Pentru clădirile degradate din centrul Clujului, impozitele s-au scumpit de cinci ori. Proprietarii se simt discriminaţi şi ameninţă cu procese

Primăria municipiului Cluj-Napoca a trimis în toamna acestui an peste 3.000 de somaţii proprietarilor de imobile care necesită lucrări de refaţadizare. În urma constatării ”stării tehnice de clădire neîngrijită”, proprietarii a peste 50 de clădiri din centrul istoric vor avea de plătit de anul viitor un impozit de cinci ori mai mare. Clujenii şi-au exprimat dezacordul faţă de hotărârea Consiliului local şi de aici până la o ceartă generală cu acuzaţii de ambele părţi nu a fost decât un pas.

Impozit +500% pentru proprietarii de clădiri neîngrijite

Consilierii locali s-au întrunit marţi în şedinţă pentru a vota peste 50 de proiecte de hotărâre, toate cu acelaşi subiect: majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, „ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită”, pentru proprietarii apartamentelor din Piaţa Unirii şi de pe străzile Mihail Kogălniceanu, Universităţii, Virgil Fulicea, Victor Babeş, Regele Ferdinand, Nicolae Cristea, Memorandumului, Iuliu Maniu, Cloşca, George Coşbuc, Episcop Ioan Bob, Samuil Micu, Emil Isac, I.C. Brătianu, Frederic Joliot Curie, Horea, Bulevardul 21 Decembrie 1989, Bulevardul Eroilor, Baba Novac, Piaţa Ştefan cel Mare.

Discuţia privind starea în care se află centrul istoric degradat al oraşului a venit după ce în urmă cu un an o bucată din clădirea fostului hotel Continental s-a desprins rănind un trecător. Hotărârea îi priveşte şi pe proprietarii de terenuri care nu sunt îngrădite şi curăţate. Aceste măsuri au devenit posibile după intrarea în vigoare a noului cod fiscal.

„Potrivit noului Cod Fiscal, în anul 2017 municipalitatea va impozita cu 500% clădirile neîngrijite din centrul istoric, la care proprietarii nu au început demersurile legale pentru refaţadizare până la data de 30 noiembrie 2016, conform somaţiilor transmise pe parcursul anului”, se arată într-un comunicat remis presei.

Proprietarii au avut ca termen finalul lunii noiembrie pentru a obţine autorizaţii de construire sau pentru a efectua reabilitarea. Cei care nu au reuşit, peste 50 de proprietari, vor avea de plătit de anul viitor impozit majorat. Cu privire la nemulţumirea acestui fapt, clujenii au creat un manifest, invitându-i pe clujeni la şedinţa de Consiliu Local al Primăriei pentru a-şi exprima dezacordul faţă de hotărârea Consiliului de majorare a impozitului cu 500% pentru clădirile neîngrijite şi faţadizate.

“Cunoaştem cu toţii că majoritatea acestor clădiri au fost administrate de către Primăria Cluj-Napoca timp de zece ani, timp în care am plătit chirii şi, mai târziu, sume mari pentru a deveni proprietari. În toţi aceşti ani, Primăria nu a investit nimic pentru conservarea, repararea sau îmbunătăţirea aspectului vizual al acestor clădiri, mai mult, au fost coproprietari până nu demult în spaţiile destinate magazinelor sau cu alte destinaţii, amplasate la strada exact ca faţada pentru care acum iau tot felul de măsuri împotriva noastră, începând cu amendă de 5.000, citaţii, somaţii, culminând cu această hotărâre de majorare a impozitului cu 500%.

Dorim să vă informăm şi cu privire la legea nr. 166/22.07.2016 potrivit căreia Primăria poate finanţa aceste lucrări de intervenţie în proporţie de 50% din fondul aprobat anul acesta din bugetele locale şi restul de 50% din contribuţia proprietarilor.

Considerând că instituţia Primăriei, implicit consilierii care prin votul nostru ocupă aceste funcţii, sunt acolo în slujba cetăţenilor şi nu împotriva lor, rugăm să vă alăturaţi nouă pentru a lua atitudine faţă de abuzurile legiferate prin hotărâri ale Consiliului Local Cluj-Napoca”, semnat Comitetul de iniţiative împotriva abuzurilor Consiliului Local Cluj-Napoca. Aceste invitaţii au fost împărţite proprietarilor imobilelor constatate degradate.

