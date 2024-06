Sâmbătă, 1 iunie, a avut loc o liturghie arhierească prilejuită de împlinirea a 300 de ani de existență, în plin centru al Bucureștiului, a faimoasei mânăstiri Stavropoleos, a scris realizatorul TVR Răzvan Bucuroiu anunțând că „cu această ocazie am realizat pentru TVR două reportaje-interviu: primul cu părintele Iustin Marchiș, omul care a repus pe harta rigorii liturgice și a frumuseților bisericești acest așezământ referențial pentru pulsația creștinismului răsăritean actual.”. „Vizionare plăcută, aveți ce vedea: precizie ritualică, rugăciune de profunzime, rigoare intelectuală, bună cuviință monahală, smerenie a lucrului bine întocmit.”, mai adăuga factotumul TVR publicânt și o fotografie tete-a-tete:

La o poziție oarecum opusă s-a aflat publicistul Fabian Anton, care, la o postare Basilica, a lăsat de înțeles dacă cunoscutul preot, fost fondator al Grupului pentru Dialog Social (GDS), așa cum șade bine oricărui informator cu „precizie ritualică”, are de gând să se pocăiască și pentru faptele sale mai din umbră. Fabian Anton a adus aminte de un articol din presa vremii, demers rămas, însă, fără nici un răspuns din partea forurilor responsabile bisericești. Îl reproducem în continuare, în așteptarea „bunei cuviințe monahale” și a „smereniei lucrului bine întocmit”.

Revista Presei din 2006:

Marchis, securistul de onoare al Clujului

Nicoleta Nap • Buna ziua, Ardeal

Preotul informator Iustin Marchis a fost distins, in urma cu doua luni, cu titlul de cetatean de onoare al comunei clujene Vad, locul sau de bastina, in prezenta cunoscutilor disidenti anticomunisti Mircea Dinescu si Andrei Plesu (membri ai Colegiului CNSAS). Cu ocazia festivitatii de la Vad, Dinescu si Plesu l-au caracterizat pe preotul Iustin Marchis ca pe un brav luptator din umbra impotriva vechiului sistem.

Astazi s-a dovedit ca Marchis a fost „brav luptator” situat in penumbra Securitatii. Conform biografiei sale oficiale, „in toata aceasta perioada a pastrat legaturi apropiate cu cercurile disidente romanesti, refuzandu-i-se viza pentru a studia in SUA.” Tocmai aceasta perioada s-a dovedit a fi patata de legaturile cu Securitatea.

Presedintele antisecurist Emil Constantinescu i-a conferit in anul 2000 Ordinul Steaua Romaniei in grad de cavaler. In ciuda notelor informative date la Securitate iar liberalii care au mazilit-o pe Musca se spovedesc in continuare la informatorul Marchis.

La 29 iunie a.c. s-a desfasurat un moment important in viata clericului Iustin Marchis. Conducerea comunei Vad a decis sa-l onoreze cu o diploma de cetatean de onoare. Pe podiumul laureatilor a urcat si un alt fiu al satului, generalul Mircea Muresan, rectorul Universitatii Nationale de Aparare din Bucuresti.

Muresan ii poarta de grija „duhovnicei” presedintelui, Elena Udrea, care isi face doctoratul sub coordonarea generalului. Mircea Muresan este din satul Bogata de Sus, iar preotul Marchis este din Calna, ambele localitati fiind din comuna clujeana Vad. Comuna cunoscuta ca fiind o pepiniera de generali de armata, militie si securitate.

Festivitatile prilejuite de premierea celor doi cu diploma de cetateni de onoare au continuat la Dej, unde comandatul garnizoanei este proaspatul general Ioan Muresan, originar din comuna Vad, o ruda mai indepartata a mentorului Elenei Udrea.

La eveniment au participat nume grele din CNSAS, precum Mircea Dinescu, dar si membri ai societatii civile in frunte cu Andrei Plesu, care au tinut mortis sa-l onoreze pe asa-zisul duhovnic al presedintelui Basescu si al lui Constantin Ticu Dumitrescu.

