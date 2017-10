Şeful APIA Cluj, Adrian Zaharia, mai ia o palmă peste ceafă de la judecători

Şeful APIA Cluj, Adrian Zaharia, a mai luat o palmă peste ceafă de la justiţia clujeană, după ce magistraţii au decis că Maria Marchiş, dată afară de Zaharia, a fost sancţionată abuziv. Astfel, instituţia a fost pusă să plătească despăgubiri şi să o reîncadreze pe Marchiş în postul de pe care a fost dată afară. Gazeta de Cluj a prezentat încă de acum câţiva ani detalii despre vânătoarea de vrăjitoare pornită de Zaharia împotriva unor angajaţi mai vechi şi cu experienţă pentru a îi putea înşuruba în posturi pe protejaţii lui.

La jumătatea lunii trecute, judecătorii de la Curtea de Apel Cluj au dat o decizie definitivă în procesul deschis de Maria Marchiş împotriva APIA Cluj pentru faptul că ea a fost sancţionată abuziv de şeful instituţiei, Adrian Zaharia.

”Admite recursul declarat de recurenta APIA pt. C J Cluj împotriva sentinţei civile nr. 4027 din 21.12.2016 pronunţată în dosarul nr.563/117/2015 al Tribunalului Cluj pe care o casează în parte, în sensul că: admite în parte acţiunea formulată, anulează în parte decizia de sancţionare disciplinare nr. 97/18.06.2014 şi înlocuieşte sancţiunea aplicată reclamantei, constând în diminuarea drepturilor salariale cu 20% pe o perioadă de 3 luni, cu sancţiunea avertismentului. Menţine dispoziţiile privind cheltuielile de judecată. Decizia este definitivă”, arată decizia instanţei. În procesul de fond, care s-a judecat la Tribunalul Cluj, APIA a fost pusă să îi plătească lui Marchiş cheltuieli de judecată de aproximativ 2.000 de lei.

În 2014, Marchiş a primit următoarea sancţiune din partea conducerii APIA Cluj. ”Prin Decizia de sancţionare disciplinară nr. 97 din 18.06.2014 emisă de către Directorul executiv al Agenţiei de plăţi şi intervenţii pentru agricultură – Centrul Judeţean Cluj (Decizia, în referinţele ce urmează) s-a aplicat subsemnatei sancţiunea disciplinară a diminuării drepturilor salariale cu 20% pentru o perioadă de 3 luni. Abaterile disciplinare reţinute în sarcina subsemnatei pentru care a fost aplicată sancţiunea disciplinară contestată sunt neglijenţă repetată în îndeplinirea lucrărilor, încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri precum şi alte fapte prevăzute în actele normative din domeniul funcţiei publice sau a funcţionarilor publici. Fapta în concret apreciată ca abatere disciplinară, astfel cum este descrisă în cuprinsul Deciziei este aceea de încălcarea prevederilor legale referitoare la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, neglijenţă repetată în rezolvarea lucrărilor, lipsa de la dosarul profesional al doamnei Mateiu Gabriela a originalului deciziei 164/2013, cu semnătura de comunicare către aceasta, neinformarea conducerii de această lipsă, neîncărcarea deciziei 244/2013 pe portalul ANAF, alte fapte descrise pe larg în raportul comisiei(s.n.)”.

Sancţiuni ca pe propria moşie

Maria Marchiş mai spune că un alt element care demonstrează caracterul formal al procedurii cercetării disciplinare realizate de către comisia de disciplină şi validate ca atare prin Decizie este faptul că Raportul comisiei de disciplină nu cuprinde nicio referire la motivele pentru care au fost înlăturate apărările subsemnatei, după cum nu cuprinde nicio referire privind înlăturarea efectivă a acestor apărări. Din conţinutul raportului menţionat, nu rezultă sub nicio formă dacă apărările subsemnatei au fost efectiv analizate şi care este motivul pentru care aceste apărări au fost înlăturate.

”Este vădit nelegală şi neîntemeiată concluzia potrivit căreia a dispărut din instituţie un document original, astfel cum conchide comisia de disciplină, acest document regăsindu-se la dosarul de personal. De altfel nici comisa de disciplină dar nici autorul sesizări NU concluzionează în sensul necomunicării către D-na Mateiu Gabriela a Deciziei 163/2013 ceea ce relevă că acest document a fost comunicat impunându-se a se elucida modul de comunicare şi persoana care a realizat o astfel de comunicare, aspecte ce NU puteau fi stabilite decât prin audierea D-nei Mateiu Gabriela. De altfel, deşi în cuprinsul raportului comisiei de disciplină se reţine că, în timpul audierii subsemnatei a fost contactată telefonic D-na Mateiu Gabriela iar aceasta a confirmat că decizia în discuţie a fost comunicată personal de către Dl Adrian Zaharia, această împrejurare NU este valorificat sub niciun aspect în cadrul procedurii preferându-se a se menţiona că subsemnata nu am informat Directorul executiv despre faptul că Decizia 163/2013 existentă la dosarul de personal nu poartă dovada semnăturii de primire a D-nei Mateiu Gabriela. Or o asemenea informare a D-lui Director executiv ar fi fost fără obiect din moment ce acesta cunoştea acest aspect, fiind persoana care a înmânat personal Decizia 163/2013 către d-na Mateiu Gabriela. Faţă de aceste aspecte în condiţiile în care Dl Adrian Zaharia, în calitate de Director executiv a realizat personal comunicarea deciziei 163/2013 şi a cunoscut în mod evident această împrejurare, nu suntem în prezenţa unei fapte săvârşite de către subsemnata ori a unei încălcări a vreunei îndatoriri de către subsemnata, devreme ce aceste operaţiuni nu au fost realizate de către subsemnata, ci au fost realizate în mod nemijlocit de către şeful ierarhic al subsemnatei”, arată Maria Marchiş într-o plângere depusă împotriva lui Zaharia.

