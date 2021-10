Zece bărbați din India care au muncit la reabilitarea drumului din Bonțida, județul Cluj, o lucrare inclusă într-un contract public a cărui valoare totală se ridică la peste un milion de euro, au fost deportați, după ce au apelat la Inspecția Muncii din cauză că patronul nu voia să îi plătească. Aceștia au fost nevoiți să părăsească țara pentru că, fără voia lor, au muncit la negru pe un șantier finanțat de Consiliul Județean Cluj.

Patronul susține că n-a avut timp să le facă actele necesare. Și nici n-a fost foarte atent la lege.

„Am fost proști că i-am crezut. Unii au plătit și 4.000 de euro ca să vină aici, iar cei de la firmă au zis că le pare rău. Dar răul e deja făcut”, spune un bărbat într-o engleză stâlcită. În jurul său, alți nouă șoptesc panicați și cer detalii despre cum se pune în aplicare o decizie de returnare de pe teritoriul României. Vor să știe dacă mai poate fi atacată, dacă există vreo altă cale de a se lupta cu birocrația dintr-o țară care, după șapte luni, a rămas o necunoscută pentru ei. Dar nu există.

Decizia de returnare îi obligă să părăsească România în termen de 15 zile. Bonțida, comuna în care, până la pandemie, a avut loc festivalul de muzică Electric Castle Indienii au reabilitat drumul din Bonțida, comuna festivalului Electric Castle Cu trei zile înainte de a lua legătura cu reporterii ziarului Libertatea, muncitorii indieni dădeau cu lopata la reabilitarea drumului care traversează celebra comună Bonțida, unde are loc în mod obișnuit festivalul de muzică Electric Castle.

Valoarea totală a contractului pentru reabilitarea drumului se ridică la 25,9 milioane de lei, bani de la Consiliul Județean Cluj. Dar indienilor nu le păsa câți bani s-au băgat în lucrare. Ei n-au primit nici cei 3.000 de lei promiși de Clusus Construct SRL, unul dintre subcontractorii firmei care a câștigat în 2019 contractul pentru executarea lucrărilor de la Bonțida.

Supărați, indienii au făcut o sesizare la Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj. Era 6 iulie când s-au trezit pe șantier cu inspectorii de muncă, dar și cu polițiștii de la Imigrări. Ultimii le-au spus că toată truda lor a fost în zadar. Patronul Clusus Construct SRL, Marius Neamț, nu a cerut niciodată eliberarea de avize de muncă de la Serviciul pentru Imigrări Cluj. Iar fără avize, munca lucrătorilor străini este ilegală, așa că indienii au primit decizii de returnare din România.

„Au fost depistați 10 bărbați, cu vârste cuprinse între 26 și 38 de ani, din India, care desfășurau activități lucrative fără forme legale în domeniul construcțiilor la o societate comercială de pe raza județului Cluj”, se arată într-un comunicat publicat o zi mai târziu pe site-ul Inspectoratului General pentru Imigrări.

Dincolo de aceste fraze seci, e povestea unor indieni care au venit legal să muncească în România. Șapte luni mai târziu, ei s-au trezit că trebuie să-și găsească un zbor spre casă.

Nu este nici primul caz – după cum a arătat Libertatea în articole anterioare – în care autoritățile române eșuează să-i informeze pe muncitorii străini despre legislația care se aplică în cazul lor.

A plecat dintr-o bancă să pună pavele în Bonțida „E imposibil să găsim bani pentru a ne întoarce. În India sunt atât de multe agenții străine care cer 4-5 mii de euro ca să muncim în România. Eu am studiat IT și am lucrat în sistemul bancar, dar am venit să muncesc în construcții în Europa. Abia acum realizez că a fost o porcărie enormă”, spune cu vocea înecată Mukul. Bărbatul a plătit 4.000 de euro pentru contractul la o agenție iordaniană de recrutare a forței de muncă și care a promis că-i trimite pe indieni la o firmă din Brașov.

Dar plecarea din țară a întârziat 10 luni din cauza pandemiei. Odată ajunși, pe 10 decembrie 2020, firma brașoveană le-a comunicat muncitorilor că nu mai are nevoie de ei și s-a oferit să-i cazeze până își găsesc un alt angajator în România. La mijlocul lui ianuarie, agenția intermediară a reușit să obțină avize de muncă pentru indieni la o firmă din județul Cluj.

„Am muncit acolo timp de două luni. Tipul de acolo ne dădea salariile, dar ne abuza verbal permanent. De două ori a și apucat câte un muncitor și l-a scuturat violent. Așa că am plecat”, continuă Mukul. Unul dintre muncitori a reușit să ceară ajutorul unui conațional, care lucra pentru Construcții Napoca SA la reabilitarea drumului din Bonțida.

Așa că, pe 22 martie, cei 10 au ajuns în comuna clujeană și s-au apucat de muncă imediat ce au primit promisiunea unui salariu lunar de 3.000 de lei de la patronul Clusus Construct SRL, un constructor subcontractant al Construcții Napoca SA.

Ne-au adus direct la cazare. Nu ne-au făcut documente, nimic. Am întrebat, dar au spus că mai întâi trebuie să întocmească dosarul de muncă, abia apoi putem semna contractul.

