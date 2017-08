Unul dintre fondatorii Transylvania College își acuză elevii că sunt nesimțiți

Dan Baciu, cofondatorul Transylvania College, îi critică dur pe copiii care au participat anul acesta la taberele organizate de instituţia de învăţământ.

”Dragii mei, în cele trei tabere pe care le-am organizat vara aceasta, am constatat un adevăr dureros: sunt tot mai mulţi «specialişti» în creşterea copiilor (psihologi, specialişti în parenting, etc) şi tot mai puţini părinţi. Părinţii îşi leapadă copiii de la cele mai fragede vârste şi îi dau pe mâna specialiştilor sau merg non stop la cursuri, sau le cumpără cadouri, îi duc la festivaluri, îi trimit în 3 tabere într-o vară, îi pictează pe faţă cu orice ocazie, le cumpără tone de apă dulce colorată, le pun în faţă telefonul mobil sau ipadul etc. Când, de fapt, nimic nu poate înlocui prezenţa părinţilor. Şi toate absenţele se adună şi încep să îşi facă efectul de pe la 3 ani. Şi astfel vedem în tabără copii între 3-18 ani care prezinta următoarele simptome: sunt indisciplinaţi, nerecunoscători, nerespectuoşi, vorbesc urât, nu ştiu să mănânce, nu pot să tacă 3 secunde, risipesc totul, distrug orice echipament, rechizitele, mingile de fotbal sau ping pong, rup florile etc. Niciun copil nu a adunat vreo hârtie sau gunoi de pe jos şi nici nu a strâns vreo foarfecă, creion, cariocă, marker, minge etc la sfârşitul zilei. Aşa încât la începutul fiecărei tabere a trebuit să reînnoiesc toate materialele «neconsumabile». Inclusiv lanternele. E un fel de atitudine ca în România trebuie musai să risipim totul ca să fim cool. Americanii care au fost şi ei în tabără s-au crucit de ce au văzut. În plus, au şi citit câte 2-3 cărţi pe când ai noştri nici măcar nu au atins o carte. Semnele denota o suferinţă mare, pe care nimeni nu o vede. În cele trei tabere am dat totul din mine încât am terminat epuizat. Şi am înţeles că niciun educator nu poate fi prezent la clasă şi atent şi empatic, mai mult de o săptămâna. Sau se îmbolnăveşte. Şi atunci se preface ca îi pasă”, a scris pe Facebook Baciu.

Concluzia lui Dan Baciu a fost că taberele de „leadership şi mindfulness” pe care le organizează sunt „concepte prea elaborate pentru noi”. „Şi atunci am constatat împreună cu americanii că leadershipul şi mindfulness-ul sunt concepte prea elaborate pentru noi. Şi nu voi mai face niciodată tabere cu aceste teme. Doar tabere despre bun simţ şi respect. Altfel copiii vor produce accidente de pe la 20 de ani ca băiatul din maşina răsturnată din prima fotografie. Accident întâmplat duminica aceasta, în dreptul taberei noastre. Tânăr beat, fără carnet, a furat cheile de la maşina prietenului său şi a avariat alte trei maşini ale unor pensionari care nu şi le vor mai putea repara niciodată. Asta se va întâmpla tot mai des”, a conchis Baciu.