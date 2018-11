Spectacolul final al “Proiectului 100”, susţinut de şcolile de arte din Târgu Mureş, Bistriţa, Alba Iulia, Zalău și Cluj-Napoca!

Sala “Şantier” a Şcolii de Arte Cluj a fost arhiplină, joi, 8 noiembrie 2018, la spectacolul final al “Proiectului 100”, iniţiat în octombrie 2016, de către instituţia clujeană, şi dedicat instituţiilor similare din municipiile aflate la o distanţă de o sută de kilometri de Cluj-Napoca, şcolile de arte din Alba Iulia, Bistrița, Târgu Mureș şi Zalău. După ce de-a lungul celor doi ani scurşi au avut loc numeroase schimburi culturale – constând în expoziţii şi spectacole, organizate în toate municipiile menţionate – joi, cele cinci instituţii s-au reunit, pentru prima oară, la Cluj-Napoca, într-un spectacol extrem de reuşit, cu o durată de aproximativ două ore şi jumătate. Evenimentul artistic a fost deschis de Școala Populară de Arte Târgu Mureș, din cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş, reprezentat, pe lângă tinerii artişti şi de managerul şcolii, Iulian Praja şi şeful de serviciu al instituţiei, Alin Bucur. Au încântat spectatorii următorii solişti vocali: Evelyn Țînț – Damn Your Eyes (Etta James), Constantine, Constantine (Feli Donose), Mendi Moldovan – Love on the Brain (Rihanna), Linca Tudor – Writing’s on the Wall (Sam Smith), acompaniaţi de formaţia de muzică uşoară „DELL’ ARTE“, alcătuită din Daniel Bota (chitară bass), Sabin Poroșnicu (percuție), Kiss Lajos (chitară electrică), Csikos Daniel (pian). A fost o nouă dovadă a capacităţii deosebite a dascălilor Şcolii de Arte Târgu Mureş, precum şi a talentului de excepţie al tinerilor artişti.

A urmat momentul artistic, constând din piese de muzică uşoară din repertoriul autohton şi internaţional al cursanţilor Şcolii Populare de Arte Bistrița, din cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, susţinut de următorii solişti vocali: Crista Cozan Zoltan- Perfect (Ed Sheeran), Cristina Creţ – Nu mă uita (Ioana Ignat), Diana Racoţi – Right Here Waiting (Richard Marx). A urmat un nou moment, susţinut de Grupul de muzică ușoară „CASA ARGINTARULUI” – coordonator profesor Rozalia Fucă Tomescu – compus din Cristina Crista şi Diana Crista, care au interpretat piesele Listen to Your Heart (Roxette) şi Release Me (Agnes), dovedind faptul că o parte din personalitatea artistică a profesoarei lor, absolventă cu ani în urmă a Conservatorului clujean, s-a transmis şi învăţăceilor săi, aceştia ridicându-se şi de această dată, prin prestaţia lor, la un înalt nivel artistic…

Curând, a venit momentul gazdelor, Şcoala Populară de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca cu două recitaluri de senzaţie – unul de muzică uşoară şi celălalt de muzică populară. Au performat, frumos, pe scenă următorii solişti vocali: Teodora Petre&Teodora Rusu – Nici o stea (Laura Stoica), Maria Copaciu&Isabelle Bardan& Maria Suciu – Sunt puternică (Irina Rimes), Marta Szekely&Anna-Maria Blaga – Fără tine (Dora Gaitanovici), Maria Suciu&Gergely Tamas – Rămâi cu bine (Alex Cotoi& Delia Matache), acompaniaţi de formaţia de muzică uşoară „RECOVERED“ condusă de expert: Rareş Suciu (chitară electrică) şi avându-i în componenţa sa pe Andrei Petrean (baterie), Albert Freeman (chitară bass), Vlad Cristian (chitară solo), Larisa Dodea (chitară electrică), Gergely Tamas (clape). Momentul următor al Şcolii de Arte Cluj, cel de muzică populară a fost susţinut de un grup de cursanţi şi solişti vocali ai Taberei muzicale de toamnă, 2018, coordonat de experții: Claudiu Ciotleuş și Ana Strîmturean şi alcătuit din cursanţii Monica Coroiu, Rareş Checicheş, Mădălina Feier, Marinela Bodea, Ovidiu Popa, Sebastian Roman, Timea Soporan, Ioana Popa şi Cătalin Lazăr. A urmat minirecitalul unui grup compus din soliști instrumentişti, coordonat de expert Petrică Pleşca, de fapt o suită instrumentală din zona Ardealului, interpretată de cursanţii: Gabriel Bodea (saxofon), Mihai Eduard Domokos (saxofon), Ioan Bogdan Dura (saxofon), Ionuț Bogdan Hulujan (saxofon), Vlad Ionuț Ilea (saxofon), Ionuț Lehaci (caval), Bogdan Ionuț Nicola (saxofon), Rareș Ionuț Nimăt (saxofon), Daniel Adrian Pașcalău (saxofon), Ionuț Răzvan Pașcalău (taragot), Răzvan Florin Pop (saxofon), Florin Cristian Pui (saxofon), Bogdan Dorin Stan (saxofon),Raul Călin Stancalău (saxofon), Răzvan Stanciu (saxofon). Minispectacolul a fost acompaniat, cu profesionalismul demonstrat în atâtea alte ocazii, de Taraful „VATRĂ DE DOR“, condus de expert Mihai Moroșan (țambal) şi alcătuit din Marius Moldovan (vioară), Viorel Negrea (violă), Ionică Răzăilă (acordeon), Ruben Bolea (contrabas), Petrică Pleșca (saxofon), Vasile Chiorean (taragot).

