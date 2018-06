Ploscoş – Cluj. Deranjat, de vărul fetei, pe care tocmai o viola, l-a strâns de gât pe acesta şi i-a ars şi câtiva pumni!

Scene de coşmar duminică, 3 iunie, în comuna clujeană Ploscoş! Un tânăr de 19 ani din sat, încă elev şi cunoscut consumator de alcool, căruia i se pusese „pata” pe o vecină în vârstă de 17 ani, a năvălit în casa tinerei, care tocmai îngrijea doi nepoţei. I-a aruncat pe micuţi din casă, a închis uşa şi folosind forţa şi-a făcut liniştit treburile cu fata, neimpresionat de ţipetele ei. Acestea au fost auzite însă de un văr al acesteia care a venit la uşă ca s-o salveze, însă individul – deranjat la culme – l-a strâns pe băiat de gât, l-a lovit cu pumnii şi apoi l-a fugărit cu o bâtă prin curte. Politia a reacţionat şi l-a reţinut de urgentă pe violator, iar procurorii au emis pe numele infractorului un mandat de arestare pentru treizeci de zile.

„În timp ce o viola îmi spunea, de după uşă, că nu-i face nimic”!

Luni, 4 iunie, în sala de aşteptare a Institutului de Medicină Legală Cluj îşi face apariţia o mamă, în vârstă de circa 40 de ani, însoţită de fiul ei, un băiat aflat înaintea majoratului, ambii din comuna clujeană Ploscoş. Tânărul are mandibula umflată – mărturiseşte el – de la bătaia încasată, în timp ce încerca să-şi salveze, de la viol, verişoara în vârstă de 17 ani. Fac ochii mari şi sunt pe cale să-mi scap din mână instrumentul de scris. La care el confirmă că, într-adevăr, totul s-a întâmplat exact cum mi-a spus iniţial, după care mama lui, mult mai sigură pe ea începe să-mi detalieze, cu lux de amănunte, întreaga întâmplare de coşmar: „Băiatul meu fusese în seara aceea la un suc, împreună cu prietenii din sat, după care, între orele opt şi nouă seara a ajuns acasă. Noi eram plecaţi la o nuntă în Câmpia Turzii, deci n-am fost de fată la tot ce s-a întâmplat, l-am găsit numai pe băiat, mai târziu, pe la miezul nopţii, bătut şi ascuns în grădină, în întuneric, aşteptându-ne. Băiatul ne-a povestit că, din curtea casei noastre, a auzit – suntem vecini cu fata – ţipetele ei îngrozitoare şi rugăminţile făcute către Ioan C., să o ierte, şi totodată i-a văzut şi pe cei doi copii pe care aceasta îi îngrijea, plângând în curte, scoşi din casă de către derbedeu”. Preia, tânărul, în continuare, de la mama lui firul povestirii: „Băiatul ăsta e un alcoolist din sat care, în ciuda faptului că a împlinit deja nouăsprezece ani e în continuare elev la o şcoală din Cluj. Iar la verişoara mea râvneşte de nu ştiu când fiindcă fata e o frumuseţe – şi pe deasupra e şi foarte cuminte. Iar în seara aceea, din câte am înţeles Nelu ăsta a băut la bar, ca să-şi facă curaj, după care a intrat cu forţa în casa verişoarei mele, i-a aruncat din casă pe nepoţii de care aceasta avea grijă, i-a smuls hainele de pe ea şi a început s-o violeze. Eu am auzit – însă abia într-un târziu – ţipetele sale de ajutor şi am dat fuga la uşă, ca s-o salvez”. Arată în continuare că după ce-a bătut în uşă, tare, aproape s-o spargă a apărut şi violatorul, la bustul gol, îmbrăcat într-un şort şi turbat de furie că nu e lăsat să se desfete în voie cu victima. „Îi tot strigam să deschidă uşa şi să mă lase în casă, fiindcă verişoara urlă prea tare”, la care el îmi urla, din casă, că nu-i face fetei nimic. Iar când a văzut că n-o mai scoate la capăt cu mine – nici una, nici alta – a deschis, m-a prins de gât şi a început să-mi care la pumni în gură. Eu, văzând că nebunul nu glumeşte am luat-o la fugă, însă repede m-am trezit cu el pe urmele mele, înarmat cu un par, ca să-mi dea cu el în cap. Din fericire nu m-a prins, dar în tot acest timp cât s-a ”ocupat” de mine verişoara a avut timp să sune la 112”.

„Vom face plângere fiindcă putea să-l omoare pe băiat”!

Tânărul este poftit în cabinetul de consultaţii al I.M.L.Cluj, aşa că îmi continui dialogul cu mama acestuia, în continuare teribil de îngrijorată. Relatează aceasta: „După ce ne-am întors acasă, de la nuntă – eu şi soţul – am văzut că politia era deja la fata locului şi-l imobilizase pe violator. Au dus-o apoi pe fată la Cluj, pentru prelevare de probe biologice şi au ţinut-o acolo până azi dimineaţă, la ora trei. Iar când a venit înapoi ne-am dus cu toţii în şură şi acolo ea ne-a povestit, nouă, rudelor ce i s-a întâmplat – şi am început cu toţii să plângem în hohote, alături de ea. Ne tot spunea ce-o să se facă de-acum, mai ales că toată lumea va şti de necazul ei şi ea o să rămână însemnată pe viată şi n-o să se poată mărita aşa cum se cuvine… Inclusiv jumătate din palmă i-a băgat-o acolo ticălosul, vă daţi seama, a chinuit-o de nu s-a mai pomenit”! În ceea ce-l priveşte pe fiul ei, femeia mărturiseşte că au fost sfătuiţi de către politişti să se prezinte la I.M.L.Cluj, să-şi scoată certificat medico-legal şi apoi să facă plângere, împotriva consăteanului lor, pentru lovire şi alte violente. „Vă dati seama cât suntem şi noi de afectaţi, pentru pumnii primiţi de băiat şi, mai ales, pentru ce ar fi urmat dacă-l prindea individul ăsta, cu parul”, adaugă ea, îngrijorată. Între timp îşi face apariţia şi tânărul de 17 ani, ţinând în mână un certificat medico-legal. Ni-l arată şi vedem că i-au fost recomandate între trei şi patru zile de îngrijiri. Ne mărturiseşte de asemenea că legiştii l-au sfătuit – în cazul în care durerea de maxilar se accentuează – să se prezinte de urgentă la Clinica de Chirurgie Maxilofacială şi să solicite efectuarea unei radiografii în zona respectivă.

Punctul de vedere al I.P.J.Cluj

„A fost deschis dosar penal pentru infracţiunea de viol, pe numele unui tânăr în vârstă de 19 ani, din comuna Ploscoş, victima fiind o fată de 17 ani. Acesta ar fi întreţinut prin violentă, lovire, raporturi sexuale normale cu victima. A fost reţinut de către poliţişti şi fată de acesta, marţi, 5 iunie procurorul a dispus măsura arestării preventive pentru o perioadă de treizeci de zile. În ceea ce priveşte al doilea caz, dacă şi cea de-a doua victimă va depune plângere, atunci noi vom începe cercetările împotriva celui reţinut şi sub aspectul infracţiunii de lovire şi alte violente”, a declarat pentru Gazeta de Cluj, Traian Morar, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.