Iustin Marchis este parohul Bisericii Stavropoleos din Bucuresti, dar are mare influenta si in societatea civila, fiind membru in Grupul pentru Dialog Social si membru fondator al Fundatiei Culturale Memoria, implicat in dezbaterile legate de viitorul societatii romanesti si al Bisericii Ortodoxe Romane.

Mai mult, calitatea sa de duhovnic al lui Ticu Dumitrescu – membru marcant al CNSAS, precum si relatia de prietenie cu Mircea Dinescu, Andrei Plesu, Stejarel Olaru si Marius Oprea sunt binecunoscute.

Pe de alta parte, rolul de duhovnic al presedintelui Traian Basescu este pus la indoiala.

In penumbra Securitatii

Dupa doua luni de la numirea sa ca cetatean de onoare al comunei clujene Vad, preotul Iustin Marchis a fost nevoit sa dea socoteala cu privire la relatia sa cu Securitatea mult hulita.

Culmea ironiei, duhovnicul fostului detinut politic Ticu Dumitrescu, un important militant pentru deconspirarea colaboratorilor si informatorilor securitatii ceusiste, s-a dovedit a fi unul dintre delatorii cu patrafir.

Potrivit biografiei sale, Iustin Marchis a fost uns in monahism la Manastirea Cozia, pentru care fost hirotonit diacon si apoi ieromonah avand ascultarea de muzeograf, timp in care a urmat cursuri de specializare in istoria artei bizantine si a fost propus pentru o bursa de studii la Londra.

Preotul Iustin Marchis a fost transferat la Catedrala Patriarhala din Bucuresti la sfarsitul anului 1981, apoi a ajuns preot la Manastirea Caldarusani de unde in vara anului urmator a fost numit staret la Manastirea Cheia (judetul Prahova).

Conform biografiei sale oficiale, „in toata aceasta perioada a pastrat legaturi apropiate cu cercurile disidente romanesti, refuzandu-i-se viza pentru a studia in SUA.” Dupa 1990, preotul Marchis a pastorit Biserica Stavropoleos din Bucuresti.

Dupa Revolutie, preotul Marchis a facut parte din Grupul de reflectie pentru innoirea Bisericii, a fost membru fondator al GDS si membru in Comisia de Componente Artistice a Ministerului Culturii. In anul 2000 a fost distins cu Ordinul „Steaua Romaniei” in grad de cavaler.

Tocmai perioada in care „pastra legaturi apropiate cu cercurile disidente romanesti” s-a dovedit a fi patata de legaturile cu Securitatea.

Desi in prima faza, la sfarsitul lunii august, cand a fost acuzat de un ziarist ca a colaborat cu Securitatea, Iustin Marchis a negat ca ar fi avut vreo legatura cu organul de politie politica, ulterior, dupa scoaterea dosarului de la CNSAS, preotul a recunoscut ca a dat note informative.

Desi a recunoscut ca a semnat „trei-patru, poate cinci-sase” note informative despre oaspetii straini (de regula diplomati, cum ar fi ambasadorul SUA la Bucuresti din acea perioada) care vizitau Manastirea Cheia, preotul Marchis a negat ca ar fi semnat vreun angajament cu Securitatea.

Totodata, Iustin Marchis sustine ca nu a dat nici o nota informativa care sa vizeze un cetatean roman. Cu ocazia festivitatii de la Vad, Dinescu si Plesu l-au caracterizat pe preotul Iustin Marchis ca pe un brav luptator din umbra impotriva vechiului sistem. Astazi s-a dovedit ca Marchis a fost „brav luptator” situat in penumbra Securitatii.

