Rochiile ideale pentru fiecare zi a săptămânii

Probabil te-ai saturat si tu sa stai cu orele in fata dulapului, incercand sa alegi outfitul perfect. Cum ar fi sa planifici in avans cate o tinuta pentru fiecare zi a saptamanii, sa o aranjezi frumos pe un umeras, iar dimineata sa economisesti timp pretios? Suna idilic, nu-i asa? Si chiar poti face asta, cu ajutorul unui planning rapid, pe care il poti face oricand prinzi cateva minute libere. Pentru asta, sigur ai nevoie de… idei! Iar noi suntem aici sa te ajutam! Iti propunem 7 modele inedite de rochii de zi disponibile pe maroko.ro sau de seara pe care le poti purta cu incredere in cele 7 zile ale saptamanii.

Luni – Business is Business

Incepe saptamana in forta si alege o rochie eleganta, dar sobra, care sa te propulseze la inceputul unei saptamani de lucru. Recomandarea noastra vine sub forma unei rochii mulate pe corp, cu umerii goi si crapata pe picior. Paleta de tip colorblock este creata din alb si negru, doua culori care, asociate, reprezinta simplitate, bun gust si respect. Mizeaza pe „sfanta treime” a tinutelor de birou: rochia trebuie sa inspire profesionalism, sa fie trendy si comoda.

Marti – Step up the game

Imparte optimism si veselie in jurul tau cu ajutorul acestei rochii A-line cu imprimeu cu fluturi. Cu o astfel de rochie vei obtine cu usurinta un look smart-casual, potrivit pentru brunch-urile cu colegii si deadline-urile care mai suporta amanare. Play it cool cu aceasta rochie lejera, pe care o poti asorta usor la o pereche de balerini si o geanta casual.

Miercuri – Fiery red

Daca si tu ai parte de un blocaj emotional, intelectual si de orice alt fel in mijlocul saptamanii, stai linistita, ni se intampla tuturor. Iar ca sa mai animam putin lucrurile in punctul mort care apare de obicei miercurea pe la mijlocul zilei, ce-ar fi sa incerci o rochie de un rosu aprins, care sa-ti distraga atentia de la faptul ca mai trebuie sa astepti putin pana e weeend!

Joi – Inca putin

Joia ai nevoie de un boost de energie. Iar culoarea verde a acestei rochii exact asta face: iti da un impuls dinamic, iti stimuleaza creativitatea si te ajuta sa te focusezi mai bine pe task-urile pe care trebuie sa le faci. Iar pentru ca stim ca nu poti sa lucrezi la birou din natura, iti sugeram ca, pe langa rochia verde, sa iei la tine si o mica planta de birou pe care sa o pui intr-un loc vizibil. It helps!

Vineri – Casual Friday

Americanii au pornit un trend pe care din ce in ce mai multe popoare incep sa il adopte: casual friday. Acest lucru inseamna ca vinerea, toata lumea se imbraca in haine casual, indiferent de job, evenimente, sau ocazie. Asa ca vinerea, fiind aproape weekend, poti purta o rochie lejera, casual, cu imprimeu in carouri, care sa nu fie nici prea lejera, dar nici prea sobra. Cuvantul cheie al zilei este confortul.

Sambata – Party time

Sambata pare a fi ziua pe care toti o asteptam cel mai mult. Intalnirile cu prietenii, plimbarile prin oras si mai ales, party-ul de sambata seara! Pentru ca stim ca vrei sa atragi toate privirile pe ringul de dans, asorteaza-ti miscarile cu o rochie eleganta pe masura: alba, mulata si cu spatele gol. Pare a fi alegerea evidenta, nu?

Duminica – Leneveala

Dupa o saptamana lunga si obositoare, ziua de duminica e dedicata strict odihnei. Si pentru ca temperaturile de afara au inceput sa devina din ce in ce mai neprietenoase, iti recomandam sa te cuibaresti in pat, intr-o rochie lunga tricotata si calduroasa, cu o cana de ceai si serialul sau cartea preferata.