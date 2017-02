Rusia pierde inca un ambasador. Barbatul a fost gasit mort in New York

Ambasadorul Rusiei pe lângă Organizaţia Naţiunilor Unite, Vitali Ciurkin, a decedat luni la New York, a anunţat Ministerul de Externe rus, într-un comunicat preluat de Reuters.Reamintim ca anul trecut, in Turcia a avut loc un atentat la ambasadorul rus din ANKARA. Body-guardul acestuia l-a impuscat in timp ce tinea un discurs la o galerie de arta. Imediat dupa, un alt ambasador al rusiei a fost gasit decedat in propriul apartament din Moscova. Cu privire la recentul ambasador gasit mort ministerul nu a oferit detalii despre circumstanţele decesului, însă precizează că Ciurkin a murit cu o zi înainte să împlinească 65 de ani şi le transmite condoleanţe rudelor diplomatului.

Publicaţia New York Post notează, citând surse sub rezerva anonimatului, că Vitali Ciurkin a fost adus de urgenţă luni dimineaţa la un spital din Manhattan, din cauza unor probleme cardiace.

Ambasadorul lucra la reşedinţa sa când i s-a făcut rău, în jurul orei locale 09:30.

La sosirea echipajului de salvare, diplomatul era inconştient şi i s-au făcut manevre de resuscitare. Starea sa era foarte gravă când a ajuns la spital, iar medicii nu i-au putut salva viaţa.

Potrivit CV-ului postat pe site-ul misiunii permanente a Rusiei la ONU, Vitali Ciurkin era ambasador în cadrul forului de la New York din 2006.

Anterior, fusese şeful misiunilor diplomatice ale Rusiei în Canada şi Belgia, precum şi trimisul special al Moscovei pe lângă NATO şi UE.