Judecata la mila Domnului

Sinodul BOR va judeca in curand pe toti ierarhii bisericii care au facut pact cu diavolul. Primul pe lista neagra este preotul Iustin Marchis, care este acuzat pentru minciunile publice cu care si-a invaluit deconspirarea sa. Minciuni care pateaza morala crestin-ortodoxa.

De asemenea, va fi judecat pentru daunele aduse Bisericii si presedintelui Basescu prin autodefinirea sa ca duhovnic al celui din urma. Sinodul ii va judeca si pe arhiepiscopul Tomisului- Teodosie, pe arhiepiscopul de Alba Iulia – Andrei Andreicut, pe mitropolitul Banatului- Nicolae Corneanu, membru al Comisiei prezidentiale pentru investigarea comunismului.

De remarcat ca doar Corneanu a recunoscut imediat dupa Revolutie colaborarea cu Securitatea.

Inadvertentele din discursul preotului Marchis au fost demascate in presa centrala. Astfel, in fata cladirii CNSAS, dupa vizita de trei ore la fiul sau duhovnicesc Ticu Dumitrescu, in data de 22 august, parintele Marchis a sustinut textual: „Dumnezeu m-a ferit sa scriu vreun rand despre cineva la Securitate!”.

Apoi, brusc, in emisiunea „Oamenii Realitatii” a lui Cornel Nistorescu, la 29 august, dupa ce coordonatorul Civic Media a declarat ca exista date privind o posibila colaborare a fostului staret de la manastirea Cheia cu Securitatea, lui Marchis, la fel ca Monei Musca, a inceput sa-i revina memoria.

„Parca am dat trei-patru note”, a spus preotul, membru al Grupului pentru Dialog Social inca din 1990. „Dar le-am dat Ministerului Cultelor”, a sustinut acesta. A doua zi au aparut dovezi ca notele sale informative erau date la Securitatea Prahova, nicidecum la Ministerul Cultelor.

Cununie liberala sub patrafirul informatorului

Paradoxal, unul dintre cei mai infocati vanatori de securisti, Stejarel Olaru, s-a cununat sambata, 2 septembrie, cu ziarista Camelia Csiki la biserica Stavropoleos, avandu-l ca nas pe un alt demascator de securisti, istoricul Marius Oprea.

Cununia a fost oficiata chiar de preotul Iustin Marchis, prieten de familie cu Olaru si Oprea, colegii sai de lupta anticomunista de la Grupul de Dialog Social. Cei doi liberali au dovedit clementa fata de trecutul pacatos al preotului, insa mitropolitul clujean Bartolomeu Anania si episcopul de Alba-Iulia, Andrei Andreicut, cer judecarea acestuia pentru minciuna.

Contactat telefonic, preotul Constantin Soica, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane a declarat: „Exista aceasta propunere a unei comisii sinodale. Dar acest lucru se va petrece numai in momentul in care CNSAS se va exprima. E o idee care a pornit din Ardeal, de la Bartolomeu si Andrei.” In privinta pedepselor care ar putea fi aplicate ierarhilor care au colaborat cu Securitatea, preotul Soica a spus: „Se va judeca de la caz la caz, insa in nici o situatie nu e vorba de politie politica. Functioneaza prezumptia de nevinovatie.”

Daca in cazul Monei Musca liberalii au fost intransigenti, in situatia preotului Marchis acestia aplica politica strutului. Socant este faptul ca informatorul Marchis ii dadea sfaturi, de curand, Monei Musca sa-si ceara iertare in mod public. Probabil stia ca-i va veni randul la iertaciuni.

In vreme ce Mona Musca a fost exclusa din PNL si Societatea Timisoara, lui Marchis i-au priit parerile de rau. A ramas cu titlurile de cetatean de onoare al Vadului si cu Ordinul Steaua Romaniei in grad de cavaler, care ii confera imunitate in fata impozitelor.

A ramas cu titlurile de cetatean de onoare al Vadului si cu Ordinul Steaua Romaniei in grad de cavaler, care ii confera imunitate in fata impozitelor.”

sursa activenews.ro