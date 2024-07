Pe scena amplasată în Parcul Central din Cluj-Napoca, în cadrul festivalului Jazz in the Park vor cânta 13 formații.

Acestea concertează pentru marele premiu de 5.000 de euro și invitația de a susține un concert la festivalul Jazz in the Park din toamnă. Enimentul are și invitați speciali de marcă. Printre ei, Elena Mîndru, care urcă pe scenă vineri, ora 22:10, o voce unică în lumea jazzului românesc. Roberto Fonseca, celebru pianist și compozitor cubanez, va a concerta sâmbătă, de la ora 22:10.

Printre invitați se numără și trupa Klawo, care a câștigat Jazz in the Park Competition în anul 2023. Trupa va urca pe scenă duminică, de la ora 22:00.

Pe lângă aceștia, pe scena invitaților speciali vor mai cânta: Corto.Alto, 7th SENSE și Răzvan Florescu Quartet.