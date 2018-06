Spirit ECo la Electric Castle

Prima scenă 100% eco într-un festival de muzică din România, interzicerea paielor pentru băuturile servite în festival și acces gratuit pentru cei care pedalează înspre Bonțida sunt câteva din inițiativele prin care Electric Castle susține o atitudine sănătoasă față de mediu și viitor.

Electric Castle rămâne un fidel susținător al inițiativelor ecologice și la cea de-a șasea ediție, care va începe peste o lună. Festivalul continuă să încurajeze zecile de mii de participanți așteptați din 18 iulie la Castelul Banffy să reducă la minim impactul asupra mediului pe care un eveniment de asemenea proporții îl poate genera, oferind propriile exemple de implicare

În 2018, Electric Castle este primul festival de muzică din România care va avea o scenă 100% alimentată din surse de energie regenerabilă. EcoStage va fi adusă din Franța și este alimentată cu curent provenind de la panouri voltaice în proporție de 50%, restul necesarului fiind acoperit de energia kinetică produsă printr-o instalație din două biciclete pe care publicul e invitat să pedaleze. O idee lansată acum câțiva ani de către organizația Solar Sound System, scena eco este o excelentă ocazie de a duce distracția într-o zonă prietenoasă cu mediul.

Până vor ajunge să pedaleze pentru EcoStage, participanții la festival au ocazia de a se urca pe propriile biciclete și a obține intrare gratuită la Electric Castle 6! Pentru al patrulea an consecutiv, orice persoană dispusă să renunțe la confortul transportului auto sau aerian poate deveni unul din EcoAmbasadorii festivalului, cu condiția să dovedească că a pedalat pe o distanță de cel puțin 250 km. Punctul de pornire înspre festival nu contează anul acesta, programul fiind deschis chiar și celor care vin din localități apropiate comunei Bonțida, dar la final numărul de kilometri înregistrați în aplicația care monitorizează traseul trebuie să fie de minim 250. Înscrierile în program sunt deschise până în data de 20 iunie, pe site-ul mainoi.ro (link aici: https://bit.ly/2l6VVex).Cu ajutorul programului susținut de Ciuc Radler, Electric Castle încearcă să sensibilizeze opinia publică și factorii de decizie să investească mai mult în infrastructura specială, care ar permite ciclismului să devină o reală alternativă de transport în România.

Zero deșeuri rămâne un obiectiv pe termen lung pentru Electric Castle. Anul trecut, festivalul a limitat vânzarea băuturilor în pahare de plastic, iar anul acesta va fi prima ediție în care barurile din festival nu vor mai oferi paie de plastic pentru băuturi. Miliarde de paie de plastic sunt utilizate în fiecare zi în lume, generând o poluare enormă ce poate fi evitată refuzând acest „moft”. Limitarea utilizării acestora poate da o nouă șansă mediului, în caz contrar existând riscul ca în câteva decenii în apele oceanelor să plutească mai mult plastic decât pești.

Zona activităților Eco se va deschide încă din prima zi de festival, fiind coordonat și în acest an de Asociația MAINOI, cu susținerea LIDL România. Organizatorii recomandă tuturor participanților să petreacă măcar câteva ore aici, nu doar pentru concursurile și activitățile în care se pot implica, dar mai ales pentru a se „molipsi” de ideile bune ce-i vor ajuta să contribuie direct la dezvoltarea durabilă a comunităților din care provin.

Toate detaliile despre ediția a 6-a a Electric Castle, bilete, campanii speciale și alte informații le puteți regăsi pe www.electriccastle.ro.

See you at the castle!