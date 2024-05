In interviul său cu Mirela Pascal de marți, 7 mai, analistul politic Cozmin Gușă, candidat independent la prezidențiale, a prezentat în exclusivitate detalii spumoase din culisele politicii din ultimele două decenii.

GUȘĂ: AȚI AVUT LA CONSTANȚA O FORȚĂ DE REPREZENTARE FOARTE MARE CARE, DIN PĂCATE, A VENIT CU EFECT DE BUMERANG

Cozmin Gușă a vorbit și despre Constanța și despre cum a fost ea reprezentată, timp de 30 de ani, de oamenii politici. „Un județ cu acest potențial trebuia să fie mult mai bine reprezentat, n-a fost. Ați avut o forță de reprezentare foarte mare care, din păcate, a venit cu efect de bumerang, atunci când tripleta Constantinescu-Mazăre-Strutinsky era la putere. Îmi pare rău că trebuie să spun, că i-am cunoscut pe toți trei, cu unul dintre ei am fost și prieten, din cauza corupției dovedite s-au prăbușit sub povara acestei corupții. Ei au obținut protecție datorită inteligenței lor și acea protecție pe care au obținut-o la centru s-a întors împotriva lor ca un bumerang și s-a întors și împotriva comunității, din păcate. (…) atunci a fost o perioadă de expansiune a Constanței și a influenței oamenilor din Constanța în politica națională, dar după aia a venit prăbușirea. Și a lor, la nivelul uman, pe unul nu-l găsim, nu știm pe unde este, mă refer la Strutinski, altul a vrut să iasă acuma din pușcărie și n-a reușit, mă refer la Mazăre, și cel cu care am fost prieten, îmi pare tare rău de el, Nicușor Constantinescu, are niște condamnări groaznice, și am înțeles că este și bolnav… grav bolnav”.

Legat de tripleta mai sus menționată, Gușă spune că l-a ajutat și pe Traian Băsescu, în 2009, să devină președintele României. Voturile de la Constanța au decis victoria lui Băsescu. „Cei pe care i-am pomenit mai devreme sunt responsabili de victoria lui Băsescu din 2009. Geoană a pierdut alegerile în județul Constanța în condițiile în care, exact cu un an înainte Nicușor Constantinescu a câștigat președinția consiliului județean cu 60 și ceva la sută. Pentru prima dată, în acea perioadă, Băsescu a câștigat – și, sigur, că ulterior… eu am bănuit… Elena Udrea ne-a povestit că tovărășia ei foarte bună cu Nicușor Constantinescu cu Radu Mazăre și cu restul i-au dus victoria lui Băsescu – și aici s-au pierdut vreo 70, 80.000 de voturi care ar fi făcut diferența. Altfel, Geoană ar fi câștigat, și aia cu «Mihaela dragostea mea» nu mai era un fake. A câștigat Băsescu datorită susținerii subterane, probabil, obținută prin șantaj sau printr-o interesare de business, a grupului Mazăre-Constantinescu-Strutinsky. Băsescu era considerat dușmanul istoric al tripletei pe care am amintit-o, a fost o vânzare. A fost șantaj din partea lui Băsescu către cei de aici… condamnările n-au venit în baza unor treburi iluzorii. Șantajul a dictat în România foarte mult timp. Acele alegeri au fost decise la Constanța.”

GUȘĂ, DESPRE GEOANĂ: MIRCEA GEOANĂ A RĂMAS LOVIT ÎN ARIPĂ DUPĂ 2009, DUPĂ CE A CÂȘTIGAT ȘI A PIERDUT

Legat de posibilul candidat la prezidențiale, Mircea Geoană, Gușă a declarat: „Mircea Geoană a rămas lovit în aripă după 2009, după ce a câștigat și a pierdut, dar s-a întâmplat din vina lui. Mă rog, e greu să mai dai timpul înapoi, nu s-a împăcat cu treaba asta niciodată, a încercat să-și facă partid, n-a reușit, a revenit în PSD, l-au batjocorit pe acolo, iar acuma… el are șanse de turul doi, doar dacă îl sprijină partidul PSD. (…) Eu sunt mai popular și mai simpatic decât el, pe mine mă mai votează lumea. Pe Mircea nu-l votează. Și în 2009, când eu am condus strategic campania lui, mergeam pe stradă cu el și lumea mă saluta, mai degrabă pe mine decât pe el, și îmi cerea autografe. Într-o proporție mai mare mă simpatizează pe mine decât pe el. Acesta e primul handicap. Al doilea: el este considerat ca un om al Factorului Extern. Un funcționar de la NATO care vede prima dată avantajele Americii, după aia ale NATO și apoi ale României. Nu merge cu treaba asta. Acuma noi avem o majoritate de tip suveranist de oameni care vor să fie reprezentați și respectați. Mircea Geoană, din păcate, e ca nuca-n perete. Păi Diana Șoșoacă are scor mai mare decât el. Diana nu mai avea nevoie de notorietate. Mie îmi pare rău de Șoșoacă. Dintr-o disperare legată de mediatizare a făcut fel și fel de lucruri la modul excesiv. A preferat treaba asta smucită, zbierată, urlată. Circul și chiloțăreala îți distrug prestigiul de om politic.”