S-au mobilizat şi au mers să-i ceară socoteală lui Boc

În urma constatărilor reprezentanţilor primăriei, 56 de imobile au obţinut deja autorizaţii de construire, 47 au efectuat lucrările de reabilitare şi încă 56 de imobile s-au aflat pe ordinea de zi a ultimei şedinţe de Consiliu Local în vederea aplicării legii din Codul Fiscal.

Clujenii care vor plăti impozit de 500% se simt nedreptăţiţi, motiv pentru care zeci de proprietari s-au prezentat la şedinţa Consiliului local din 20 decembrie unde au protestat, cerând reducerea procentului de majorare sau cerând mai mult timp pentru realizarea lucrărilor de refaţadizare, invocând procesul birocratic complicat.

“Noi astăzi ne aflăm în faţa unei obligaţii legale de a promova ceea ce Codul Fiscal ne cere. Codul Fiscal ne-a cerut să delimităm zona în care se aplică somaţiile, să aplicăm somaţiile, le-am trimis aceste somaţii, s-au precizat temeiurile legale. Temeiul este Codul Fiscal. Un număr de 56 de proprietari au obţinut autorizaţii de construcţii în condiţii legale, iar 47 deja şi-au şi reabilitat imobilele care au fost somate. Noi, dacă nu am promova aceste proiecte de hotărâri de Consiliu Local, ne-am face vinovaţi de prejudicierea bugetului municipiului Cluj-Napoca, iar Curtea de Conturi ar putea să aplice sancţiuni funcţionarilor pentru că nu au aplicat prevederile legii. Dacă pe parcursul anului proprietarii realizează reabilitarea, se încep lucrările, Primăria constată, pentru anul viitor nu se mai aplică impozitul. Nu este din partea noastră nicio problemă cu niciun proprietar, toţi ne suntem dragi, toţi suntem clujeni, nu avem cu nimeni, nimic, din nefericire, această lege nu poate fi discutată, ci aplicată”, a spus Boc în plenul Consiliului Local.

Avocat: ”Unii proprietari sunt în imposibilitatea financiară de a executa aceste lucrări”

Avocata Anca Badiu, reprezentanta proprietarilor de pe strada Iuliu Maniu nr. 14 a intervenit şi a spus că în trei luni de zile de când proprietarii au primit somaţiile nu a fost timp fizic pentru a reabilita clădirile.

“Codul Fiscal spune că se poate aplica o mărire de impozit de până la 500%, nu era obligatorie mărirea cu 500% a impozitului. Somaţiile au fost expediate în luna august şi s-a solicitat efectuarea lucrărilor până la finalul lunii noiembrie. Mi se pare aproape imposibil. Unii sunt în imposibilitatea financiară de a executa aceste lucrări. Din luna august şi până acum apreciez că nu a fost suficient timp pentru a se efectua aceste lucrări, cu atât mai mult cu cât unele apartamente au fost proprietatea statului român şi administrarea Consiliului Local perioadă îndelungată până la retrocedarea acestora. Timp în care nu s-a făcut absolut nimic, nu s-a luat nicio măsură de întreţinere, iar acum li se solicită acestor persoane să efectueze toate lucrările care trebuiau efectuate de zeci de ani”, a spus Badiu.

“213 clădiri sunt sub monitorizare, dar nu sunt în stadiu avansat de degradare. Dacă intervine un deces (din cauza unei clădiri degradate) şi nu am aplicat prevederile legale e vorba de răspundere juridică şi morală”, a replicat primarul.

“Multe imobile erau în procese de retrocedare. Pentru a te atinge de părţile indivize comune ai nevoie de acordul tuturor proprietarilor. Tu nu ştii cine sunt proprietarii sau ai printre ei persoane care nu înţeleg ce li se cere. Nu e corect să îi sancţionezi pe proprietari pe care nu îi ajuţi deloc, nici măcar cu indicii de procedură. E aberant şi să mergi la limita maximă de impozitare”, a mai spus avocata.

“Am alocat 4 milioane de euro pentru şase clădiri, bugetul nu e nelimitat, primăria nu îşi permite să investească în locul proprietarilor”, a răspuns Boc. “Unde primăria are cote părţi, primăria are obligaţia să suporte cotele părţi, noi facem asta, dacă iniţiaţi procedura. Obligaţia intervenţiilor e a celor ce au 51%. Unde are primăria 51% din clădire, primăria a făcut demersuri”, a intervenit şi Tarcea.