Aplaudacii lui Zaharia

APIA Cluj împreună cu şase angajaţi din cadrul instituţiei, Groza Paul Sever, Filip Octavian Dumitru, Culic Maria Daniela, Raţiu Natalia Marinela, Dobrican Stefania şi Bogdan Natalia Teodora sunt daţi în judecată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici într-un proces care se judecă la Tribunalul Bucureşti şi care a fost înregistrat la începutul lunii trecute.

Toate aceste persoane fac parte din camarila lui Adrian Zaharia, şeful APIA Cluj, care i-a şi angajat.

Filip Octavian Ovidiu, din personal contractual devine consilier debutant, tot în 2014, la serviciul Măsuri de sprijin, pentru ca în 2016 să devină, brusc , consilier asistent la acelaşi serviciu.

Culic Maria Daniela, trecută pe la Eurocontact Serv Impex şi Paloma Tours, cu contract individual de muncă, având şi întreprindere individuală, devine personal contractual la Apia Cluj, apoi consilier debutant la serviciul Autorizare plăţi. Ea a fost mai iute de picior şi şi-a lichidat întreprinderea în decembrie 2014, pentru ca în 2016 să devină consilier asistent la acelaşi serviciu.

Raţiu Natalia Marinela, soţia lui Raţiu Ovidiu, consilier superior la serviciul Controale pe teren, devine consilier debutant în 2013, când soţul său a schimbat macazul, devenind simpatizant PC, dintr-un înflăcărat susţinător al vechiului dir. exec. Apia Cluj, Şerban Gheorghe, simpatizant şi cotizant PDL. Ea devine consilier asistent în 2014 şi consilier principal în 2015. În 2016 apare consilier principal la Compartimentul juridic, titulara postului fiind în concediu de maternitate şi mutată la Dej. Postul urma să-l ocupe noua stea juridică a Apia Cluj. Vechea titulară a postului şi apărătoare ferventă în instanţă a Apia, în procesul cu mine, s-a prezentat în mod ilegal în apărarea agenţiei, la ultimul termen pe care l-am avut, ea nefiind angajată la data procesului, 1.11.2016, în Compartimentul juridic.

Dobrican Ştefania, altă beizadea, aterizează la Apia Cluj, la serviciul Controale pe teren în 2014, din postura de personal contractual, direct consilier asistent. Ea este mai bengoasă fiind administrator şi acţionar la S.C. FLOWERGRAPH S.R.L.-D. dar şi fostă inginer horticol la S.C. COMGABY MOLN S.R.L.

A uitat să îşi declare o firmă

În 2016 apare la serviciul Măsuri de sprijin, consilier asistent, fără a-şi mai declara SRLD-ul. Ultima pe listă, cu voia dumneavoastră, este Bogdan Natalia Teodora. Aceasta, din poziţia de economistă în 2014, deţinută la SC INDECOR SRL, sare în schema lui Zaharia, direct consilier principal la serviciul recuperare debite, arzând probabil mai multe etape. Poate şi poziţia de expert a soţului de la ADS Cluj să fi contat. Nu ştim. Culmea e că în 2015 câştigă de la Apia, din prestări servicii şi ca angajată consilier principal la acelaşi serviciu, luând bani şi ca economistă la SC INDECOR SRL”, arată Poienaru pe antoniupoienaru.finantare.ro, blogul lui.

Angajări la ”apelul bocancilor”

Potrivit lui Antoniu Poienaru, fost angajat în cadrul APIA Cluj, condiţiile în care persoanele respective au fost angajate de către Zaharia sunt similare cu cele necesare pentru a fi angajat la ”apelul bocancilor”. ”Groza Paul Sever a fost angajat la Centrul local Capuşu Mare în 2014 pe funcţia de consilier debutant din poziţia de personal contractual, având la acea dată întreprindere individuală şi activităţi de arhivare. În 2015, luna aprilie, îşi lichidează întreprinderea individuală iar din 2016 devine consilier asistent la serviciul Controale pe teren, Apia Cluj.