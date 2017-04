Un șofer începător de 70 de ani a lovit pe trecerea de pietoni o mamă cu un copil

Un grav accident de circulatie a avut loc ieri in jurul orei 15 pe o trecere de pietoni de pe strada George Cosbuc din Dej. O tanara si copilul ei de doi ani care traversau strada regulamentar pe culoarea verde a semaforului pentru pietoni, au fost accidentati de un autoturism condus de un sofer in varsta de 70 de ani din Dej care avea permis de conducere de doar cateva luni, potrivit dejeanul.ro.

Martorii spun ca in urma impactului femeia a ramas agatata sub autoturismul barbatului, care a oprit dupa aproximativ 10 metri, abia dupa ce trecatorii au strigat dupa el. Femeia a suferit multiple rani, fiind transportata cu ambulanta la spital. Din fericire insa, ca prin minune, copilul acesteia a scapat nevatamat. Politistii de la rutiera au deschis o ancheta in acest caz, urmand a stabili daca soferul va fi acuzat doar de vatamare corporala din culpa sau si pentru intentia de a parasi locul accidentului.