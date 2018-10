Un interlop amenință că își dă foc în fața clubului Colectiv

Un interlop, venit în fața clubului Colectiv cu o sticlă de benzină și mai multe dosare, amenință că își dă foc.

Becu, așa cum i se spune bărbatului, spune că nu mai suportă abuzurile la care este supus: proxenetism și trafic de influență. Acesta declară că procurorii i-au cerut mai mulți bani decât are, iar polițiștii din Dâmbovița l-ar fi șantajat.

”Vreau să fiu cercetat în mod legal și nu în mod abuziv cum vor ei. Sunt cetățean al României. Am drepturi. Dacă nu ia nimeni măsuri, îmi dau foc. Am ajuns la nivelul ăsta în România că nu am de unde să le dau bani….Le-am dat 50.000 până acum”, a declarat Marian Tudorache, zis Becu, din Târgoviște, aflat în fața clubului Colectiv.

Polițiștii aflați la fața locului nu au intervin din motivul că așteaptă ordinele de la superiori, anunță România TV.