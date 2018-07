Romii, o chestiune serioasă! Au intrat în gospodăria omului şi l-au rupt în bătaie!

Daniel Alin, un tânăr de 27 de ani din localitatea Luna de lângă Câmpia Turzii aşteaptă la I.M.L. Cluj să fie consultat de medicii legişti. Fusese bătut cu câteva zile în urmă, chiar în propria gospodărie, de trei romi furioşi că adăpostise la el un orfan în vârstă de paisprezece ani, pe care respectivii îl racolaseră şi-şi băteau joc de el într-un mod inimaginabil. De asemenea aceştia fuseseră ofuscaţi de faptul că victima le-a transmis să nu îi mai fure lucerna cultivată, lucru care li s-a părut scandalos, considerând că furtul e dreptul lor legitim…

Tânărul aşteaptă, pe coridoarele I.M.L.Cluj, să fie poftit în cabinetul de consultaţii. Acesta, cu un deget bandajat şi plin de vânătăi în zona capului mărturiseşte că a fost victima unei agresiuni, petrecută chiar în propria gospodărie, venită din partea a trei romi, al căror teren se află în vecinătate. “Luni, 9 iulie, în jurul orei 9.00 am vorbit cu ciurdarul unor romi şi le-am transmis să nu-mi mai fure lucerna deoarece am nevoie de ea pentru animalele mele, la care acesta şi-a chemat fraţii şi toţi trei au năvălit, cu o căruţă, în gospodăria mea. Erau supăraţi şi pentru că am salvat de agresiunile şi batjorura lor pe un tânăr orfan, din localitate, pe care îl racolaseră şi-l foloseau pe post de slugă, supunându-l la chinuri şi bătăi, fapt pe care eu nu l-am suportat, aşa că l-am chemat să stea la noi. Au venit în gospădărie şi au lovit-o la început pe soţia mea – care filma totul cu mobilul – şi apoi m-au “încărcat” cu pumni în cap şi m-au şi strâns de gât, plus că unul dintre ei –Tutu, capul răutăţilor, aşa-i poreclit, că numele nu i-l ştiu – m-a muşcat de deget, atât de puternic de-am fost nevoit după aceea să mă prezint la Clinica de Boli Infecţioase şi să-mi fac şi analizele. Şi, imediat după ce a venit poliţia am mers la Cluj, U.P.U. după care, în miez de noapte, am ajuns şi la Infecţioase şi la Clinica de Chirurgie Maxilofacială. Sper din tot sufletul ca individul să nu aibă vreo boală de genul SIDA sau hepatita C, că dacă o are m-am ars ”, mărturiseşte Daniel, cutremurându-se. Bărbatul este poftit în cabinetul de consultaţii, după care se întoarce cu un certificat în care medicii i-au recomandat zece zile de îngrijiri medicale. Adaugă acesta, înainte de-a părăsi sediul I.M.L. Cluj: “Fac plângere împotriva lor şi-i dau şi în judecată, să-i mai potolesc puţin cât de cât şi să înveţe să se poarte omenşte. E dezastru cu romii, nu ne putem culege recoltele pentru că ni le fură înaintea noastră şi practic muncim degeaba, iar lor nu le e frică de nimeni, nici măcar de poliţie”.

“În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul infracţiunii de lovire sau alte violenţe. La această oră se efectuează cercetări în vederea clarificării stării de fapt şi pentru tragerea la răspundere penală a autorilor”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Traian Morar, purtător de cuvânt al I.P.J. Cluj.