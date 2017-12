Procurorul Doru Țuluș în vizorul DNA

Audiere neaşteptată în această dimineaţă, la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Procurorii DNA l-au citat pe finanţatorul formaţiei U Craiova, Adrian Mititelu, anunţă Antena 3. Potrivit primelor informaţii, Mititelu ar fi audiat ca martor într-un dosar deschis recent de procurorii anticorupţie, dosar care l-ar viza chiar pe procurorul Doru Ţuluş. Reamintim faptul că Ţuluş a fost exclus recent din DNA.

„Iarăşi venii. Sunt citat ca martor într-un dosar de pe rolul DNA, care priveşte anumite fapte de corupţie: Luare şi dare de mită. E un dosar nou, da.”, a mărturisit Adrian Mititelu la sosirea la sediul DNA.

Recent, Adrian Mititelu lansa pe Facebook acuzaţii dure chiar la adresa procurorului Doru Ţuluş, despre care susţinea că este unul dintre magistraţii care a muşamalizat un dosar pe motiv că i-ar fi fost promisă funcţia de şef de secţie în cadrul DNA. „Sunt multe de spus insa o voi face cu alta ocazie….”, spunea Mititelu.

” Procurorul Doru TULUS este unul dintre magistratii care au musamalizat dosarul! Desi el a ajuns in DNA pe filiera MORAR avea promisiune de la PSD ca o sa fie repus in functia de sef de sectie ,pozitie pe care a pierduto-o odata cu venirea lui Kovesi in 2013.Filiera clujeana Rus/Dancu/Puscas ii promise-se reinscaunarea odata cu venirea lui Ponta la presedentie. Acesta este si motivul pt care dupa turul 1 al prezidentiale-lor ne-a anuntat ca da drumul la dosar. Probabil urma sa dea un NUP rapid in stilul caracteristic. A audiat 3-4 martori care spre surprinderea probabil neplacuta a acestuia au confirmat santaj-ul si in loc sa intreprinda masuri de urgenta in raport cu gravitatea infractiunii de santaj brusc s-a oprit activitatea in dosar!!! De ce? Pt ca, intre timp castiga-se Klaus IOHANIS presidentia si nu Ponta si asfel era pus in dificultate. Din noiembrie 2014 nu a mai miscat nimic in dosar,desi infractorii ma presau la greu! Pana in mai 2015 cand le-am adus la cunostinta ca Rotaru ne-a abordat prin Siman si vrea 10 ha teren sa ma lase in pace! Comisarul sef Motoc foarte corect a propus imediat flagrant-ul. Insa stupoare, in ziua cand sa se realizaze flagrant-ul la un notar din Bucuresti ,intr-o zi de miercuri , nici Tulus si nici Motoc nu au mai fost de gasit!!!! Apoi a inceput sarabanda de amanari de genul saptamana viitoarea/luna viitoare, gata ne apucam de treaba,apoi au motivat ca au aparut alte prioritati si tot asa pana a venit iarna. Asta in coditiile in care Tulus stia f bine situatia deoarece el fuse-se sef de sectie in dosarul dezafilierii instrumentat de Narita insa cu toate astea nu a luat nicio masura in noul dosar desi cunostea faptul ca aceleasi persoane erau deja trimise in judecata pt fapte in legatura cu primul dosar! Asta dupa ce Tulus ne-a recomandat sa cerem preluarea dosarului de catre structura centrala de la serviciul teritorial Craiova. Dupa ce dna Kovesi a aprobat preluarea, dosarul a intrat in hibernare! De fapt el dorea dosarul la Bucuresti sa-l tina sub control nu sa-l lucreze in mod legal!

Cu chiu cu vai dupa numeroase memorii la toti sefii din DNA dosarul a ajuns la procurorul Dumitrescu Florin care ne-a lasat totusi o impresie buna la inceput si care ne-a promis ca in martie da drumul la dosar.Dupa martie a urmate alte si alte amanari. Intre timp,infractori isi fac rost de sentinte civile pt a le folosii in penal si dosarul 514 sta la dospit. Cam asa se face justitie in Romania! Sunt multe de spus insa o voi face cu alta ocazie….”, scria recent Adrian Mititelu pe Facebook.