Scandal la primărie între proprietarii de clădiri şi reprezentanţii Consiliului local

S-au încins spiritele în Sala de Sticlă a Primăriei Cluj-Napoca. Mai mulţi proprietari au ridicat vocea la consilierii locali şi la primar. Emil Boc a intervenit, spunând că primăria nu poate face treaba proprietarilor de clădiri şi că aceştia trebuie să iasă din pasivitatea în care stau de zece ani.

“Vă respectăm punctele de vedere, dar vă rog să nu ridicaţi vocea, respect pentru aleşii Clujului. Am alocat 4 milioane de euro pentru şase clădiri care se află în proces de refaţadizare. Mai sunt încă 9 imobile în analiză pentru 2017. Bugetul nu-şi poate permite ca pentru toate clădirile proprietarilor din centrul Clujului să investească în locul lor. Am face-o dacă am avea resursele financiare, dar avem şi alte obligaţii pe care oraşul le are. Am ales clădirile cele mai periculoase şi importante care sunt ale municipalităţii. Din banii clujenilor nu putem aloca pentru a face treaba proprietarilor de clădiri din centrul Clujului. Aceste clădiri sunt un pericol public. Doamne Fereşte ca ornamentele să se desprindă şi să omoare un om. Aceste clădiri sunt cele mai periculoase din cele mai periculoase. Eu nu îmi asum responsabilitatea. Dacă, Doamne Fereşte, mâine avem un deces şi eu am retras de pe ordinea de zi sau nu am luat adoptat prevederile legale din Codul Fiscal răspund moral că puteam să previn această situaţie. Nimeni nu are cu nimeni ceva, doar că aceste chestiuni care ţin de rigoarea legislativă, de cum arată oraşul şi de siguranţa publică a fiecăruia ne impun să luăm această decizie. Este o analiză obiectivă pentru fiecare imobil. Majorarea cu 500% a impozitelor a fost luată în şedinţa anterioară la iniţiativa primarului. Starea centrului Clujului din perspectivă turistică ne obligă să luăm măsuri ferme. Nu mai lucrăm cu jumătăţi de măsură. 10 ani am lucrat cu jumătăţi de măsură. Opţiunea fermă din respect pentru acest oraş, nu împotriva dumneavoastră, să salvăm vieţile clujenilor şi de a reda Clujului dimensiunea urbană pe care oraşul o merită. Decizia de majorare am luat-o în unanimitate de voturi în şedinţa de luna trecută. Trebuie să ne gândim şi la ceilalţi 300.000 de clujeni. Trebuie să ieşiti din pasivitate şi să respectaţi legea”, a mai spus Boc.

Replicile proprietarilor au continuat, invocând lucrările necesare care impun costuri mari, unii dintre proprietari se află în imposibilitatea de a contribui, e nevoie de mai mult timp pentru a se face lucrările.

Proprietarii s-au plâns în continuare

O clujeancă ce deţine două apartamente pe strada Piaţa Unirii nr. 27 se declară şi ea nemulţumită în faţa Consiliului local, cu atât mai mult că aceasta a făcut deja investiţii pentru proprietăţile sale în valoare de 50.000 de euro, motiv pentru care a vrut să fie scutită de majorare.

“Sunt fiică de părinţi istorici, am copilărit pe şantiere arheologice. Sunt coproprietar de clădire monument istoric de gradul 0, care face parte din circuitul turistic al Clujului. Am două apartamente din 20 şi am renovat, am consolidat, am restaurat o treime din acest monument istoric, am faţadizat mai mult decât cota indiviză. Prin furcile caudine trecem din punctul de vedere al autorizării. Am făcut aceste lucrări, dar imobilul nu îmi aparţine în totalitate. Eu, care am renovat şi am făcut cea mai frumoasă curte din centrul istoric, sunt pusă în aceeaşi oală cu cei ce nu au avut posibilitatea să facă lucrări sau care au fost indolenţi. Atunci când se face renovare, nu se poate face oricum. Eu am făcut tot ce a fost necesar pentru conservarea proprietăţii”, a spus Andreea Sârbu.

Boc i-a mulţumit acesteia pentru investiţiile făcute, însă primarul a conchis spunându-i că ”legea nu ne ajută să vă ajutăm”.

