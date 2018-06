Preşedinţia manipulează opinia publică cu ajutorul asociaţiei lui Cristi Danileţ

VeDem Just, asociaţia fondată de judecătorul clujean Cristi Danileţ este implicată în mijlocul unui imens scandal. Judecătorul CCR, Petre Lăzăroiu a dezvăluit că a fost chemat la o întâlnire de consiliera prezidenţială Simina Tănăsescu fiind avertizat ca preşedintele i-ar putea pune oricând capăt calităţii de judecător al Curţii Constituţionale. Evenimentele arată că Administraţia Prezidenţială a încercat să manipuleze opinia publică.

Judecătorul CCR, Petre Lăzăroiu, a dezvăluit că a fost chemat de unul dintre consilierii preşedintelui Klaus Iohannis, care i-ar fi comunicat că şefului statului i se cere imperios de către o asociaţie emiterea unui decret de revocare din funcţie a magistratului.

”M-am întâlnit cu doamna Simina Tănăsescu (consilier prezidenţial – n.r.), la cererea dânsei. Am fost la Facultatea de Drept, unde avea examene. M-a rugat prietenos să vin până la dânsa că are o misiune ingrată. Mi-a spus: <<uite, am hârtia aceasta>> (o cerere de la Fundaţia VeDem Just, prin care solicită preşedintelui CCR, Valer Dorneanu, să pună în discuţie mandatul lui Petre Lăzăroiu – n.r). Zic: <<ştiu, e o aberaţie, circulă de vreo două săptămâni, eu nu iau în consideraţie>>. Pai da, dar zice: <<preşedintelui i se cere imperios să se emită un decret>>. Cu ce obiect?<< Păi, decret de revocare a ta>>. Zic: <<ştii bine că nu are niciun temei, nu are nicio prerogativă>>. <<Da, dar suntem în situaţia în care, dacă nu emite acest decret, ne dă în judecată respectiva asociaţie, dacă îl emite ne dai tu în judecată>>. Eu am zis: <<bineînţeles că aşa va fi>>”, a relatat Lăzăroiu.

Imediat după ce Petre Lăzăroiu a relatat întâlnirea cu Simina Tănăsescu, Administrația Prezidențială a dat publicității un comunicat de presă în care a pretins că întrevederea a vurt loc întrucât consiliera prezidențială ar fi dorit să-i dea judecătorului CCR două cărți, iar discuția despre posibila revocare a acestuia de la Curtea Constituțională a fost purtată doar din punct de vedere teoretic. De asemenea, în același comunicat se arată că Administrația Prezidențiala nu a avut nicio implicare în acest caz și nicio legătura cu discuțiile dintre cei doi:

”Consilierul prezidenţial doamna Simina Tănăsescu s-a întâlnit joi, 14 iunie a.c., cu judecătorul Petre Lăzăroiu la sediul Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti pentru a-i înmâna acestuia două cărţi de specialitate pe zona dreptului financiar. Menţionăm că în aceste zile consilierul prezidenţial Simina Tănăsescu se află în concediu de odihnă tocmai pentru că desfăşoară activităţi didactice. În acest context, a avut loc o discuţie pur teoretică pe marginea solicitării asociaţiei civice VeDem Just, o discuţie tehnică, între doi profesionişti de drept constituţional, care nu a implicat în niciun fel instituţia Preşedintelui României. Drept urmare, sunt complet neadevărate şi nefondate orice fel de speculaţii sau insinuări cu privire la eventuale presiuni exercitate asupra judecătorului Petre Lăzăroiu”, se arata în pozitia Administraţiei Prezidenţiale.

În genunchi la Iohannis

În ziua următoare, președintele Klaus Iohannis a ieșit public și a recunoscut că a discutat cu consiliera înainte ca aceasta să se vadă cu judecătorul CCR, iar Simina Tănăsescu i-ar fi cerut voie să îi spună lui Petre Lăzăroiu despre solicitarea de la VeDemJust, în condițiile în care în comunicatul Administrației Prezidențiale se susținea că discuția dintre cei doi ”nu a implicat în niciun fel instituția Președintelui României”.

“Doamna Tănăsescu mi-a spus că există o sesizare din partea unui ONG, și m-a întrebat dacă iî dau voie să spună și domnului Lăzăroiu că există această solicitare. E una publică, este înregistrată”, spune Iohannis.

