Primăria închiriază capela cimitirului din Mănăștur pe un preț de nimic

Potrivit unor surse avem informații că firma Crișan Pompe Funebre are contract la capela cimitirului din cartierul Mănăştur, care este administrată de către Primărie. Această firmă de pompe funebre funcționează de trei ani la capelă, iar toate încăperile sunt închiriate de ei, însă ”bomba” vine acum, aceștia plătesc doar 150 de lei pe lună chirie, ceea ce unor cetățeni li se pare o sumă aberantă.

Conform surselor, acest contract este făcut de Iulia Ardeus, șefa Direcției de Patrimoniu împreună cu Raluca Bogdana Ferezan, care are funcția de șef la Serviciul Administrare Spatii Terenuri. Am încercat să le contactăm pentru a ne da un punct de vedere cu privire la acest subiect, însă nu am reușit.

Interesant este faptul că acest contract expiră în curând, iar la nivelul Primăriei se fac presiuni să se semneze cât mai repede iar, dar unele persoane nu sunt de acord pentru că știu despre ce e vorba.

Există posibilitatea ca primarul să nu știe despre acest lucru. Vom reveni cu mai multe detalii curând.