De câțiva ani, potrivit unor sesizări ale asociațiilor de protecție a animalelor, în zona municipiilor Turda – Câmpia Turzii și a localităților satelit funcționează un adevărat abator de câini. Activitatea de ecarisaj din zonă este administrată de veterinarul Nicolae Ciobanu, fost angajat al Primăriei Turda. Potrivit acuzațiilor, Ciobanu ucide câinii pe care îi prinde pentru a elibera padocurile. Pe de altă parte, medicul veterinar turdean spune că nu face decât să respecte legea.

Potrivit unor sesizări ale mai multor persoane din zona Turda – Câmpia Turzii activitatea de ecarisaj riscă să se transforme într-un abator. Mai multe persoane și reprezentanții asociației de medicină veterinară TAC din Cluj Napoca spun că medicul veterinar strânge câinii de pe străzi și, în unele situații, din curțile oamenilor, îi tranchilizează, îi aruncă, unii peste alții, în mașina ecarisajului și îi duce la adăpost. După câteva zile, câinii din adăpost sunt omorâți pentru a face loc altora. Medicul veterinar Nicolae Ciobanu este plătit de primăriile din zonă pentru fiecare câine prins. Spre exemplu, medicul veterinar Ciobanu a fost plătit de către Primăria Câmpia Turzia cu 72.712 lei pentru activitatea de ecarisaj pe care a desfășurat-o în perioada 2017 – 2018.

Anul trecut, Primăria Municipiului Turda a încercat de trei ori să concesioneze activitatea serviciului de ecarisaj, dar nimeni nu a fost interesat de licitație. Cu toate acestea, de ani de zile serviciul de ecarisaj funcționează și este administrat de medicului veterinar turdean Nicolae Ciobanu, fost angajat la Primăria Turda. El este reprezentantul firmei Novavet SRL din Cluj Napoca și al asociației Centru de Ecarisaj Turda. Inițial, ecarisajul a funcționat pe un teren al administrației locale, apoi cu ajutorul unor bani dați de organizația suedeză Dinas Ark, capacitatea centrului de ecarisaj s-a mărit. După ce suedezii au auzit de ”soluția finală” cu care sunt tratați câinii în padocurile lui Ciobanu, au spus că nu mai vor să aibă de-a face cu el.

Întrebat dacă omoară câinii pentru a elibera locurile din adăpost, medicul veterinar turdean a negat acest lucru.

”Nu omor câinii pentru că am padocuri liberi, nu trebuie să facem așa ceva! Iar de intrat în curțile oamenilor, nici vorbă de așa ceva! Doar poliția, în condiții speciale, poate să facă asta, dar noi nu! Oricum, adăpostul este deschis și puteți veni oricând ca să vedeți despre ce este vorba”, a declarat medicul veterinar Ciobanu. Întrebat despre prețul pe care îl percepe de la administrațiile locale pentru prinderea unui câine, el a refuzat să spună care este. ”Vă rog să întrebați administrațiile locale despre acest lucru. Oricum, pot să vă asigur că prețul este unul mic în comparație cu alte asociații sau societăți care se ocupă de așa ceva”, a mai declarat veterinarul turdean.

Raiduri împotriva câinilor

Reprezentantul asociației de medicină veterinară TAC din Cluj Napoca, Anca Georgescu, spune că de ani de zile încearcă să le atragă atenția reprezentanților autorităților locale din Turda – Câmpia Turzii despre situația ecarisajului, dar nimeni nu face nimic.

”Începutul demersului nostru de a afla care e statutul lui Ciobanu și de ce omora câinii pe care noi îi operaserăm, unii chiar cu numai câteva săptămâni înainte. De altfel, asta a fost declanșatorul. Ulterior, am transformat adresa într-o petiție. Nu am primit niciodată răspuns, deși am fost personal la primărie de patru ori și am dat telefoane nenumărate. Singurul răspuns primit a fost că adresa noastră a ajuns chiar la Ciobanu și de la el vom primi răspuns. S-a întâmplat chiar să mă răstesc la ei, întrebând cum să ajungă la Ciobanu, dacă era adresată primăriei și cum să răspundă el, dacă lui i se pune la îndoială statutul. Răspunsul a fost repetat NU ȘTIU CE SĂ VĂ SPUN. În 2016 m-am întâlnit apoi, oficial, cu viceprimarul, Lucian Nemeș. În timpul discuției nefirești, se ridica de pe scaun la fiecare 5 minute și pleca, apoi revenea doar ca să se scoale și să plece din nou, mi-am dat seama că nu am cu cine discuta, inclusiv intelectual vorbind. Realmente mi s-a părut că nu-l ajută capul: nu înțelegea propozițiile, nu înțelegea ce scrie în hârtii. A aflat de la noi că se omoară câinii, adică ne tot explica că a fost și el acolo, e minunat și nu se omoară. La sfârșit, ne-a promis o nouă întâlnire. Nu s-a mai petrecut”, spune Georgescu.