La câteva ore după declarațiile lui Iohannis în care vorbea despre sesizarea unui ONG, Administrația Prezidențială a dat publicității o sesizare în care se cerea revocarea lui Petre Lăzăroiu din CCR. Interesant este faptul că solicitarea nu este din partea unui ONG așa cum a explicat Iohannis și se menționa și în comunicatul de presă, ci din partea unui cetățean care nu a fost făcut public.

Imediat, Petre Lăzăroiu a reacționat și a susținut că nu memoriul de la cetățean a fost cel pe care Simina Tănăsescu i l-a arătat

Simina Tănăsescu a plecat de la Cotroceni

După ce a fost acuzată de exercitarea unor presiuni asupra judecătorului CCR Petre Lăzăroiu, Simina Tănăsescu a demisionat din funcția de consilier prezidențial

”În ultimele zile, în spațiul public au apărut speculații cu privire la eventuale presiuni exercitate asupra unui judecător al Curții Constituționale, ca urmare a unei discuții purtate de doamna Elena-Simina Tănăsescu cu domnul Petre Lăzăroiu. Administrația Prezidențială reiterează că nu au existat niciun fel de presiuni și sunt complet neadevărate acuzațiile aduse în acest sens.

Având însă în vedere că este inadmisibil ca la nivelul opiniei publice să planeze orice suspiciune că ar fi fost posibilă o încercare de imixtiune în activitatea Curții Constituționale, pentru a nu prejudicia instituția Președintelui României, doamna Elena-Simina Tănăsescu a înaintat astăzi, 20 iunie a.c., Președintelui Klaus Iohannis demisia din funcția de consilier prezidențial“, se arată în comunicatul de presă.

“Cel mai slab, praf și pulbere președinte al României este fără niciun dubiu Klaus Iohannis”

Într-o postare pe Facebook, jurnalista Sorina Matei a demonstrat încă o dată că Iohannis nu are ce să caute în cea mai importantă funcție din stat, fiind de departe cel mai slab președinte al României:

”12 ani am fost acreditată pe Palatul Cotroceni. 12!!! Trei preşedinţi ai României. Total diferiţi. Dar un lucru e clar: comunicarea Administraţiei Prezidenţiale e legată ombilical de cea a preşedintelui. Nu se poate una fără alta. Niciodată.

Păi ieşiţi voi vineri cu comunicat OFICIAL în care scrieţi cu mânuţa voastră domnilor, nu pesediştii sau extratereştrii, că asociaţia lui #DanileţPafaristul v-a trimis solicitare, ăla iese şi minte, zice că nu v-a trimis nimic, ca să se scoată, apoi preşedintele României răspunde pe întrebări legate de asociaţia vieţii, înnebuneşte lumea cu #ONeGeul de 2 lei care i-a trimis un fake, iese azi şi spune de #ONeGe, şi voi daţi la presă apoi că nu mai e #ONeGe că e un cetăţean no name pe care nu-l puteţi identifica că vă e frică să băgaţi pe cineva în shit? Măi, nene, măi. Aşa ceva nu s-a întâmplat NICIODATĂ la Palatul Cotroceni.

MINCIUNI DE 2 LEI, şobolănii de grădiniţă şi de tot râsul. De la vârful statului, că se crede şi statul mai nou.

A, şi peste toate, mai zice şi el că cu mânuţa lui a trimis-o pe madam la Lăzăroiu. Praf, praf, praf! Omul acesta îmi este clar că NU POATE să conducă o ţară şi se afundă singur în minciuni de 2 bani, contrazise chiar de el, cu toată propaganda din dotare.

Nici pe vremea lui Emil Constantinescu, nici pe vremea lui Ion Iliescu, nici pe vremea lui Traian Băsescu nu s-au întâmplat asemenea fakeuri grosolane şi minciuni, efectiv minciuni de 2 lei. Eu l-am reevaluat de ceva timp pe Emil Constantinescu oricum. Omul a trecut prin mineriade, Miron Cozma, Radu Vasile, chestiuni grele. Cel mai slab, praf şi pulbere preşedinte al României este fără niciun dubiu Klaus Iohannis. Aşa ceva n-am crezut că voi vedea niciodată. Dar vorba aceea niciodată să nu spui niciodată. Întotdeauna se poate cineva mai slab, mai prost mobilat. Viaţa bate filmul la Cotroceni”, scrie jurnalista Sorina Matei.