Noi i-am crezut, că nu aveam altă opțiune. Mukul, muncitor indian în Bonțida: Ceea ce indienii nu știau e că, în lipsa unui aviz de muncă, nu au dreptul să lucreze nici măcar o zi în România. „A fost greu să găsesc timpul să mă ocup de forme”

Eliberarea unui aviz de muncă presupune plata unei taxe de 100 de euro pentru fiecare cetățean străin pe care o firmă românească vrea să-l angajeze. 1.000 de euro i-ar fi costat pe cei de la Clusus Construct SRL pentru a obține avizele de la Imigrări.

Dar firma nu a aplicat niciodată pentru eliberarea unor avize de muncă pe numele cetățenilor indieni, așa cum a confirmat IGI într-un răspuns pentru Libertatea. Situația e recunoscută și de patronul Clusus Construct.

„A fost greu să găsesc timpul să mă ocup de forme”, a explicat patronul firmei pentru Libertatea. Muncitorii indieni au chemat singuri controlul autorităților Indienii susțin însă că l-au rugat în repetate rânduri pe patron să se grăbească cu actele. Nu au putut să plece pur și simplu pentru că inclusiv pașapoartele lor erau ținute de firmă, acuză cei 10.

„Am început să insistăm de pe la mijlocul lui aprilie; știam că ne expiră vizele în mai. De la firmă ne ziceau: Nu-i problemă, nu vă faceți griji. Ne descurcăm noi. Am fost niște proști că i-am crezut”, explică Mukul.

Indienii nu și-au imaginat că muncesc de trei luni ilegal și riscă să fie deportați în orice secundă. Pentru ei, problema adevărată era că nu văzuseră niciun ban de la Clusus Construct SRL. Așa că au trimis o sesizare la Inspecția Teritorială de Muncă Cluj.

Patronul firmei neagă că nu i-a plătit trei luni pe indieni și susține că, cel mai probabil, cei care au chemat inspectorii au fost conaționalii lor de la Construcții Napoca SA, care ar fi primit banii cu întârziere pentru lucrările de la Bonțida. „Ăsta era motivul de necaz între toată lumea, că banii veneau prea târziu. La Napoca, angajații străini aveau întârzieri de plată.

Nu spectaculoase, dar, na, străinii probabil sunt învățați altfel. Erau niște întârzieri de câteva săptămâni. Așa e la noi în construcții”, susține patronul Clusus Construct SRL, Marius Neamț.

Pe 6 iulie, indienii s-au trezit cu decizii de returnare pentru munca la negru desfășurată pentru Clusus Construct SRL în Bonțida. „Dacă știam legea, nu acceptam să lucrăm așa. Am fi cerut hârtiile întâi și abia apoi ne-am fi apucat de muncă. I-am spus asta și polițistei de imigrare, dar și ea trebuia să-și facă treaba, nu a avut cum să ne ajute”, completează Mukul. În total, cei 10 muncitori indieni au cheltuit în jur de 40.000 de euro pentru a ajunge legal să muncească în România. 4.000 de euro de persoană într-o țară în care salariul mediu înseamnă doar 334 de euro.

„Mi-am luat gândul de la muncitori străini. Mi-o ajuns” „Indienii au vrut să se angajeze, așa că i-am luat la mine la firmă. Am vrut să le fac acte, dar no… asta este. Toată ziua cu muncă, cu șantiere. Să văd cum o să plătesc amenzile, că-s groaznic de mari”, spune patronul Marius Neamț.

Aceasta își asumă greșeala de a nu depune actele necesare la timp. Ce să vă spun, aș fi vrut să fac o trupă faină. Dar, dacă n-am reușit s-o duc la capăt, am abandonat, că e complicat cu cetățenii străini. No. Dacă eram eu mai atent, totul era-n regulă. Dar n-am fost. Patronul Marius Neamț: Bărbatul susține însă că indienii lucrau cu ziua, doar că străinii nu au dreptul de a munci ca zilieri.

„Au lucrat la mine de câteva ori, când am apelat la ei, dar în ziua controlului erau la mine. Voiam să văd ce știu să facă. Și au mai fost în câteva zile”, explică administratorul Clusus Construct SRL. Într-un final, acesta spune că i-a plătit pe indieni sperând că va primi o amendă mai mică, dar a primit în schimb amenda maximă prevăzută de ordonanța care reglementează încadrarea în muncă a străinilor în România. Firma a luat o amendă cumulată de aproape 36.000 de euro de la ITM Cluj.

„Ei îs exact ca noi. Dacă ne adunăm zece și ne punem în linie, unu e foarte bun, unu e foarte rău, și ăialalți îs de la doi la nouă. C-o muncit, că n-o muncit, i-am plătit. În speranța, vă spun sincer, că o să mă ierte la amendă, dacă-i plătesc. Dar nu m-o iertat deloc”, mai spune Neamț.

Reporterii Libertatea nu au mai reușit să-i contacteze pe cei 10 indieni după ce aceștia au plecat de la Bonțida. Patronul susține că o parte s-au dus acasă, iar alții ar fi rămas la București. „Eu mă gândesc doar cum să plătesc amenzile”, precizează administratorul Clusus Construct.

Sursa: libertatea.ro

Citește și: Dacian Cioloș, desemnat prim-ministru de președintele Klaus Iohannis