Senatorul Bota îi spune lui Boc că este un incompetent

Prezent într-o emisiune la un post local de radio, deputatul PSD Marius Sorin Bota a declarat, cu privire la traficul infernal din municipiul Cluj Napoca, că la momentul actual administrația locală este lipsită de viziune, neavând nici o soluție pentru prezent în vederea descongestionării traficului în municipiu.

”Municipiul Cluj – Napoca are nevoie urgentă de un program pe termen scurt pentru îmbunătățirea circulației și a trafilcului, asta pe lângă planurile pe termen mediu și lung, care ar fi trebuit ca la această oră să se afle în implementare, nu în fază de studiu. Angajatii din administrația clujană responsabili de blocarea circulației din oraș ar trebui dați afară de către primarul Emil Boc, primar care până la această oră nu are o strategie și un program bine definit, dar care ne propune realizarea unui studiu ce ar putea conduce la finalizarea unui tronson de metrou undeva peste 15 ani, când domnia sa cu siguranță nu va mai fi primar. Această propunere și perspectivă este una neserioasă din partea administrației locale care promite ceva într-un viitor atât de îndepărtat, dar care azi, pe termen scurt, nu are nici o soluție”, a punctat deputatul.