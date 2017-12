O situație aberantă cu stâlpișori arată că șefii din Primărie se cred mai presus de lege. Mirela Mărincean, șefa Serviciului Siguranța Circulației, încurajează parcatul ilegal

O situație aberantă cu niște stâlpișori care au fost montați pe strada Venus din cartierul Mărăști, săptămâna trecută, și au fost demontați câteva zile mai târziu arată că șefii serviciilor din Primăria Cluj-Napoca se comportă de parcă domeniul public ar fi tarlaua lor proprie. Mirela Mărincean, șefa Serviciului Siguranța Circulației promovează parcatul pe trotuare ca să nu supere un grup de cetățeni nesimțiți care nu au chef să parcheze regulamentar. Aceștia au pus la pământ stâlpișorii proaspăt montați. Șefa de serviciu are niște dume de-a dreptul incredibile. Cetățenii care vor să respecte legea spun că vor sesiza DNA.

Săptămâna trecută, pe strada Venus din cartierul Mărăști, au fost montați niște stâlpișori care interzic parcarea mașinilor pe trotuare. Până aici, nimic anormal. Este chiar o situație banală. Partea “distractivă” s-a iscat miercuri la prânz când, ca în filmele cu proști, muncitorii de la Regia Autonomă a Domeniului Public (RADP) Cluj-Napoca au apărut în peisaj ca să demonteze stâlpișorii.

De fapt, problemele cu stâlpișorii s-au creat imediat după montarea acestora. Locuitorii de pe Venus spun că, săptămâna trecută, la doar câteva ore de la montarea obstacolelor, niște șoferi de pe stradă au pus la pământ vreo doi stâlpișori ca să își poată parca mașinile pe trotuar. Bizoni, nesimțiți, care se cred mai șmecheri decât legea! Situația este confirmată de însăși Mirela Mărincean, șefa Serviciului Siguranța Circulației din cadrul Primăriei. Șoferii antistâlpișori ar fi chemat și Poliția, care s-a conformat și a venit la apel. Culmea e că muncitorii nu au știut dacă sunt polițiști locali sau polițiști “pe bune”.

“Toți stâlpișorii au fost loviți intenționat fără să se fi întărit betonul. Muncitorii s-au dus să îndrepte stâlpișorii, după care au venit o parte din locatari, au chemat Poliția, iar Poliția a spus să nu se mai pună stâlpișorii la loc, dar nu știu cine de la Poliție a spus acest lucru. Problema este că muncitorii de la RADP care au fost acolo săptămâna trecută nu au știut să îmi spună ce fel de poliție a fost. Nu știu detalii, trebuie să vorbesc cu muncitorii să îmi dea detalii”, a declarat Mirela Mărincean, pentru Gazeta de Cluj.

Ce a făcut Mirela Mărincean ca să nu supere pe nimeni? Sau ca să dea curs unor reclamații ale unor șoferi nerușinați care nu dau doi bani pe lege? S-a gândit mai bine și a decis că a hotărât în pripă montarea stâlpișorilor. Ar fi greșit, nu s-a uitat atentă la documente, așa că și-a zis că demontează stâlpișorii, îi pune pe cetățeni să semneze jumătate plus unu că ar vrea obstacole pe trotuare și apoi să pună la loc stâlpișorii. De când e nevoie de semnături jumătate plus unu pentru stâlpișori? În mod sigur, pe alte străzi nu s-a procedat la fel.

“Există o dispută acolo între două tabere și chiar dacă am avut o cerere, am greșit, în sensul că cererea respectivă nu era semnată de jumătate plus unu din administrația de locatari. Săptămâna trecută ama avut o problemă pe subiectul ăsta, că de ce i-am montat și acum am zis că îi dăm jos până când facem hârtiile sau aștept să primesc hârtiile de rigoare pentru că, repet, există două tabere și eu nu vreau să fiu la mijloc în toată povestea asta”, a spus Mirela Mărincean.

Șefa Serviciului Siguranța Circulației din cadrul Primăriei e de acord că trotuarele sunt ale pietonilor, dar totuși parcă nu ar vrea să supere șoferii nervoși. Păi, doamna Mărincean, ori respectăm legea, ori nu o mai respectăm?

“Este o chestiune pe care vreau eu să o reglementez din punct de vedere al tuturor aprobărilor. Repet, dacă cele patru solicitări pe care le-am avut erau semnate de administrator, acum vreau să le am semnate explicit de cei care locuiesc în bloc ca să nu mai existe niciun fel de interpretare sau suspiciune sau să pară că sunt de partea unei tabere sau alteia. Deci vreau să fie lucrurile clare. Aș vrea să fiu obiectivă și acum mi se pare că sunt cumva între cele două tabere, lucru pe care nu mi-l doresc niciodată. Eu sunt de părere că trotuarele trebuie să fie ale pietonilor și atunci din cauza aceasta practic am luat o decizie, care, constat acum că nu a fost cel mai bine argumentată. Pur și simplu am vrut să aprofundez cercetarea respectivă pentru că atunci când se întâmplă ceva de genul acesta și muncitorii de la RADP sunt bruscați că pun stâlpișorii și cineva cheamă Poliția înseamnă că e ceva este acolo. Adică e o situație care necesită detalii mai profesioniste. Eu am luat-o foarte ușor în prima fază, m-am gândit că e vorba despre stâlpișori pe trotuare pentru că stâlpișorii sunt făcuți pentru pietoni nu pentru mașini să parcheze”, a explicat Mărincean.

Potrivit șefei de serviciu, faptul că a dat jos stâlpișorii este doar o etapă dintr-un demers.

“Eu nu fac acum decât să amân în a lua decizia corectă. Va fi o reanalizare a situației. Aceasta nu înseamnă că dacă i-am luat jos dau satisfacție unei tabere, este doar o etapă dintr-un demers”, a punctat Mirela Mărincean.

Locuitorii de pe strada Venus suspectează o anumită vecină care ar fi intervenit la cine trebuie în Primărie ca să fie înlăturați stâlpișorii pentru că așa are chef mușchiul ei să parcheze unde dorește.

“Există o tabără care vrea să parcheze pe trotuar și o tabără care vrea să se respecte legea și Primăria le dă dreptate celor care nu vor să respecte legea. Atunci ce facem, mai montăm o dată stâlpișorii? Cheltuim bani publici degeaba. Este o chestiune de DNA, noi o să sesizăm DNA-ul”, a declarat unul dintre locuitorii de pe strada Venus.

Oamenii spun că din cauza mașinilor parcate neregulamentar, pompierii și Ambulanța nu au loc să intervină.

“E o străduță mică și se parchează și pe o parte și pe cealaltă. Din cauza asta nu mai poate trece decât o singură mașină, dar acum când vine zăpada nu știu cum se va deszăpezi. Pe mijlocul străzii? Mașina de pompieri nu are acces, nici Ambulanța nu poate să intre. Muncitorii de la Salubritate de abia vin, își cară tomberoanele până pe deal și înapoi”, au mai spus clujenii de pe strada Venus.

Așteptăm cu interes cât va dura reanalizarea situației stâlpișorilor.