Ea mai explică cum, în cursul anului trecut, veterinarul Ciobanu ar fi intrat în curtea cuiva pentru a-i lua omului câinele din bătătură. ”Anul trecut, Ciobanu, asistat de Poliția locală, au luat un câine al unui om, amenințându-l pe om că va plăti amendă dacă nu permite luarea câinelui. Câinele a fost ucis imediat, deși legea spune altfel. Omul era sărac și umil, fără vreun fel de educație. Ulterior, am aflat de la oameni din Turda că asemenea confiscări se petrec regulat. În cazul ăsta, în mod special, doamna care ne-a scris inițial, a și făcut diverse plângeri, printre care una la DSV, alta la Parchet – judecătoria Turda. A fost chemată la DSV și mi-a povestit că tipul de acolo a venit la întâlnire alături de Ciobanu, deci de reclamat. Doamna a fost îngrozită. Locuiește la Viena și tot ce trăiește în România i se pare absurd. Anul trecut, am primit Award of Merit 2018, pentru activitatea asta și cea împotriva comerțului online cu câini. Din partea Dogs Trust, o organizație britanică. Asta a fost pentru mine ironia supremă. Premiul e internațional. La locul faptei n-am schimbat nici un gram din situația!”, mai explică reprezentantul asociației TAC.

Popa a bătut câinele, Ciobanu l-a tranchilizat cu pușca

”Oameni din curți văd scena împușcării cu tranchilizant și încep să strige la doctor că animalul are stăpân, îi indică și casa acestuia. Între timp, deja amețit, câinele se și retrage în curtea lui. E urmat de doctor și poliția locală. Reprezentantul poliției locale solicită actele și câinele, spunând că animalul a vrut să muște pe cineva. Cine este acest «cineva» nu știe nimeni. Reprezentantul poliției locale insistă să primească câinele, întrebând mai ales al cui e. Omul răspunde: „Câinele e de la popa din gradină, popa bătuse câinele și îl aruncase din grădina bisericii și câinele fugise la mine, că era poarta deschisă și de atunci stă la mine, de trei ani.” Polițistul explică că animalul trebuie ridicat pentru că nu are acte și nu e vaccinat, iar asta înseamnă amendă. Ori omul plătește amenda, ori dă câinele. Omul spune că nu are bani, deci pot să ia câinele, dacă numai așa se scapă de sancțiune. Nici o lege românească nu prevede confiscarea câinilor nevaccinați sau fără acte.

Câinele Rexi e luat din curtea stăpânului său, de doctorul Nicolae Ciobanu și Poliția locală și va fi ucis la scurt timp, la sediul ong-ului turdean Asociația Centrul de Ecarisaj Turda”, arată reprezentanții asociației de medicină veterinară TAC.

Câini omorâți pentru bani

Într-o conversație purtată între membrii asociației veterinare TAC și medicul veterinar Nicolae Ciobanu, cel din urmă explică motivele pentru care omoară câinii din ecarisaj.

Anca Georgescu & dr. Anna Kiss (TAC): – Noi vrem ca dumneavoastră să nu mai omorâți câinii. Pe mulți dintre ei, noi i-am operat, e absurd să-i omorâți dvs. a doua zi. Toți pot fi adoptați, dacă ne lăsați să vă arătăm cum. În primul rând, dvs. aveți obligația, prin lege, să faceți publicitate adăpostului și câinilor, trebuie să comunicați.

dr. Nicolae Ciobanu: – Eu nu-i mai omor de mâine, dacă-mi dați banii pe care-i fac eu din contracte la Turda și în alte părți. Eu am cheltuieli. Pe mine nu mă obligă nimeni să-i omor, pot să nu-i omor, primăria nu mă obligă, n-o interesează ce fac cu ei.

TAC: – Stați un pic, atunci de ce îi omorâți? Sunteți medic veterinar, păreți un om normal. Dacă vă puteți opri de mâine, opriți-vă.

dr. Nicolae Ciobanu: – N-am loc. Dacă nu scap cumva de ăștia pe care-i strâng, nu mai pot să strâng alții și am cheltuieli, am firmă, am angajați. Dați-mi voi banii ăștia și eu mâine renunț la toate contractele.