În continuare, cel de-al patrulea program artistic din cadrul spectacolului “Proiectul 100 – 100 kilometri de Cluj-Napoca” i-a aparţinut Şcolii de Populare de Arte Alba Iulia, instituţie aflată în subordinea Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba. Iar momentul folcloric al Ansamblului Popular “ MUGURI DE TEZAUR”, coordonat de prof. Leontina Fărcaş a impresionat profund pe cei prezenţi prin patriotismul, autenticitatea pieselor şi talentul tinerilor săi componenţi. Ba, mai mult, pe lângă o piesă interpretată solo, cunoscuta interpretă Leontina Fărcaş a interpretat şi ea, cot la cot cu învăţăceii săi piesa “Cântecul Mureşului” despre care se ştie că a fost cântată de o ţărancă la Marea Unire de la Alba Iulia din 1918. Iată şi numele cursanţilor săi, tineri interpreţi, de perspectivă – despre care nu este exclus să auzim multe lucruri frumoase în viitor: Lazăr Ştefana – Floricică de bujor, Juncan Ştefania – Badea-i păcurar la oi, Toma Vladimir – Cetera şi glasul meu, Todescu Maria – Sus în vârful muntelui, Mărginean Roxana – Mă trezii în miez de noapte, Toma Cezar – U iu iu brădui, brădui.

A încheiat programul artistic al serii, în forţă, Școala Populară de Arte şi Meserii Zalău, din cadrul Centrului de Cultură şi Artă Sălaj – cu piese vocale, interpretate de Antonia Domokos şi Denisa Blaga şi clasa de dans popular – cu două spectaculoase dansuri interpretate în totalitate de fete: „Muiereasca“ şi „Dans din Mărginimea Sibiului“.

A urmat momentul festiv, deschis de dl. Vasile Corpodean, managerul Şcolii de Arte Cluj, care a vorbit de proiectul care s-a încheiat atât de frumos, prin spectacolul de faţă, în acest an Centenar. “Am avut spectacole şi expoziţii împreună cu toate cele patru şcoli de arte şi le mulţumesc pentru că au aderat la proiectul nostru. Mă bucur că ne-am descoperit reciproc şi pentru faptul că – fiind vecini – vom colabora de acum încolo”, a mărturisit acesta emoţionat oferindu-le, pe rând, managerilor celor patru şcoli de arte, prezenţi în Sala “Şantier”, placheta “Înscris de onoare”. “Iată că şi de această dată Clujul ne uneşte şi-i felicit pe cei doi domni din conducerea Şcolii de Arte Cluj pentru acest proiect pe care l-au iniţiat. Le urez succes în continuare şi acestor tineri care au evoluat în această seară şi e benefic să ţinem legătura între instituţiile noastre, să organizăm împreună spectacole şi astfel să progresăm cu toţii”, a afirmat d-na Marinela Popa, şef serviciu la Şcoala de Arte Alba Iulia. “A fost o mare bucurie pentru mine tot acest “Proiect 100”! Ora astrală a României a fost 1 Decembrie 1918, iar ora astrală a Bistriţei a fost 2016, când am avut prima colaborare cu Clujul, la Expoziţia “Vibraţii artistice”, când, practic, s-au rupt graniţele între Bistriţa şi Cluj. Felicit toată echipa de la Cluj pentru acest proiect, deoarece datorită lui am putut să văd lucruri deosebite, iar pentru Şcoala de Arte din Bistriţa a fost o mândrie şi o desfătare prezenţa şcolilor aflate la 100 de kilometri de Cluj – şi s-a văzut rolul Şcolii de Arte şi al dascălilor devotaţi care sunt pentru acest gen de activităţi”, a mărturisit, la rândul său, d-na Rozalia Fucă Tomescu, directorul Şcolii de Arte Bistriţa. “Mă uit la ce ţin în mână, acest “Înscris de onoare” şi mă copleşesc emoţiile. Vă mărturisesc şi eu că este o onoare pentru mine să mă aflu printre atâţia oameni remarcabili şi de valoare. Iar “Înscrisul de onoare” reprezintă şi o datorie pentru noi, cei care ne luptăm pe altarul culturii şi simţeam acest lucru şi astăzi, în timp ce priveam spectacolul organizat impecabil de către dumneavoastră – aşa că permiteţi-mi să vă felicit pentru tot ce faceţi”, a declarat şi dl. Iulian Praja, managerul Şcolii Populare de Arte Târgu Mureş. A încheiat, astfel, evenimentul, d-na Marcela Domuţa, şef serviciu la Şcoala Populară de Artă Zalău: “Mă bucur că am făcut parte din acest proiect şi chiar în seara aceasta am semnat încă un parteneriat de colaborare, pe cinci ani, cu Şcoala de Arte Cluj, aşa că le mulţumim colegilor că ne-am întâlnit – şi sper că ne vom întâlni şi în continuare, într-o formulă mult mai extinsă”!

Spectacolul a fost prezentat de către actorul Petre Băcioiu, fiind pigmentat în răstimpuri şi cu mici recitaluri de poezie clasică românească, pe tema toamnei, decorul scenei a fost asigurat de Monica Korent, iar regia i-a aparţinut profesorului Mihai Ghircoiaş.