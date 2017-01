Prima reacție a șefei DNA după trecerea în rezervă a lui Florian Coldea

Procurorul-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi, a avut o primă reacție după trecerea în rezervă a fostului prim-adjunct al SRI, Florian Coldea.

Într-un interviu pentru news.ro, chestionată dacă trecerea în rezervă a generalului Coldea este o legitimare a afirmaţiilor lui Sebastian Ghiţă, Laura Codruța Kovesi a spus că nu poate comenta decizia personală a unui conducător de instituție.

”Eu nu pot să comentez decizia personală a unui conducător de instituţie sau decizia instituţională a unei instituţii cu care am colaborat. Au o verificare internă şi cred că şi-au lămurit lucrurile în interior. Nu are nicio legătură plecarea unui adjunct din SRI din funcţie cu ce face DNA.”, a spus Laura Codruța Kovesi, într-un interviu pentru news.ro.

Cât despre relaţia de amiciţie dintre Sebastian Ghiţă şi Florian Coldea și despre vacanţele petrecute împreună, șefa DNA a precizat că nu a fost în vacanță cu cei doi.

„Ar trebui să îi întrebaţi pe ei. Eu nu am fost în vacaţă cu ei, nu am fost în vacanţă cu Florian Coldea, am avut o relaţie instituţională timp de zece ani, când eram şi procuror general, SRI a fost o instituţie cu care am colaborat, dar am avut o relaţie instituţională. Nu-mi permit să întreb pe nimeni unde merge în vacanţă dacă nu este treaba mea.”, a mai spus Kovesi.

Pe 17 ianuarie, Florian Coldea a fost eliberat din funcție la cerere și trecut în rezervă. Ulterior, Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI, a răspuns acuzaţiilor care i-au fost aduse în ultima perioadă, şi a ţinut să clarifice aspecte legate de activitatea în cadrul Serviciului şi de ancheta internă care l-a vizat.