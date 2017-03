Prefectul Vușcan acuză un primar clujean de incompatibilitate

Prefectura Cluj a sesizat Agenţia Naţională de Integritate (ANI) reclamând situaţia de incompatibilitate în care se află primarul comunei Poieni, Gheorghe Boca, care şi-ar fi angajat soţia în Primărie, pe funcţia de consilier juridic, încă din anul 2009.

Potrivit prefecturii clujene, „consilierii locali ai PSD din comuna Poieni au sesizat situaţia de incompatibilitate a primarului Gheorghe Boca, iar noi am transmis sesizarea mai departe la ANI. Primarul Boca este acuzat că şi-a angajat soţia, Gabriela Mihaela Boca, în cadrul Primăriei Poieni în funcţia de consilier juridic din anul 2009, în condiţiile în care primul mandat al primarului a început în 2008. Primarul a şi numit-o pe soţia sa ca membru în comisia de evaluare a candidaţilor pentru poziţia de director al instituţiilor de învăţământ. De asemenea, primarul Boca este acuzat că este membru în consiliul de administraţie al şcolii din comună, dar şi membru în consiliul de adminitraţie format în urma contractului de asociere prin participaţiune dintre Consiliul Local Poieni şi SC Grandemar SA pentru exploarea a două cariere de piatră”, au spus sursele citate.

Gheorghe Boca a respins acuzaţiile şi a spus că la mijloc e vorba despre o luptă politică.

„Am mai avut astfel de plângeri la ANI în 2011 – 2012 în legătură cu soţia mea. Când s-a angajat ea la Primărie nu eram căsătoriţi, doar după doi ani şi jumătate a devenit soţia mea. Am trimis documente la ANI, am fost cercetat şi totul e în regulă. În ceea ce priveşte contractul cu SC Grandemar, consiliul de administraţie la care se face referire nu aprobă nimic, nu are o formă juridică, este o formă de înlesnire a comunicării între părţi, între Consiliul Local Poieni şi societatea respectivă. Nu are putere de decizie”, a spus Boca.

Gheorghe Boca (PNL) este la al treilea mandat de primar în Poieni, fiind ales prima dată în funcţie în anul 2008.