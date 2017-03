O judecătoare de la Tribunalul Cluj cercetată de CSM pentru DOSARUL lui BIVOLARU Exclusiv

Magistratul Ariana Lăcrămioara Ilieș este cercetată de Inspecția Judiciară a Consiliului Suprem al Magistraturii. Ilieș este judecătoare la Tribunalul Cluj.

Potrivit surselor aceasta poate activa în continuare până la decizia sancțiunilor în cazul ei.

Aparent Ariana Ilieș i-ar fi înfuriat pe procuorii DIICOT când pe 11 februarie a decis să îl achite pe inculpatul Gregorian Bivolaru de toate acuzațiile prezentate în rechizitoriu, respectiv trecerea frontierei de stat, constituirea unui grup infractional, trafic de persoane, dispunand anularea probelor si ridicarea sechestrului asupra bunurilor.

Alaturi de Bivolaru au fost achitati toti cei 20 de lideri ai MISA si au fost respinse pretentiile tuturor partilor civile din dosar, precum si toate mijloacele de proba propuse.

Vezi mai jos solutia pe scurt instantei:

I. In temeiul art.396 pc.5 NCPP rap.la art.16 al.1 lit.b NCPP, dispune achitarea inculpatului B.G. de sub invinuirea comiterii infractiunilor de: – de constituire a unei organizatii cu caracter fascist prevazuta de art. 3 al. 1 coroborat cu art. 2 lit. a din O.U.G. nr. 31/2002, avand in vedere ca fapta nu era prevazuta de legea penala. – de promovare a ideologiei fasciste, rasiste sau xenofobe prevazuta de art.5 teza a II-a din O.U.G. 31/2002, avand in vedere ca fapta nu era prevazuta de legea penala.

II. In temeiul art.396 pc.5 NCPP rap.la art.16 pc.1 lit.b NCPP si art.4 NCP, dispune achitarea inculpatului B.G.de sub invinuirea comiterii infractiunii de trecere ilegala a frontierei unui stat strain, avand in vedere ca art.1 al.1 din O.U.G. 112/2001, care sanctiona fapta de trecere ilegala a frontierei unui stat strain, a fost abrogat de art. 98 din titlul II din Legea 187/2012.

III. In temeiul art.5 si art.155 al.4 NCP, art.396 pc.6 rap. la art.16 pc.1 lit.f NCPP, dispune incetarea procesului penal fata de inculpatul B.G., constatandu-se intervenirea prescriptiei raspunderii penale fata de infractiunile de: – initiere sau constituire a unui grup infractional organizat prevazuta de art. 367 al. 1 teza I din noul Cod penal (vechea reglementare – art. 7 al. 1 teza I coroborat cu art. 2 lit. a si b pct. 12 din Legea nr. 39/2003); – instigare la discriminare prevazuta de art. 369 din noul Cod penal (vechea reglementare – art. 317 din vechiul Cod penal); – promovare a ideologiei fasciste, rasiste sau xenofobe prevazuta de art.5 teza a II-a din O.U.G. 31/2002, – trecere ilegala a frontierei de stat prevazuta de art. 262 din noul Cod penal (vechea reglementare – art.70 al.1 din O.U.G. 105/2001); – instigare la ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice prevazuta de art. 375 rap. la art. 47 din noul Cod penal (vechea reglementare – art. 321 al.1 din vechiul Cod penal). III. In temeiul art.396 pc.5 rap. la art.16 pc.1 lit.a NCPP, dispune achitarea inculpatului B.G. de sub invinuirea comiterii infractiunii de trafic de persoane prevazuta de art. 12 al. 1 si al. 2 lit. a coroborat cu art. 2 pct. 2 lit. b din Legea nr. 678/2001, modificata, cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. (noua reglementare – art. 210 al.1 lit. a NCP).

IV. In temeiul art.102 al.2 si 4 NCPP, constata nelegalitatea: – probelor obtinute prin interceptarile telefonice si inregistrarile audio si dispune excluderea mijloacelor de proba constand in procesele-verbale de consemnare a convorbirilor inculpatului B.G. – proceselor-verbale de perchezitie intocmite cu ocazia perchezitiilor efectuate in datele de 18.03.2004, 19.03.2004, 21.03.2004, 22.03.2004 si 23.03.2004 si dispune excluderea din probatoriu a tuturor faptelor constatate si obiectelor ridicate si consemnate in procesele-verbale de perchezitie nelegale. – probelor constand in rapoartele de constatare tehnico-stiintifice din vol.35-42 din D.U.P. 6D/P/2004, rapoartele de constatare intocmite de Asociatia Psihologilor din Romania, Comisar sef psiholog Petrescu Luminita, psihologul Tudorel Butoi, precum si a Studiilor intocmite de Mario Sorin Vasilescu si Preotul Sterea Tache. V. Respinge toate actiunile civile ca neintemeiate. VI.

In temeiul art. 399 pct. 1 NCPP, dispune revocarea masurii arestarii preventive dispusa prin mandatul de arestare preventiva nr. 171/U din 15.04.2005 emis de catre Sectia I Penala a Tribunalului Bucuresti in Dosarul nr. 2399/2005 prin care s-a luat masura arestarii preventive a inculpatului B.G. sub aspectul savarsirii infractiunilor prev. de art. 12 al. 1 si 2 coroborat cu art. 2 pct. 2 lit. b din Legea nr. 678/2001 si de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003. VII. In temeiul art. 397 si art. 404 al. 4 lit. c NCPP, dispune: – ridicarea masurii asiguratorii a sechestrului asupra imobilelor din Bucuresti, sector 5, str. Sergent Turturica, nr. 123 si Bucuresti, Str. Sg. Musat Constantin nr.l, bl.16, sc.A, ap.3 dispusa prin Ordonanta nr. 6D/P/2004 din 23.05.2005, – restituirea tuturor bunurilor ridicate cu ocazia perchezitiei imobiliare din data de 18.03.2004 la imobilul din Bucuresti, Str. Sg. Musat Constantin nr.l, bl.16, sc.A, ap.3 si mentionate in procesul-verbal de perchezitie atasat la dosarul cauzei la filele 584 – 588, vol. 4 din dosarul de urmarire penala.