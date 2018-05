Nouvelle Vague revine la Jazz in the Park

Nouvelle Vague vine cu o neașteptată și rafinată interpretare a unor piese new wave, punk și post punk ale unor trupe emblematice precum Depeche Mode, Simple Minds, Sex Pistols, Talk Talk, Robert Palmer, The Sisters of Mercy, Killing Joke, The Clash, Billy Idol, New Order, The Smiths și The Cure. Concertul Nouvele Vague e prezentat de Staropramen, partener principal al festivalului pentru al patrulea an la rând.

Trecute printr-un inspirat filtru bossa nova, piesele Nouvelle Vague au devenit ‘’instant hits’’ și s-au regăsit în ultimii 14 ani în playlist-urile cluburilor din toată lumea. Trupa a mizat din plin pe sensibilitatea și versatilitatea unor vocaliste cunoscute ca Vanessa Paradis, Phoebe Kildeer, Camille, Nadeah, Mélanie Pain, Liset Alea sau Helena Noguerra. Cele 5 discuri editate au adus trupei peste un milion de unități vândute, turnee mondiale și concerte la Royal Albert Hall în Londra, Hollywood Bowl în Los Angeles sau Olympia în Paris.

Povestea Nouvelle Vague continuă cu cel mai recent album, I Could Be Happy, o ocazie perfectă să ascultăm trupa live în 30 iunie la Jazz in the Park, în Parcul Central, unde va cânta noile piese.

Jazz in the Park 2018 (21 iunie – 1 iulie)