Schimb dur de replici între Boc şi o avocată

La fel de nedreptăţiţi se simt şi clujenii de pe strada Iuliu Maniu nr. 40, reprezentanţi de avocata Sorana Mureşan. Aceştia susţin că somaţia primită de la primărie le-a fost comunicată abia în 7 octombrie, dată de la care era absolut imposibil să se obţină o autorizaţie de construire.

“Legea cere să adoptaţi câte o hotărâre de Consiliul Local pentru majorarea impozitului în cazul fiecărei clădiri în parte. Formal o faceţi, dar nu analizaţi fiecare situaţie în parte. Trebuie să verificaţi în acte că somaţia a fost comunicată doar în 7 octombrie. Vă încălcaţi propriul regulament. E imposibil de atunci până astăzi să se obţină autorizaţie pentru un imobil monument. O lună şi trei săptămâni e prea puţin pentru a obţine o autorizaţie care să ne exonereze de impozitul mărit. Nu e o obligaţie a Consiliul Local să mărească impozitul şi nici nu stabileşte legea să se meargă pe cota maximă”, a subliniat Sorana Mureşan.

Consilierii locali şi primarul nu au scăpat de acuze şi ironii din partea avocatei. Aceasta i-a spus lui Boc că nu cunoaşte legea şi că acţionează cu “rea credinţă”.

”Sunteţi avocată şi ar trebui să aveţi măsura cuvintelor. Aţi făcut şcoala de drept sau şcoala de horticultură? Puteţi odată să tăceţi măcar trei minute să îmi expun punctul de vedere?”, a replicat Boc.

Primarul a demonstrat că primăria are acte justificatoare care arată că proprietarii de pe Iuliu Maniu au refuzat să primească somaţiile expediate de primărie încă din luna august.

Boc VS ALDE

Consilierul ALDE, Adrian Mureşan a încercat să intervină în favoarea oamenilor şi să spună că poliţia locală şi funcţionarii primăriei i-au dezinformat pe oameni, chiar şi pe el, fiind proprietarul unui imobil degradat de pe strada Horea, fapt pentru care Emil Boc l-a penalizat pe consilier.

”Sunt extrem de surprins să aflu că dumneavoastră ca şi consilier local care aveaţi o responsabilitate mult mai mare decât ca şi un simplu cetăţean, vă comportaţi ca şi un om care azi a aflat pentru prima dată ce trebuia să facă. Este şi un principiu latin care spune nimeni ”nemi censetur ignorare legem” – ”nimeni nu se poate scuza, invocând necunoaşterea legii”, iar dumneavoastră aţi primit o somaţie…Daţi-mi o altă hârtie unde aţi primit alte informaţii decât somaţia oficială, autorizată de primărie. Pot înţelege un cetăţean care nu are contact cu dreptul, care nu are contact cu şedinţele de Consiliu Local să fie oarecum indus în eroare, dar un consilier local…”.

”Vă mulţumesc că sunteţi nedumerit şi neliniştit din cauza mea, dar eu am zis că nu am primit nicio somaţie şi vorbeam într-un cadru general pentru că m-au întrebat cetăţenii, vecinii care se aflau în situaţia respectivă. Din acest motiv am întrebat administraţia locală cum aplică legea pentru că observăm că legea e interpretabilă de multe ori în România. Am vrut doar să specific faptul ca poliţia locală a indus în eroare cetăţenii”, a subliniat Arian Mureşan.

Aproape toate proiectele de hotărâre au trecut de votul consilierilor locali spre disperarea proprietarilor care au ameninţat că vor da în judecată municipalitatea. Unii proprietari au scăpat de supraimpozitare, după ce Primăria nu a putut dovedi faptul că a trimis somaţiile, spre exemplu cei de la Transilvania Management, cu proprietăţi pe Eroilor. S-au mai scos apartamentul 15, din imobilul de pe Eroilor nr. 1, la fel, primăria neputând să facă dovada că acesta a fost somat.

Primarul Emil Boc a ţinut să sublinieze că nici el, nici viceprimarul Dan Tarcea, nici consilierii de la masa de şedinţe nu are nimic cu niciun proprietar, doar că, de zece ani primăria a umblat cu jumătăţi de măsuri şi, astăzi, în 2016 centrul istoric pune în pericol oamenii şi arată deplorabil. De aceea, primăria şi-a asumat să supraimpoziteze proprietarii. La finalul discuţiilor, unii dintre proprietari au ameninţat că vor ataca în instanţă decizia Consiliului Local.