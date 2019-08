Atunci cand iti amenajezi sau iti redecorezi livingul, una dintre cele mai importante decizii trebuie sa o faci atunci cand alegi canapeaua si fotoliile. Ce ar fi un living fara o canapea si niste fotolii moderne, dar si comode? Indiferent ca nu ai prea mult spatiu de canapea si pui doar fotolii sau dimpotriva ai o camera mare si vrei sa o decorezi cu un set, acestea sunt mereu o alegere buna.

Fotoliul iti ofera o oaza de liniste si relaxare atunci cand vrei sa citesti, sa te uiti la filme sau pur si simplu sa petreci timp cu prietenii. Tocmai de aceea, este important sa faci o alegere buna in ceea ce priveste achizitia.

Daca si tu te simti indecis si nu stii ce sa cumperi din gama variata de pe piata, atunci citeste acest articol pentru a-ti face o idee de ansamblu.

Care sunt criteriile de care trebuie sa tii cont cand cumperi fotolii?

Ei bine, desi poate parea simplu sa cumperi fotoliile care iti sunt pe plac, lucrurile nu stau chiar asa. De ce? Pentru ca pe langa modelul si culoarea lor, trebuie sa te gandesti si la factorii care iti vor influenta pozitia, relaxarea sau calitatea.

Asa ca atunci cand te uiti de un set de fotolii, trebuie sa ai in vedere urmatoarele aspecte: inaltimea spatarului si dimensiunile, materialul din care este confectionat, stilul, tipul fotoliului, sezutul, etc.

Dazca esti pregatit sa faci o investitie semnificativa, atunci trebuie sa alegi un lucru de calitate care nu se va deteriora usor in timp.

Si poate cel mai important aspect atunci cand vine vorba de fotolii este cat de comode sunt. Tocmai de aceea, este recomandat sa poti proba mobilierul inainte sa il cumperi. Nu cumpara un fotoliu prea moale, in care sa te scufunzi, pentru ca va fi incomod atunci cand vei vrea sa te ridici. Totusi, nu il lua nici pe cel mai tare pentru ca iti va da dureri de spate. Fotoliul ideal este cel in care pozitia coapselor este paralela cu podeaua.

Ce inaltime ar trebui sa aiba spatarul unui fotoliu?

Nu putem spune ca este vorba de o inaltime ideala. Inaltimea spatarului este influentata de inaltimea persoanei care va sta in el, dar si pozitiei pe care doreste sa o aiba. Daca vrei sa stai cat mai drept, atunci cumpara un fotoliu cu spatar inalt. Daca vrei ceva comfy, in care sa stai sa te uiti la televizor sau sa citesti o carte, cele mai recomandate sunt fotoliile cu perna sau spatiu destinat special gatului. Dupa o perioada de timp, spatarul rigid iti va da dureri de gat si spate.

Care sunt materialele cele mai bune pentru un fotoliu?

In general, oamenii isi aleg materialul in functie de designul camerei,astfel incat sa se potriveasca. Totusi, trebuie sa fii atent sa fie confectionat din materiale rezistente si de calitate. Cele mai rezistente sunt cele din piele naturala, insa se pot zgaria usor si nu sunt chiar atat de confortabile, in special in zilele calduroase cand te lipesti de ele.

Majoritatea fotoliilor la pretui accesibile sunt realizate din stofa. Stofa este un material moale si placut la atingere, plus ca o poti gasi intr-o mare varietate de culori. Micul dezavantaj al fotoliilor din stofa este ca se pateaza usor, insa ele pot fi tratate din fabrica pentru a fi mai rezistente la pete.

Pe langa material, mai poti lua in calcul si cadrul si umplutura sezutului si a pernelor. Cadrul trebuie sa fie unul cat mai rezistent pentru a sustine greutatea. In ceea ce priveste umplutura, cea mai sanatoasa si confortabila este cea din puf natural, insa este si cea mai costisitoare.

Ce tipuri de fotolii exista?