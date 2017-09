Penelista Cornelia Pantea zisă “Elena Udrea de Câmpia Turzii” a accidentat grav un bătrân, de care nu-i pasă!

Cornelia Pantea şi-a câştigat porecla de “Elena Udrea de Câmpia Turzii” după ce, în trecuta “stagiune”, în calitate de consilier local a migrat de la PDL la PMP – partidul lui Traian Băsescu şi al fostei “blonde de la Cotroceni” – lăsându-I însă şi pe acesta în favoarea PNL. Şi totuşi, politicianul cu mult suflet, implicat în diverse acţiuni umanitare, a rănit grav cu portiera, din neatenţie – pe 6 iulie a.c. – un pensionar în vârstă de 75 de ani care trecea liniştit pe bicicletă pe lângă maşina ei. Din seara respectivă fosta consilieră a uitat de suferinţele bietului om, lăsându-l pe acesta în ghearele suferinţei şi ale deznădejdiei, refuzând să mai audă de el şi să-l întrebe măcar de sănătate…

Victima: “Din ziua accidentului, n-am mai văzut-o pe autoare”!

Mihail Rad, bărbatul în vârstă de 75 de ani din municipiul Câmpia Turzii se află în imposibilitate să poată coborî scările până la demisolul Institutului de Medicină Legală Cluj, acolo unde se află cabinetul de consultaţii al instituţiei respective. S-a prezentat pentru o nouă prelungire a termenelor de îngrijire pe certificatul său medico-legal iar angajaţii I.M.L. îi pun la dispoziţie, cu amabilitate, un scaun pe care omul îl acceptă cu profundă recunoştinţă şi se aşează pe el. Între timp soţia lui, Maria, aleargă de colo-colo cu hârtiile în mână ca să îndeplinească rapid formalităţile necesare. Şi, după eficienţa ei se vede că femeia e experimentată deja în domeniu. Apucă totuşi să înceapă descrierea dramei prin care trece împreună cu bărbatul ei de mai bine de două luni: “Pe 6 iulie soţul meu mergea cu bicicleta pe strada “1 Decembrie 1918” când, brusc o doamnă – fostă consilier local al Câmpiei Turzii – a deschis portiera maşinii sale parcate pe marginea drumului astfel că soţul a intrat cu bicicleta direct în portieră. S-a prăbuşit la pământ, ajungând în mijlocul străzii şi norocul său a fost că şoferul autoturismului care venea din spate a avut prezenţă de spirit şi a frânat în ultima clipă, evitându-se o tragedie. Apoi un gardian de la ANAF, instituţie aflată vizavi de locul accidentului, l-a ridicat şi a chemat imediat salvarea”. Intervine în discuţie Mihail Rad, nerăbdător să-şi descarce sufletul şi să-mi povestească tot ce a urmat după momentul fatidic: “Am stat internat cinci zile la Spitalul Municicpal din Câmpia Turzii, apoi am fost trimis acasă unde am zăcut în pat, până pe 14 septembrie, cu piciorul în ghips. Practic, 70 de zile – lungi şi grele. A fost un chin de nedescris fiindcă – având fractură femuro-podală posterioară – nu am putut merge singur la baie şi ajunsesem să-mi fac nevoile într-o găleată. Iar doamna politician Pantea Cornelia, zisă “Elena Udrea de Câmpia Turzii” –a dispărut de atunci, totalmente, şi nici măcar un telefon nu mi-a dat ca să mă întrebe cum mă simt. Venise la mine în seara accidentului, la spital, şi m-a întrebat dacă mă doare, plângând cu lacrimi de crocodil pentru că i se suspendă carnetul”.

“A găsit, se pare, un martor care va declara că eu sunt vinovatul”

Bărbatul îmi mărturiseşte că e un om simplu, care s-a pensionat după 36 de ani de muncă la laminorul trei – de la Industria Sârmei Câmpia Turzii – “dar consideraţi 44, după grupa grea de muncă”, precizează el cu nedisimulată mândrie. Apoi continuă, nu înainte însă ca o umbră să-i cuprindă faţa: “După ce m-a lovit doamna respectivă nu mai ştia cum să-şi ceară scuze pentru greşeală, dar la poliţie a încercat să se “scoată” zicând că nu m-a văzut pentru că am intrat în unghiul mort al maşinii sale. M-am întrebat atunci, la ce folosesc oglinzile retrovizorii… Iar acum aflu din nişte surse că – fiind o femeie puternică, soţie a şefului staţiei C.F.R. a Câmpiei Turzii şi politician de carieră – a găsit un martor care va declara sub jurământ că eu am intrat singur în maşină. Asta e o minciună strigătoare la cer iar adevărul-adevărat e acesta: de fapt ea a parcat, cu un minut înainte de trecerea mea şi când am ajuns în dreptul portierei maşinii sale a deschis-o brusc şi m-a aruncat în mijlocul şoselei. Practic – nici mai mult, nici mai puţin – m-a nenorocit pentru mult timp de-acum încolo”. Între timp apare şi soţia lui, cu actele eliberate de medici. Declară, grăbită: “Ducem prelungirea certificatului la Asigurări şi o predăm împreună cu actele pe care ni le-au mai cerut. Apoi mergem şi la poliţie după care ne luăm şi avocat ca să primim totuşi despăgubirea cuvenită de la autoarea accidentului”. Apoi, cu o forţă nebănuită – pe care numai disperarea o poate oferi – îl ridică pe soţul său de pe scaun, îl “înfige” în cârji şi părăseşte apoi împreună cu el, şontâc-şontâc, sediul I.M.L. Cluj.

Punctul de vedere al Corneliei Pantea, “Elena Udrea de Câmpia Turzii”

“Mi se pare foarte ciudat telefonul dumneavoastră pentru că nu ştiu dacă sunt informaţii cu caracter public ceea ce s-a întâmplat. Dosarul e la Poliţia Câmpia Turzii şi este în derulare. Dacă doriţi date suplimentare în legătură cu acest dosar vă rog să apelaţi la organul care se ocupă de caz. Informaţii personale nu vă dau, este o problemă personală şi privată – şi nu pot s-o fac publică. Eu, dacă vreau să mă abţin, considerând-o o problemă privată, asta e!”

Punctul de vedere al I.P.J. Cluj

“La data de 6 iulie a.c., pe strada 1 Decembrie 1918, din Câmpia Turzii, s-a produs un accident de circulaţie soldat cu rănirea unei persoane.Victima, un bărbat, de 75 de ani, care circula cu bicicleta, a intrat în coliziune cu portiera unui autoturism oprit pe strada indicată. Conducătoarea auto, o femeie, de 55 de ani, ar fi deschis portiera fără a se asigura corespunzător. În cauză a fost inregistrat un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.