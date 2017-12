Societatea Tel Drum şi-a declarat public acţionarii. Liviu Dragnea nu apare pe listă

Tel Drum a inscris la Registrul Comertului numele actionarilor sai, in conditiile in care pana recent firma era detinuta prin actiuni la purtator, si in spatiul public circulau acuzatii ca firma apartine de fapt liderului PSD, Liviu Dragnea.

Potrivit noilor date de la ONRC obtinute de HotNew.ro, actionarii Tel Drum sunt Petre Pitis, cu 54%, Dobrescu Liviu Lucian, cu 44% si inca trei persoane, care detin cate 0,665%: Neda Florea, Panaitov Marilena si Costache Mirela.

De asemenea, datele de la Registrul Comertului arata ca Mircea Visan este imputernicit sa semneze in numele si pentru societatea Tel Drum.

Amintim ca pe 13 noiembrie, DNA a inceput urmarirea penala in Dosarul Tel Drum fata de mai multe persoane, printre care Liviu Dragnea, Fiscuci Marian fost actionar majoritar (scriptic) al Tel Drum SA, Pitis Petre si Neda Florea.