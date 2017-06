Tudorel Toader și-a dat demisia din funcția de ministru al Justiției

Tudorel Toader a anunțat joi dimineață că a demisionat de la șefia ministerului Justiției. El a recurs la acest gest după ce cu o oră înainte declara că Guvernul încă nu a pierdut sprijinul juridic al Parlamentului.

„Exprimând deplina solidaritate cu membrii Guvernului, am depus demisia mea din demnitatea de Ministru al Justiției!”, a anunțat Tudorel Toader pe Facebook.

Ciudat este că, înainte de acest anunț, ministrul demisionar a postat ce a spus și în declarația dată jurnaliștilor: „Orice Guvern se sprijină pe doi piloni – unul politic, conferit de către alianța de guvernare, și altul juridic, conferit de către Parlament! Prin retragerea sprijinului politic, față de Guvern, se retrage sprijinul politic și față de fiecare membru al Guvernului!”

În acest moment nu există o reacție oficială a lui Tudorel Toader.

Ce declara Toader dimineață

„Un guvern, indiferent de ce etapă funcționează, are două componente, se sprijină pe doi piloni. Un pilon politic, sprijinul alianței majoritare, și un pilon juridic, pe care îl conferă Parlamentul. Eu încă fac parte dintr-un guvern. Un guvern care am văzut că ieri a pierdut suportul politic, dar care are suportul juridic. Când se retrage sprijinul politic se retrage implicit sprijinul politic pentru fiecare membru al guvernului, chiar dacă e membru de partid sau independent. Sigur, voi respecta deciziile care vor fi luate pe cele două componente, politică și juridică”, a declarat Tudorel Toader anterior.

Ministrul a vorbit și despre evaluarea făcută de șefii PSD privind programul de guvernare pe justiție.

„Toată lumea vorbește de legile justiției și oarecum evocă o anumită întârziere. Consultați programul de guvernare, legile justiției sunt planificate pentru finalul lunii iunie. Eu le am pregătite, dar agenda are alte priorități. Am văzut în evaluare că au trecut patru luni și nu am realizat cartierul justiției. El este un proiect extrem de generos, sunt 11 hectare de teren. Sunt niște proprietăți private care probabil ar trebui expropriate, trebuie studiu de fezabilitate. Cine-l va realiza va face o mare operă pentru justiție”, a spus Toader, potrivit digi24.ro.