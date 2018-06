Radiatoare electrice cu roca vulcanica vs radiatoare din fonta. Descopera avantajele solutiilor propuse de AMASS!

Inainte de a va prezenta comparatia dintre radiatoarele electrice cu roca vulcanica moderne si radiatoarele clasice din fonta, haideti sa facem cunostinta cu AMASS. Aceasta companie ofera solutii si sisteme de incalzire profesionale, mai economice decat gazul si cu costuri de intretinere nule. In tot acest timp, AMASS a promovat cele mai mari branduri din acest domeniu si a furnizat cele mai bune solutii de incalzire, pentru a imbunatati calitatea vietii si confortul propriu.

Iata ca, in prezent puteti beneficia de una dintre cele mai noi inovatii din acest domeniu, o inovatie care va scapa de facturile exagerate la energie electrica sau gaz si va ofera confortul termic mult dorit. Este vorba despre noile radiatoare electrice cu roca vulcanica, care datorita acestei roci speciale ofera un randament crescut fara sa consume multa energie intr-o ora. Acestea pot fi instalate in spatii de birouri, locuinte, apartamente, hale si alte spatii care au nevoie de o temperatura optima cat mai rapid.

Pentru a va demonstra performanta si unicitatea acestor radiatoare, ne-am hotarat sa facem o mica comparatie intre acestea si radiatoarele din fonta, considerate pana acum nu foarte mult timp, ca fiind extrem de eficiente datorita masei radiante mari. Asadar, radiatoarele din fonta au fost apreciate pentru durata lor de viata considerabila si randamentul sporit de caldura. De asemenea, acestea erau rezistente la socuri, lovituri si coroziune si ofereau un confort termic destul de mare in comparatie cu alte tipuri de radiatoare.

Ei bine, mare parte din randamentul sporit al radiatoarelor din fonta se datora inertiei termice, principiu pe care se bazeaza si aceste radiatoare electrice cu roca vulcanica. Intr-adevar, roca vulcanica are o inertie termica deosebit de mare, ceea ce va ofera posibilitatea de a avea un radiator care consuma energie in medie doar maxim 10 min. intr-o ora, avand un cost de consum mai mic si decat radiatorele cu CT pe gaz. Asadar, putem observa ca pe baza aceluiasi principiu s-au obtinut niste radiatoare electrice moderne mult mai eficiente, optimizate din toate punctele de vedere.

Asadar, radiatoarele vechi din fonta aveau un aspect inestetic si prezentau depuneri in timp datorita agentului termic, ceea ce ducea la ineficienta in timp. Din fericire, radiatoarele electrice cu roca vulcanica se bucura de un design placut, alimentate electric si care nu prezinta deteriorari in timp. Manevrarea si intretinerea se realizeaza foarte simplu, ceea ce demonstreaza grija specialistilor germani pentru fiecare detaliu in parte.

Prin urmare, rocile vulcanice care au o inertie termica mare permite radiatorului sa-si mentina temperatura chiar si 50 de minute. La fel se intampla si in cazul radiatoarelor de fonta, care spre deosebire de cele din otel, acumulau caldura si aceasta era pierduta incetul cu incetul. Chiar daca principiul radiatoarelor electrice cu roca vulcanica este acelasi, spre deosebire de cele de fonta, aceste radiatoare de ultima generatie reprezinta o inovatie din toate punctele de vedere, diferentele fiind vizibile pentru oricine. Econosmiti cu pana la 40% si confortul dumneavoastra va fi sporit considerabil.