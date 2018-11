Schimbarea conducerii ASF îi îngrijorează pe transportatori. FORT: „Conducerea ASF a protejat echilibrul pieţei de RCA”

Augustin Hagiu, preşedintele FORT: „Comisia Europeană a încercat, influenţată de poziţia asigurătorilor, să elimine funcţionarea tarifului de referinţă din legea RCA”.

Federaţia Operatorilor Români de Transport (FORT) este îngrijorată de schimbările preconizate la nivelul conducerii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) şi consideră că politizarea excesivă pe acest subiect trebuie evitată, în interesul asiguraţilor persoane fizice şi juridice.

Eliminarea tarifului de referinţă nu se justifică, atât timp cât el nu reprezintă o piedică sau un plafon, ci doar un reper, iar tarifele reale sunt la jumătatea lui, aşadar este clar că piaţa funcţionează corect, subliniază Augustin Hagiu, preşedintele FORT.

Domnia sa ne-a declarat, ieri: „Acum avem tarife la jumătatea celor de referinţă, cu alte cuvinte piaţa poate să ofere reduceri majore faţă de tariful de referinţă calculat de ASF. Ce nu funcţionează în contextul acesta?”.

Printr-un comunicat de presă, reprezentanţii FORT au transmis: „Comisia Europeană (CE) a încercat, influenţată de poziţia asigurătorilor, să elimine funcţionarea tarifului de referinţă din actuala lege RCA, însă actuala conducere a ASF s-a poziţionat corect, protejând unul din elementele cheie care au adus piaţa asigurării obligatorii auto în starea actuală de echilibru. (…). La un an şi jumătate de la intrarea în vigoare a noii legi RCA, orice schimbare la nivelul structurii de conducere a ASF, este cel puţin nepotrivită, cu atât mai mult cu cât Comisia Europeană încearcă prin orice mijloace să determine revenirea la situaţia din 2016, situaţie ce a generat explozia tarifelor RCA pe segmentele transporturilor comerciale, dar şi profituri uriaşe pentru asigurători”.

Potrivit preşedintelui FORT, Comisia Europeană a transmis o scrisoare de infringement României, ca urmare a poziţiei asigurătorilor de la noi din ţară, din 2017, care s-au plâns la CE că s-a modificat legea RCA, iar ASF a trebuit să modifice anumite prevederi legale. „Mie îmi este teamă, însă, că, dacă are loc o schimbare la nivelul conducerii ASF, Comisia Europeană va reveni şi dacă cei care vor veni în fruntea Autorităţii nu vor avea capacitatea şi pregătirea celor pe care îi vor înlocui, s-ar putea să ne trântească înapoi în 2016, când acest tarif nu exista”.

Conform domniei sale, comunicatul FORT vine în contextul „mişcărilor politice pentru a schimba conducerea Autorităţii”, subliniind că nu este bine să schimbăm lucrurile atunci când ele funcţionează.

La noi în ţară, piaţa poliţelor RCA este în echilibru, dar mai sunt lucruri de făcut (trebuie să avem un grad de acoperire mai mare şi să eliminăm anumite tendinţe de a creşte nejustificat valoarea despăgubirilor), însă lucrurile acestea se cunosc şi sunt asumate de către toţi jucătorii implicaţi în piaţă, aşa că trebuie doar să avem continuitate, a mai spus domnia sa, precizând că în cazul în care conducerea ASF se schimbă după 17 luni de la apariţia noii legi, obţinem efectul contrar.

Domnul Hagiu a adăugat: „Nici nu vreau să mă gândesc la ce ar urma dacă s-ar elimina tariful de referinţă la RCA. Gândiţi-vă că aveţi nevoie de pâine şi mergeţi la magazin, unde constataţi că pâinea a ajuns la preţul de 10 lei şi nu aveţi bani, sau vă luaţi una dar nu vă ajunge mai mult de o zi. La fel se întâmplă şi la RCA. Tariful de referinţă este pentru ca oricine să poată vedea cât ar trebui să coste poliţa de asigurare RCA şi, deşi are, într-adevăr, un caracter orientativ, el cântăreşte foarte mult”.

Astfel, FORT consideră că este nevoie de continuitate în mandatul conducerii ASF, care, împreună cu patronatele din domeniul transporturilor, service-uri auto, brokeraj si asigurări, şi-au propus să continue colaborarea, în perioada următoare, pentru eliminarea unor derapaje în ceea ce priveşte contravaloarea prestaţiei în service precum şi pentru creşterea gradului de acoperire pana la peste 90%.

FORT aşteaptă cu interes decizia oficială a Consiliului Concurenţei generată de finalizarea anchetei cu privire la existenţa de practici nesănătoase şi înţelegeri între vânzătorii de RCA pe zona tarifelor de primă.

Raportarea la alte state membre UE ar trebui să fie ghidată pe o raportare la contextul economic şi social în care evoluează acele ţări evoluează, consideră preşedintele FORT.



Domnia sa a afirmat: „Noi avem o putere de cumpărare a serviciilor obligatorii, cum este şi cel legat de RCA, mult mai redusă decât în Europa, pe fondul salariilor mult mai mici şi al unor operaţiuni comerciale cu profitabilitate mult mai mică (dacă mă refer la sectorul de transporturi auto), ori al unor tarife mult mai mici (dacă mă refer tot la acest sector). Astfel este evident că şi daunalitatea este mai mică în România în raport cu ţările europene, deoarece reparaţiile în România se fac la un nivel al preţurilor din service mai mic decât în UE şi evident că şi tarifele RCA trebuie să fie mai reduse, în corespondenţă cu aceste elemente, ori noi în 2016 ajunsesem la tarife care depăşeau de două-trei ori, dacă nu şi mai bine, media europeană a tarifelor pe segmentul RCA, la transporturile comerciale”.