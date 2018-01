“Telenovelă” continuă la Mociu: mama depravată a încercat să-şi omoare fostul concubin cu un cuţit!

Drama lui Cosmin, zugravul în vârstă de 37 de ani, din comuna clujeană Mociu, continuă! După ce iubita sa, cu care are o fetiţă de aproape cinci ani, i-a provocat prin infidelităţile sale suferinţe sufleteşti inimaginabile, aceasta a încercat să-l înjunghie, în plin centrul comunei, cu un cuţit de vânătoare! Iar pentru că tânărul a avut prezenţă de spirit şi a parat lovitura, alegându-se doar cu o înţepătură în obraz, tânăra a încercat apoi să-l înjunghie şi pe prietenul acestuia! La istoria – şi aşa grea şi lungă, a scandalurilor dintre cei doi – se adaugă acum o nouă filă, care le dă dureri de cap poliţiştilor din zonă..

Un background fabulos al “divei” de provincie

Iată cum arăta “tabloul sinoptic” al conflictului dintre Doamna “A” şi Cosmin, bărbatul cu care aceasta are un copil. Am numit-o astfel pe tânăra de 26 de ani pentru a-i proteja identitatea, având în vedere “performanţele” sexuale ale acesteia, care se întind pe suprafaţa a zece sate şi pe durata a paisprezece ani, dată fiind “precocitatea” sa. În urmă cu circa două luni cei doi s-au bătut pentru custodia fetiţei lor, bărbatul fiind serios zgâriat de către cea care se va dovedi până la urmă o “tigroaică” veritabilă, dispusă chiar să ucidă. „La nivelul Postului de Poliţie din Mociu au fost depuse două plângeri pentru comiterea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi ameninţare, în urma unui conflict dintre un bărbat şi o femeie. Bărbatul a reclamat faptul că a fost agresat, iar cealaltă parte a sesizat faptul că a fost ameninţată cu acte de violenţă. În cauză se continuă cercetările”, declara la momentul respectiv, pentru Gazeta de Cluj, Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J. Cluj. Tot atunci, Cosmin declara pe coridoarele I.M.L: Cluj: “Am stat şapte ani în concubinaj cu o fată din sat şi locuiesc la ferma din Mociu, lângă I.A.S. Am fost plecat între 2013 – 2015, în Anglia, la lucru, pe post de zugrav, în timp ce fetiţa noastră – ajunsă acum la vârsta de patru ani şi nouă luni – era mică. În tot acest timp iubita mea stătea în casa părinţilor mei şi totul era bine, mai ales că trimiteam 75 de milioane de lei vechi la fiecare două săptămâni. Ea fusese “măritată” în comună încă de la 12 ani. Mergea la şcoală, cu ghiozdanul în spate, direct de la Cornel, iar învăţătoarea o invidia fiindcă ea, săraca, nu reuşise să-şi găsească bărbat, deşi îl căuta cu disperare. L-a părăsit pe Cornel când a făcut 14 ani şi s-a mutat în Boteni, la unul Janos. De la Janos s-a dus în Bercheş, la Attila, iar după ce s-a săturat de Attila s-a mutat la un băiat din Chesău, Janosko. Iar în 2009, după ce se despărţise de Janosko, a venit momentul când s-a cuplat cu mine”. Acesta mai mărturisea atunci că un singur lucru i-a dat de bănuit în comportamentul femeii sale: “Deşi se afla lângă mine – începea să tremure toată când în preajmă apărea un bărbat. Iar la patru ani după ce ne-am cuplat a apărut fetiţa. Eu am plecat în Anglia, la lucru – şi ea locuia la noi. Dar în 2015 m-am întors acasă şi când copilul a împlinit doi ani a zis că nu mai poate sta acasă, a vrut neapărat să se ducă la lucru. Am lăsat-o şi s-a angajat la un cămin de bătrâni particular dintr-un sat vecin. Acolo mai lucrau unsprezece femei, iar ea era a doisprezecea – plus fochistul, singurul bărbat din rândul personalului angajat. Ei, tocmai cu el s-a cuplat şi am rămas trăznit când patronul azilului m-a invitat până la el şi – înainte s-o concedieze – mi-a arătat o casetă cu scene de dragoste petrecute între ea şi fochist. Apoi am aflat şi de ce-a plecat în februarie a acestui an – de ziua ei, când i-am dat două sute de lei – să viziteze Grădina Botanică din Cluj. S-a iubit cu el în grădină, deşi era luna februarie”! Cosmin arată în continuare că până la urmă a iertat-o pe mama copilului său şi pentru aventura cu fochistul, după care a angajat-o pe aceasta la o firmă din Cluj, dar şi acolo s-a dat în stambă: “Făcea naveta cu microbuzul la Cluj, însă într-o zi, seara, m-a sunat s-o aştept în staţia din comună, cu maşina, ca s-o aduc acasă – fiindcă staţia se află destul de departe de casa noastră. Eu m-am prezentat în staţie, împreună cu fetiţa, dar curând au apărut colegii ei, pe jos, care mi-au spus că iubita mea a rămas pe Dealul Mociului, împreună cu şoferul microbuzului. Iar când am ajuns acolo era să leşin: prin parbrizul aburit i-am văzut pe amândoi făcând sex – într-o “ţinută” cum i-au făcut mamele lor”. Cu toate acestea, a iertat-o, însă n-a înghiţit până la urmă faptul că iubita lui era însărcinată deja cu fochistul, astfel că – la observaţia, pertinentă, a mamei sale că micuţul care se va naşte nu e al său – s-a declanşat conflictul violent din noiembrie 2017.