GUȘĂ, DESPRE CARACATIȚA STATULUI PARALEL

„Este o caracatiță care s-a format sub oblăduirea americanilor. Americanii care au avut grijă de România, în special aceia ai lui Soroș, n-au fost suficient de inteligenți încât să ne cucerească prin parteneriate, prin discuții. Atunci au făcut-o în forță și au preluat dosarele celor din Justiție, ca să-i poată șantaja în primul rând pe ei, vezi episodul Monica Macovei dosarele de la SIPA (Serviciul Independent pentru Protecție și Anticorupţie), și după aceea cu aceste dosare și cu cei din Justiție aflați la cheremul lor s-au pus peste capitalul național, peste oamenii politici și spui tu unde am ajuns. După 20 de ani, aproape, de când Statul Paralel s-a instaurat, cam prin 2005 în România, uite cum am involuat”, spune Cozmin Gușă. Dar, cine sunt forțele din Statul Paralel? „În primul rând sunt oamenii din serviciile secrete, dar și oamenii din justiție. E un binom și în binomul ăsta, ofițer de informații, om din justiție, procuror sau judecător, se întâmplă totul. Pentru că ăștia pot să-ți ia intimitatea, banii, libertatea. Nu mai ești om, atunci, ești animal. Mie nu-mi e frică”, a continuat el.

GUȘĂ, DESPRE LIVIU DRAGNEA: COLDEA, ÎN SPATELE CONDAMNĂRII LUI DRAGNEA

Cozmin Gușă a vorbit și despre fostul lider al PSD, Liviu Dragnea. Unde crede că a greşit Liviu Dragnea de a supărat Statul Paralel? Cine l-a trimis în pușcărie?: „Liviu Dragnea a avut și merite. N-a fost gândirea lui, a fost gândirea lui Darius Vâlcov, finul meu. I-am căsătorit pe el și pe Lavinia Șandru, sunt singurii noștri fini din viața politică. Din păcate, asta cu infracționalitatea i-a luat o înainte și a ajuns unde a ajuns. Dar e și meritul lui Dragnea că l-a ascultat pe Vâlcov, el a fost cel care a promovat programe economice de tip suveranist. Liviu Dragnea și le-a asumat, dar n-au mai fost sprijiniți, au fost păcăliți, și amândoi sunt unde sunt. Darius și astăzi este în pușcărie. Unde a greșit Dragnea? I-am spus că nu poți să fii și popă și hoț. El a inventat un sistem de ăsta de întrajutorare a președinților de Consilii Județene, pe care l-a învățat de la Nicușor Constantinescu. Nicușor a fost mentorul lui Dragnea la început, puțină lume știe. Și acolo e corupție… Dar în același timp el stătea și la masă cu Coldea. El a greșit crezând că poate să-i păcălească pe cei din Statul Paralel, că se dă prieten cu ei și el supraviețuiește. Nu, l-au păcălit chiar și cu condamnarea. I-au spus în 2019… Nu pedala prea tare, că îți dăm achitare, trebuie să câștige PNL-ul alegerile europarlamentare. L-au păcălit și l-au băgat la pușcărie. N-a mai fost om de atunci. Capul răutăților e prietenul lui, Coldea, cel cu care stătea la masă. I-am spus spus, prin 2018, să termine că-l vor băga la puşcărie… Nu m-a crezut”, a spus Gușă.

GUȘĂ: PE ADRIAN NĂSTASE L-A DEFECTAT LĂCOMIA, IAR PE BĂSESCU L-A DEFECTAT GEORGE SOROS ȘI CAPACITATEA DE ȘANTAJ ASUPRA LUI

Cozmin Gușă a vorbit și despre Adrian Năstase, cel care i-a deschis drumul către politică. La un moment dat, îl considera idolul lui… astăzi Gușă zice că l-a stricat lăcomia. Nici măcar nu-și mai vorbesc, chiar dacă sunt vecini. „Adrian Năstase a privatizat toată România. Noi nu vorbim și nu e pericol să ne întâlnim, pentru că el stă numai la el în curte, nu iese pe stradă. El a ratat nu doar o oportunitate mare pentru el, el a ratat o oportunitate mare pentru România. El a ajuns prim-ministru la 50 de ani, vorbind limbi străine, fiind foarte bine alfabetizat, și în domeniul juridic și în domeniul diplomației, a politicii externe, dar lăcomia strică omenia. Era idolul meu, eram prieteni, dar el era mai în vârstă cu 20 de ani decât mine. M-a rugat să intru în partid, ca să-l ajut. Era prim-ministru, am intrat. El a preferat să mă trădeze cu Mitrea, Hrebenciuc, Daniel Popescu, deși eu eram în echipa lui și îl apăram de ăștia… El a preferat să se joace, după ce m-a pus să-i organizez partidul, în folosul lui, să fac diverse lucruri, a vrut să mă păcălească, să mă pună candidat la primăria generală, cumva să mă vândă. Văzând ce se întâmplă, şi eu m-am răzbunat, că m-am dus la Băsescu șef de campanie și nu l-am lăsat pe Năstase să ajungă președinte”, a precizat Gușă.

GUȘĂ: SOROS E CEL CARE L-A PROMOVAT PE COLDEA, NU BĂSESCU

Și despre Băsescu a vorbit analistul politic și a dezvăluit motivele care au condus la o ruptură între cei doi: „Am fost tovarăș cu Băsescu, am fost în simbioză în 2004, dar de Năstase eram mai legat. În decembrie 2004 l-a luat George Soros în gheare pe Băsescu, din cauza lui ne-am certat, ne-am despărțit. Soros e cel care l-a promovat pe Coldea, nu Băsescu. Soros i l-a dat, pentru că Soros îl știa din niște arhive ale CIA. Pe Adrian Năstase l-a defectat lăcomia, iar pe Băsescu l-a defectat George Soros și capacitatea de șantaj asupra lui. Eu cred că are legătură cu Moscova și cu ce făcea Băsescu înainte de ’89, cred, nu vreau să dau cu parul. Cred că Băsescu a fost o rezident al serviciilor de informații sovietice”, a subliniat Gușă.

sursă: solidnews.ro

