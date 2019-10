Barbatii merita sa arate impecabil de fiecare data cand pleaca de acasa, iar in ultimii ani au inceput sa dea dovada de foarte mult interes in ceea ce priveste propria persoana. Dincolo de faptul ca se ingrijesc mai mult, domnii acorda mai mult timp cautarii de haine, iar blugii se numara printre preferintele lor de top. Si nu este de mirare, pentru ca cei care poarta perechi de jeans interesante au parte de o serie de avantaje considerabile. Vezi modele pe Mahoni.ro

Usor de purtat in orice situatie

Unul dintre cele mai mari avantaje de care au parte persoanele care poarta blugi este acela ca ii pot include in orice tinuta, atata timp cat aleg piesele vestimentare complementare potrivite. De exemplu, o pereche de jeans poate fi purtata foarte usor atat la birou, atunci cand este combinata cu o camasa eleganta, dar si la o iesire in oras, impreuna cu prietenii, la o terasa, daca barbatii aleg pentru partea de sus un tricou sau o maleta. Practic, tot ce trebuie facut este ca blugii sa fie asortati in functie de situatie, atat in ceea ce priveste bluza, cat si incaltamintea si accesoriile.



Simplu de intretinut

In comparatie cu pantalonii din stofa, care sunt foarte pretentiosi, trebuie spalati doar la o anumita temperatura, iar apoi calcati foarte bine si cu atentie, blugii sunt mult mai simplu de intretinut pe termen lung. Acesti pantaloni pot fi pusi in masina de spalat fara probleme, preferabil la o temperatura de 30-40 de grade. Atunci cand se usuca, pot fi calcati, insa nu este absolut obligatoriu, pentru ca, datorita materialului din care sunt realizati, arata foarte bine oricum. Folosind un detergent special pentru rufe colorate, barbatii se pot asigura ca piesele lor vestimentare isi pastreaza nuantele o perioada mai indelungata.

Confortabili

Un alt avantaj de care barbatii trebuie sa tina cont este acela ca, purtand blugi, se pot bucura de un nivel ridicat de confort, mai ales daca perechile pe care le aleg sunt suficient de largi pentru a le oferi libertatea in miscare de care au nevoie. Placut la atingere, materialul folosit pentru jeans este extrem de moale si totodata rezistent, putand fi spalat de foarte mult ori pana cand va incepe sa se degradeze.



O gama variata de modele

Dincolo de faptul ca blugii pot fi combinati in zeci de feluri cu alte piese vestimentare, ei sunt disponibili intr-o gama extrem de variata de modele. Practic, orice barbat poate gasi perechea de jeans potrivita pentru el, in functie de stilul vestimentar care il caracterizeaza in mod normal. Blugi simpli, clasici, retro, moderni, prespalati, cu taieturi sau cu lanturi – toate acestea sunt variante pe care le au cei care isi cauta noi tinute!

Indiferent daca sunt purtati cu tricouri, camasi, malete sau pulovere, blugii arata mereu la fel de bine pe barbatii care au grija de imaginea personala. Mai mult, combinati cu incaltamintea potrivita, precum si cu accesorii de bun gust, pantalonii vor fi, fara indoiala, elementul central din orice tinuta!