fiecare dintre dumneavoastra, mai ales in sezonul rece. Cum putem avea confortul termic dorit fara sa platim facturi uriase ? AMASS va poate oferi solutia la aceasta intrebare, o solutie care consta in doua produse extrem de eficiente si mult mai ieftine in comparatie cu gazul.

AMASS este o companie dedicata solutiilor economice de incalzire, cu traditie pe piata sistemelor de incalzire si degivrare, aceasta colaborand cu parteneri importanti din planul european. Astfel, sistemele de incalzire electrice cu inertie termica sunt solutia pe care specialistii AMASS le propun tuturor celor care doresc sa investeasca intr-un sistem de incalzire modern, sigur, dar mai ales economic. Beneficiati astfel de investitii reduse, costuri de intretinere nule, dar si un cost redus al consumului fata de costurile generate de gaz cu minim 30% si mai mult de atat de un confort termic perfect.

AMASS propune 2 solutii care sa respecte aceste cerinte:

Incalzirea electrica in pardoseala o solutie eficienta la consum si un cofort termic sporit.

Radiatoarele electrice cu roca vulcanica cu un consum mai mic cu pana la 40% fata de cele clasice pe gaz.

Raspunsul la intrebarea daca aceste sisteme pot sa fie mai economice decat gazul ni-l dau specialistii si in mod evident raspunsul este afirmativ amandoua sistemele bazandu-se pe proprietatea de inertie termica.

Asadar, incalzirea electrica in pardoseala ne aduce confortul la picioarele noastre atat la propriu, cat si a figurat. Totodata, radiatoarele electrice cu roca vulcanica sunt singurele radiatoare din lume la ora actuala care pot garanta un consum de energie electrica maxim 35 de minute/ora, ele in mod normal consumand o medie de 5-10 minute/ora energie electrica.

De ce sunt atat de eficiente din punct de vedere financiar aceste doua sisteme de incalzire? Cu siguranta, in afara de inertia termica, acestea se disting fata de restul solutiilor clasice prin resursa utilizata pentru functionare, dar si prin optimizarea tehnologica de care dispun acestea. Evolutia tehnologica a dus la noi descoperiri care ne permit sa traim mai sanatos, mai sigur si cu mai putine costuri. Solutiile propuse de AMASS se incadreaza perfect in aceasta descriere, avantajele acestora fiind numeroase.

Incalzirea electrica in pardoseala este considerata singurul sistem disponibil pe piata de specialitate mai ieftin din punctul de vedere al investitiei si al consumului decat centrala pe gaz. Declaratiile clientilor AMASS ne arata ca media lunara este de 600 ron/150 mp (incluzand si ceilalti consumatori electrici din casa:plita, frigider, apa calda, lumini si prize..), ceea ce inseamna un cost mai mic cu 30% fata de consumul inregistrat in mod normal de catre o centrala pe gaz cu radiatoare pe acelasi spatiu.

Eficienta energetica a radiatoarelor electrice cu roca vulcanica se datoreaza inertiei foarte mari a acestora datorata proprietatilor rocii, astfel aceste radiatoare isi mentin temperatura inca 50 de minute , fara ca acestea sa mai fie alimentate cu energie electrica. Beneficiile financiare aduse sunt extrem de importante, clientii AMASS multumiti fiind cea mai buna dovada ca totul este posibil.

Asadar, acum puteti beneficia si dumneavoastra de sisteme de incalzire economice mult mai ieftine in comparatie cu centrala pe gaz. De ce sa nu economisiti pentru dumneavoastra si familie? AMASS va sta oricand la dispozitie cu informatii, studii si dovezi, dar mai ales consultanta necesara comparatiei pe mai multe solutii de incalzire, dar si garantie si montaj !