“Acum m-a înţepat cu un cuţit de vânătoare”!

De această dată Cosmin este însoţit la I.M.L.Cluj de doi consăteni, Paul şi Dan, dintre care unul care a fost martor la cel mai recent incident petrecut între el şi fosta iubită, iar celălalt era să-i cadă, victimă, acesteia. Povesteşte Cosmin, care a scăpat – din fericire – doar cu un “semn de frumuseţe” pe obrazul stâng: “Ieri, 2 ianuarie, mă aflam împreună cu un prieten la alimentara din centrul satului. Eu am coborât din maşina mea – dar n-am văzut-o că venea din spate, însoţită de tatăl ei şi de cel de-al paisprezecelea iubit, un tânăr de 23 de ani. Acela îi creşte copilul, născut între timp, rod al iubirii ei cu fochistul de la căminul de bătrâni, care însă a dat bir cu fugiţii. Ţinea sub geacă un cuţit de vânătoare, cu o lamă lungă, de vreo 25 de centimetri şi mâner de corn de cerb. Mi-a zis, aşa: “Acum te omor”! Apoi a scos fulgerător cuţitul şi a lovit, însă am avut prezenţă de spirit şi am parat lovitura, vârful cuţitului atingându-mi doar obrazul stâng, după cum vedeţi. Ea nu s-a lăsat şi a vrut să mă înjunghie în burtă, dar m-am refugiat înapoi în maşină, am accelerat şi am părăsit locul. Aşa am scăpat cu viaţă”. Intervine în discuţie şi prietenul său, Paul: “Pe toată perioada în care Cosmin şi Dan s-au deplasat la postul de poliţie, ca să semnaleze incidentul, eu m-am dus să mă tund în clădirea aflată în apropiere. La un moment dat, când urcam scările să intru în frizerie am văzut-o la etaj pe individă, cu cuţitul în mână, strigându-mi: ”Acum tu urmezi”! Şi a dat să mă lovească şi pe mine – dar am coborât repede scările, evitând lovitura. Şi, culmea, după incident m-am deplasat şi eu la postul de poliţie să fac plângere, dar poliţiştii mi-au răspuns, senini, că femeia are dreptul să poarte cuţit”… Continuă Cosmin relatarea incidentului: “Ne-am deplasat apoi la postul din Apahida unde am întâmpinat alte dificultăţi: poliţiştii nu ne-au lăsat să dăm declaraţie cum s-au petrecut faptele, ci doar cum ziceau ei. Atunci, nervoşi, am pornit spre Cluj-Napoca să-i reclamăm la “centru”– însă ne-au chemat înapoi şi au acceptat să scriem ce dorim noi, adică adevărul-adevărat. Acum situaţia mea se prezintă astfel: deţin hotărâre judecătorească ca ea să-mi încredinţeze tot a doua duminică fetiţa, însă refuză încontinuu acest lucru. Sper ca după această agresiune să reuşesc, în sfârşit, să obţin custodia fetiţei şi să ajung să mi-o cresc singur, aşa cum se cuvine, într-un mediu sănătos din punct de vedere moral”. Tânărul este poftit în cabinetul de consultaţii, de unde se întoarce la scurt timp cu un certificat în care i-au fost recomandate între 5 şi 6 zile de îngrijiri medicale….

Punctul de vedere al I.P.J.Cluj

“La nivelul Postului de Poliţie din Mociu a fost depusă o plângere de către un bărbat care a reclamat faptul că, la data de 2 ianuarie a.c., a fost agresat de către fosta concubină, pe fondul unei stări conflictuale mai vechi. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe, faptă prevăzută de Codul penal” – ne-a declarat, referitor la noul conflict violent dintre cei doi, purtătorul de cuvânt al I.P.J.Cluj.