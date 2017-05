VIDEO din drona cu autostrada A10 Sebes – Turda, Lotul 4. Nod spectaculos langa Turda, la intersectia cu A3 si DN1. Blocajele care pun in pericol finalizarea in acest an

Pe cei 16 km din Lotul 4 al autostrazii A10 Sebes – Turda se lucreaza intens, dar in ciuda mobilizarii constructorului exista riscul ca tronsonul sa nu poata fi deschis in acest an. Asta din cauza unor blocaje pe traseu nerezolvate inca de autoritatile de la drumuri: un lac si o plantatie sunt in continuare pe traseu, iar doi stalpi de inalta tensiune inca nu au fost relocati.

Detaliile se observa intr-o noua inregistrare video din drona publicata de către Asociatia Pro Infrastructura. Imaginile surprind si nodul rutier spectaculos ce se contureaza langa Turda, la intersectia A10 cu A3 si DN1, scrie hotnews.ro.

Lotul 4 – 16,3 km – de la nodul Decea pana la intrarea in autostrada in zona Turda (km 53+700 – km 70+000)

Valoare: 470.004.894 lei

Constructor: SC PORR Construct SRL/PORR Bau GmbH

Stadiu (aprilie 2017): Avans fizic – ~70% / Avans financiar – 56.78%

Finalizare posibila: Q4 2017

Asociatia Pro Infrastructura a publicat un nou video realizat din drone si apreciaza ca firma austriaca Porr „lucreaza in continuare bine pe lotul 4 al autostrazii A10 Sebes-Turda, intre nod Decea si nod Turda (unul dintre cele mai complexe noduri din Romania, un „triplu” nod intre A10, A3 si DN1)”.



„Din pacate, in acest caz, mobilizarea constructorului nu este suficienta pentru deschiderea in toamna acestui an a lotului. Este nevoie ca autoritatile sa rezolve problema Stejeris (aprobarea solutiei tehnice pentru lacul Stejeris), sa finalizeze exproprierea plantatiei de paulownia care se afla fix pe breteaua A10-A3 din nodul Turda plus alte cateva detalii. In plus, pe acest lot, din ce am observat noi, exista in continuare doi stalpi LEA (inalta tensiune) care trebuie relocati”, scrie Asociatia Pro Infrastructura pe contul oficial de Facebook.

„Fara deblocarea acestor aspecte critice, nu vom putea sa ne bucuram de acest lot in acest an. Cerem cu insistenta autoritatilor si tuturor celor implicati in acest proiect sa urgenteze rezolvarea problemelor care persista de foarte mult timp pe acest segment de autostrada!

Lotul 4, impreuna cu lotul 3, ar degreva de sarcini DN1 intre localitatile Decea si Turda (conexiune cu A3). Ne asteptam sa vedem acest lucru in toamna acestui an! Acest lucru este inca posibil, insa DOAR daca problemele semnalate (si) de noi vor fi rezolvate in timp util”, mai atentioneaza API.

Fata de belocajele de pe Lotul 4 a luat pozitie si deputatul USR Catalin Drula, fost consilier pe infrastructura in cabinetul CIolos, care a publicat si o fotografie cu nodul A10-A3-DN1 in care a indicat grafic si zona plantatiei care „blocheaza” realizarea uneia dintre rampe. Mai jos, postarea deputatului de pe Facebook:

A10 Sebes – Turda, parte din reteaua TEN-T Core. Parlamentul European cere conexiuni fara discontinuitati

A10 Sebes – Turda face parte din reteaua centrala de transport europeana (TEN-T Core), eligibila pentru finantare europeana nerambursabila. La nivel european, reteaua TEN-T Core are ca tinta pentru finalizare anul 2030 si, in randul prioritatilor europene, proiectele de pe aceste trasee sunt puse in fata.

Intr-un raport publicat in 2016 , Parlamentul European atrage atentia statelor membre ca unul din obiectivele retelei TEN-T este „de a elimina legaturile lipsa si blocajele, precum si de a asigura conexiuni fara discontinuitati pentru transportul pe distante lungi si transportul regional”.

Totodata, Parlamentul European cerea statelor membre sa eficientizeze si sa simplifice procedurile de achizitii publice, sa elaboreze linii directoare privind PPP, sa asigure un cadru adecvat pentru ajutoarele de stat si sa simplifice procedurile de acordare a autorizatiilor, pentru a facilita implementarea proiectelor de transport.